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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211117/lokdaun-1759434471.html
ЕСПЧ решил, что локдаун из-за COVID-19 не нарушает права человека
ЕСПЧ решил, что локдаун из-за COVID-19 не нарушает права человека - РИА Новости, 17.11.2021
ЕСПЧ решил, что локдаун из-за COVID-19 не нарушает права человека
Страсбургский суд решил, что карантин, объявленный для борьбы с распространением коронавируса, нельзя приравнять к домашнему аресту и он не нарушает право на... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T12:22
2021-11-17T12:28
распространение коронавируса
верховный суд рф
европейский суд по правам человека (еспч)
россия
в мире
румыния
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Страсбургский суд решил, что карантин, объявленный для борьбы с распространением коронавируса, нельзя приравнять к домашнему аресту и он не нарушает право на свободу, говорится в обобщении, подготовленном Верховным судом РФ.Решение было принято по иску гражданина Румынии, который пожаловался, что карантин продолжительностью в 52 дня, которому он подвергся, равносилен лишению свободы. Он утверждал, что он не был заражен вирусом и не контактировал с заболевшими.Как отмечается в обобщении, в связи с пандемией COVID-19 на всей территории Румынии было введено чрезвычайное положение по соображениям общественного здравоохранения. Гражданам запрещалось покидать свои дома под угрозой штрафа, за исключением строго определенных случаев и при наличии документа, подтверждающего наличие уважительной причины.Эта жалоба стала первой, в которой суд оценивал, насколько к локдауну применим пункт 5 Конвенции о правах человека, гарантирующей право на свободу и неприкосновенность. Суд установил: "Степень интенсивности ограничения свободы передвижения заявителя не была такой, при которой всеобщий карантин мог бы рассматриваться в качестве лишения свободы"."Суд признал, что пандемия может иметь очень серьезные последствия не только для здоровья, но и для всего общества, экономики, функционирования государства и жизни в целом, поэтому сложившуюся ситуацию следует охарактеризовать как "исключительный и непредсказуемый контекст". Это решение представляет интерес, так как в нем применяются общие принципы практики суда... к беспрецедентному контексту текущей эпидемии, к конкретным обстоятельствам дела", - отмечается в обобщении.Там же приводятся доводы ЕСПЧ: мера была общеприменима ко всем в государстве; заявитель мог выйти из дома по уважительным причинам, перечисленным в законе; он не подвергался индивидуальному надзору со стороны властей, не утверждал, что был вынужден жить в тесном пространстве, а также не был лишен всех социальных контактов."Следовательно, условия карантина не могут быть приравнены к домашнему аресту, равносильному "лишению свободы" для целей практики суда", - сказано в документе. Там подчеркнуто, что на нарушение свободы передвижений заявитель не жаловался.
https://ria.ru/20211114/avstriya-1758994515.html
https://ria.ru/20211029/savchenko-1756959336.html
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верховный суд рф, европейский суд по правам человека (еспч), россия, в мире, румыния, здоровье - общество, коронавирус covid-19
12:22 17.11.2021 (обновлено: 12:28 17.11.2021)
 
ЕСПЧ решил, что локдаун из-за COVID-19 не нарушает права человека

ЕСПЧ: локдаун из-за COVID-19 не нарушает конвенцию о правах человека

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкУнивермаг "Большой гостиный двор" в Санкт-Петербурге, закрытый на время локдауна
Универмаг Большой гостиный двор в Санкт-Петербурге, закрытый на время локдауна - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Страсбургский суд решил, что карантин, объявленный для борьбы с распространением коронавируса, нельзя приравнять к домашнему аресту и он не нарушает право на свободу, говорится в обобщении, подготовленном Верховным судом РФ.
Решение было принято по иску гражданина Румынии, который пожаловался, что карантин продолжительностью в 52 дня, которому он подвергся, равносилен лишению свободы. Он утверждал, что он не был заражен вирусом и не контактировал с заболевшими.
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Как отмечается в обобщении, в связи с пандемией COVID-19 на всей территории Румынии было введено чрезвычайное положение по соображениям общественного здравоохранения. Гражданам запрещалось покидать свои дома под угрозой штрафа, за исключением строго определенных случаев и при наличии документа, подтверждающего наличие уважительной причины.
Эта жалоба стала первой, в которой суд оценивал, насколько к локдауну применим пункт 5 Конвенции о правах человека, гарантирующей право на свободу и неприкосновенность. Суд установил: "Степень интенсивности ограничения свободы передвижения заявителя не была такой, при которой всеобщий карантин мог бы рассматриваться в качестве лишения свободы".
"Суд признал, что пандемия может иметь очень серьезные последствия не только для здоровья, но и для всего общества, экономики, функционирования государства и жизни в целом, поэтому сложившуюся ситуацию следует охарактеризовать как "исключительный и непредсказуемый контекст". Это решение представляет интерес, так как в нем применяются общие принципы практики суда... к беспрецедентному контексту текущей эпидемии, к конкретным обстоятельствам дела", - отмечается в обобщении.
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Там же приводятся доводы ЕСПЧ: мера была общеприменима ко всем в государстве; заявитель мог выйти из дома по уважительным причинам, перечисленным в законе; он не подвергался индивидуальному надзору со стороны властей, не утверждал, что был вынужден жить в тесном пространстве, а также не был лишен всех социальных контактов.
"Следовательно, условия карантина не могут быть приравнены к домашнему аресту, равносильному "лишению свободы" для целей практики суда", - сказано в документе. Там подчеркнуто, что на нарушение свободы передвижений заявитель не жаловался.
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