https://ria.ru/20211117/mappet-1759265954.html

В "Улице Сезам" впервые появился азиатский персонаж

В "Улице Сезам" впервые появился азиатский персонаж - РИА Новости, 17.11.2021

В "Улице Сезам" впервые появился азиатский персонаж

В детскую познавательную программу "Улица Сезам" добавили первого азиатского персонажа — куклу корейского происхождения по имени Джи-Ян, сообщает Associated... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T07:29

2021-11-17T07:29

2021-11-17T07:29

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. В детскую познавательную программу "Улица Сезам" добавили первого азиатского персонажа — куклу корейского происхождения по имени Джи-Ян, сообщает Associated Press.В агентстве отмечают, что новой "актрисе" всего семь лет, она американка корейского происхождения, а еще у нее есть две страсти. Джи-Ян обожает играть на электрогитаре и кататься на скейтборде. Изначально этого маппета создали для того, чтобы противостоять антиазиатским настроениям. Однако Джи-Ян не будет появляться только в эпизодах, связанных с расовой справедливостью. Как и остальных персонажей "Улицы Сезам", ее задействуют в других проектах, в том числе анимационных. Новая героиня будет официально представлена в спецвыпуске передачи, который выйдет на HBO Max, официальных страницах в соцсетях "Улицы Сезам" и других платформах 25 ноября — в День Благодарения. Вместе с Джи-Ян зрители увидят актера Симу Лю — звезду блокбастера Marvel "Шан-Чи и легенда десяти колец" (2021), актрису и телеведущую Падму Лакшми, японскую теннисистку Наоми Осака и других.В дальнейшем новый маппет будет часто появляться в 53-м сезоне шоу, выход которого состоится в следующем году.

https://ria.ru/20211111/eilish-1758413323.html

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новости культуры, южная корея, кино и сериалы