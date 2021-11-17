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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211117/lundgren-1759465045.html
Дольф Лундгрен продюсирует документальный фильм о себе
Дольф Лундгрен продюсирует документальный фильм о себе - РИА Новости, 17.11.2021
Дольф Лундгрен продюсирует документальный фильм о себе
Дольф Лундгрен выступит исполнительным продюсером документального фильма о себе, сообщает Variety. Лента называется "Дольф". РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T17:19
2021-11-17T17:19
культура
дольф лундгрен
новости культуры
кино и сериалы
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Дольф Лундгрен выступит исполнительным продюсером документального фильма о себе, сообщает Variety. Лента называется "Дольф". "Я чувствую, что настало подходящее время, чтобы спродюсировать кино о моей жизни, потому что сегодня в каком-то смысле круг замкнулся. У меня бывали тяжелые времена, и я сполна заплатил за то, чтобы оказаться там, где я сейчас. Этот фильм не празднование моих успехов, а скорее исследование пути к себе настоящему и счастью. Мне бы хотелось, чтобы зрители узнали меня лучше, вдруг моя история поможет кому-то осознать, что им тоже придется постараться, чтобы занять определенное место в жизни", — говорит Лундгрен. Актер известен широкой аудитории благодаря роли советского боксера Ивана Драго в фильмах "Рокки 4" и "Крид 2". В блокбастере "Аквамен", вышедшем в российский прокат 13 декабря 2018 года, он сыграл царя Нерея. Кроме работы в киноиндустрии, Лундгрен сумел получить степень магистра в области химических технологий. Он также является мастером боевых искусств. Обо всем этом "Дольф" тоже расскажет.
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дольф лундгрен, новости культуры, кино и сериалы
17:19 17.11.2021
 
Дольф Лундгрен продюсирует документальный фильм о себе

Дольф Лундгрен выступит исполнительным продюсером документального фильма о себе

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкАктёр Дольф Лундгрен
Актёр Дольф Лундгрен - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Дольф Лундгрен выступит исполнительным продюсером документального фильма о себе, сообщает Variety. Лента называется "Дольф".
"Я чувствую, что настало подходящее время, чтобы спродюсировать кино о моей жизни, потому что сегодня в каком-то смысле круг замкнулся. У меня бывали тяжелые времена, и я сполна заплатил за то, чтобы оказаться там, где я сейчас. Этот фильм не празднование моих успехов, а скорее исследование пути к себе настоящему и счастью. Мне бы хотелось, чтобы зрители узнали меня лучше, вдруг моя история поможет кому-то осознать, что им тоже придется постараться, чтобы занять определенное место в жизни", — говорит Лундгрен.
Актер известен широкой аудитории благодаря роли советского боксера Ивана Драго в фильмах "Рокки 4" и "Крид 2". В блокбастере "Аквамен", вышедшем в российский прокат 13 декабря 2018 года, он сыграл царя Нерея.
Кроме работы в киноиндустрии, Лундгрен сумел получить степень магистра в области химических технологий. Он также является мастером боевых искусств. Обо всем этом "Дольф" тоже расскажет.
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