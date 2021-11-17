https://ria.ru/20211117/lundgren-1759465045.html

Дольф Лундгрен продюсирует документальный фильм о себе

Дольф Лундгрен продюсирует документальный фильм о себе - РИА Новости, 17.11.2021

Дольф Лундгрен продюсирует документальный фильм о себе

Дольф Лундгрен выступит исполнительным продюсером документального фильма о себе, сообщает Variety. Лента называется "Дольф". РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T17:19

2021-11-17T17:19

2021-11-17T17:19

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Дольф Лундгрен выступит исполнительным продюсером документального фильма о себе, сообщает Variety. Лента называется "Дольф". "Я чувствую, что настало подходящее время, чтобы спродюсировать кино о моей жизни, потому что сегодня в каком-то смысле круг замкнулся. У меня бывали тяжелые времена, и я сполна заплатил за то, чтобы оказаться там, где я сейчас. Этот фильм не празднование моих успехов, а скорее исследование пути к себе настоящему и счастью. Мне бы хотелось, чтобы зрители узнали меня лучше, вдруг моя история поможет кому-то осознать, что им тоже придется постараться, чтобы занять определенное место в жизни", — говорит Лундгрен. Актер известен широкой аудитории благодаря роли советского боксера Ивана Драго в фильмах "Рокки 4" и "Крид 2". В блокбастере "Аквамен", вышедшем в российский прокат 13 декабря 2018 года, он сыграл царя Нерея. Кроме работы в киноиндустрии, Лундгрен сумел получить степень магистра в области химических технологий. Он также является мастером боевых искусств. Обо всем этом "Дольф" тоже расскажет.

https://ria.ru/20211031/lundgren-1756899391.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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дольф лундгрен, новости культуры, кино и сериалы