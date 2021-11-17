https://ria.ru/20211117/lokdaun-1759434471.html

ЕСПЧ решил, что локдаун из-за COVID-19 не нарушает права человека

ЕСПЧ решил, что локдаун из-за COVID-19 не нарушает права человека - РИА Новости, 17.11.2021

ЕСПЧ решил, что локдаун из-за COVID-19 не нарушает права человека

Страсбургский суд решил, что карантин, объявленный для борьбы с распространением коронавируса, нельзя приравнять к домашнему аресту и он не нарушает право на... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T12:22

2021-11-17T12:22

2021-11-17T12:28

распространение коронавируса

верховный суд рф

европейский суд по правам человека (еспч)

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Страсбургский суд решил, что карантин, объявленный для борьбы с распространением коронавируса, нельзя приравнять к домашнему аресту и он не нарушает право на свободу, говорится в обобщении, подготовленном Верховным судом РФ.Решение было принято по иску гражданина Румынии, который пожаловался, что карантин продолжительностью в 52 дня, которому он подвергся, равносилен лишению свободы. Он утверждал, что он не был заражен вирусом и не контактировал с заболевшими.Как отмечается в обобщении, в связи с пандемией COVID-19 на всей территории Румынии было введено чрезвычайное положение по соображениям общественного здравоохранения. Гражданам запрещалось покидать свои дома под угрозой штрафа, за исключением строго определенных случаев и при наличии документа, подтверждающего наличие уважительной причины.Эта жалоба стала первой, в которой суд оценивал, насколько к локдауну применим пункт 5 Конвенции о правах человека, гарантирующей право на свободу и неприкосновенность. Суд установил: "Степень интенсивности ограничения свободы передвижения заявителя не была такой, при которой всеобщий карантин мог бы рассматриваться в качестве лишения свободы"."Суд признал, что пандемия может иметь очень серьезные последствия не только для здоровья, но и для всего общества, экономики, функционирования государства и жизни в целом, поэтому сложившуюся ситуацию следует охарактеризовать как "исключительный и непредсказуемый контекст". Это решение представляет интерес, так как в нем применяются общие принципы практики суда... к беспрецедентному контексту текущей эпидемии, к конкретным обстоятельствам дела", - отмечается в обобщении.Там же приводятся доводы ЕСПЧ: мера была общеприменима ко всем в государстве; заявитель мог выйти из дома по уважительным причинам, перечисленным в законе; он не подвергался индивидуальному надзору со стороны властей, не утверждал, что был вынужден жить в тесном пространстве, а также не был лишен всех социальных контактов."Следовательно, условия карантина не могут быть приравнены к домашнему аресту, равносильному "лишению свободы" для целей практики суда", - сказано в документе. Там подчеркнуто, что на нарушение свободы передвижений заявитель не жаловался.

https://ria.ru/20211114/avstriya-1758994515.html

https://ria.ru/20211029/savchenko-1756959336.html

https://ria.ru/20210318/evropa-1601695787.html

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верховный суд рф, европейский суд по правам человека (еспч), россия, в мире, румыния, здоровье - общество, коронавирус covid-19