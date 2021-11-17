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В "Улице Сезам" впервые появился азиатский персонаж
В "Улице Сезам" впервые появился азиатский персонаж - РИА Новости, 17.11.2021
В "Улице Сезам" впервые появился азиатский персонаж
В детскую познавательную программу "Улица Сезам" добавили первого азиатского персонажа — куклу корейского происхождения по имени Джи-Ян, сообщает Associated... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T07:29
2021-11-17T07:29
2021-11-17T07:29
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. В детскую познавательную программу "Улица Сезам" добавили первого азиатского персонажа — куклу корейского происхождения по имени Джи-Ян, сообщает Associated Press.В агентстве отмечают, что новой "актрисе" всего семь лет, она американка корейского происхождения, а еще у нее есть две страсти. Джи-Ян обожает играть на электрогитаре и кататься на скейтборде. Изначально этого маппета создали для того, чтобы противостоять антиазиатским настроениям. Однако Джи-Ян не будет появляться только в эпизодах, связанных с расовой справедливостью. Как и остальных персонажей "Улицы Сезам", ее задействуют в других проектах, в том числе анимационных. Новая героиня будет официально представлена в спецвыпуске передачи, который выйдет на HBO Max, официальных страницах в соцсетях "Улицы Сезам" и других платформах 25 ноября — в День Благодарения. Вместе с Джи-Ян зрители увидят актера Симу Лю — звезду блокбастера Marvel "Шан-Чи и легенда десяти колец" (2021), актрису и телеведущую Падму Лакшми, японскую теннисистку Наоми Осака и других.В дальнейшем новый маппет будет часто появляться в 53-м сезоне шоу, выход которого состоится в следующем году.
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новости культуры, южная корея, кино и сериалы
В "Улице Сезам" впервые появился азиатский персонаж
В шоу "Улица Сезам" впервые добавили персонажа с азиатскими корнями
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости.
В детскую познавательную программу "Улица Сезам" добавили первого азиатского персонажа — куклу корейского происхождения по имени Джи-Ян, сообщает
Associated Press.
В агентстве отмечают, что новой "актрисе" всего семь лет, она американка корейского происхождения, а еще у нее есть две страсти. Джи-Ян обожает играть на электрогитаре и кататься на скейтборде.
Изначально этого маппета создали для того, чтобы противостоять антиазиатским настроениям. Однако Джи-Ян не будет появляться только в эпизодах, связанных с расовой справедливостью. Как и остальных персонажей "Улицы Сезам", ее задействуют в других проектах, в том числе анимационных.
Новая героиня будет официально представлена в спецвыпуске передачи, который выйдет на HBO Max, официальных страницах в соцсетях "Улицы Сезам" и других платформах 25 ноября — в День Благодарения.
Вместе с Джи-Ян зрители увидят актера Симу Лю — звезду блокбастера Marvel "Шан-Чи и легенда десяти колец" (2021), актрису и телеведущую Падму Лакшми, японскую теннисистку Наоми Осака и других.
В дальнейшем новый маппет будет часто появляться в 53-м сезоне шоу, выход которого состоится в следующем году.