Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211117/lishenie-1759384422.html
Юрист объяснил, какие "несерьезные" нарушения ПДД обернутся лишением прав
Юрист объяснил, какие "несерьезные" нарушения ПДД обернутся лишением прав - РИА Новости, 17.11.2021
Юрист объяснил, какие "несерьезные" нарушения ПДД обернутся лишением прав
Кодекс об административных нарушениях допускает наказание в виде денежного взыскания вместо лишения прав, если у водителя нет штрафов, и он не привлекался по... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T01:15
2021-11-17T01:19
общество
авто
штрафы
россия
павел уткин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757329995_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_27889bee3df7fb57c40d256f325af4da.jpg
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Кодекс об административных нарушениях допускает наказание в виде денежного взыскания вместо лишения прав, если у водителя нет штрафов, и он не привлекался по каким-либо статьям, рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист Объединенного юридического центра "Парфенон" Павел Уткин.Так, можно лишиться прав на полгода или получить штраф в размере пяти тысяч за проезд задним ходом под "кирпич" (пункт третий статьи 12.16 КоАП Российской Федерации "Движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением"), пояснил юрист.По его словам, можно лишиться водительских прав 1,5 года, если сбить или помять столбик у супермаркета.В противном случае вступит в действие часть вторая статьи 12.27 КоАП "Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием", предупредил юрист.
https://ria.ru/20211111/shtrafy-1758502513.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757329995_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_8df7aeb1d5de96bae648cb5aa6fe6dd4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, авто, штрафы, россия, павел уткин
01:15 17.11.2021 (обновлено: 01:19 17.11.2021)
 
Юрист объяснил, какие "несерьезные" нарушения ПДД обернутся лишением прав

Юрист Уткин: лишиться прав можно за проезд задним ходом под "кирпич"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение
Автомобильное движение - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Кодекс об административных нарушениях допускает наказание в виде денежного взыскания вместо лишения прав, если у водителя нет штрафов, и он не привлекался по каким-либо статьям, рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист Объединенного юридического центра "Парфенон" Павел Уткин.
Так, можно лишиться прав на полгода или получить штраф в размере пяти тысяч за проезд задним ходом под "кирпич" (пункт третий статьи 12.16 КоАП Российской Федерации "Движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением"), пояснил юрист.
По его словам, можно лишиться водительских прав 1,5 года, если сбить или помять столбик у супермаркета.
"Проблема в том, что у него есть вполне конкретный владелец, и это ДТП, которое нужно фиксировать", — заключил Уткин.
В противном случае вступит в действие часть вторая статьи 12.27 КоАП "Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием", предупредил юрист.
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
11 ноября, 09:24
Российским автомобилистам подготовили новые штрафы
 
ОбществоАвтоШтрафыРоссияПавел Уткин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:00Ученые назвали животных, которые могут переносить COVID-19
03:54Байден поставил журналистов в тупик ответом на вопрос об Олимпиаде в Пекине
03:45Россиян предупредили об опасности оливок
03:40Источник рассказал о завершении испытаний УМЗ "Клещ"
03:35Гинцбург назвал препарат для вакцинации переболевших COVID-19 моложе 60 лет
03:22В Сирии сообщили об израильском авиаударе по пригороду Дамаска
03:19Эксперты рассказали, как не стать жертвой мошенников в дни распродаж
03:15Специалист объяснил, откуда мошенники берут данные о россиянах
03:15Названа неожиданная причина гипертонии
03:11В СФ предложили лишать дипломов врачей, отговаривающих от вакцинации
03:06Врач рассказала о последствиях COVID-19 у беременных
02:35Нутрициолог рассказала, кому нельзя есть мандарины
02:30Bloomberg описал "очень плохой" сценарий кризиса с мигрантами на границе ЕС
02:15Финансист рассказал, какую валюту стоит купить сейчас
02:15Россиянам предложили план действий на случай контакта с зараженным COVID-19
02:14На Украине заявили о возможности признания Крыма российским со стороны ЕС
01:28Умерла звезда шоу "Танцы со звездами" Кристина Асмаловская
01:25В бундестаге назвали причину задержки сертификации "Северного потока — 2"
01:15Юрист объяснил, какие "несерьезные" нарушения ПДД обернутся лишением прав
00:52Врачи заявили о нецелесообразности оставлять Саакашвили в тюремной больнице
Лента новостейМолния
Ученые назвали животных, которые могут переносить COVID-19Байден поставил журналистов в тупик ответом на вопрос об Олимпиаде в ПекинеРоссиян предупредили об опасности оливокИсточник рассказал о завершении испытаний УМЗ "Клещ"Гинцбург назвал препарат для вакцинации переболевших COVID-19 моложе 60 летВ Сирии сообщили об израильском авиаударе по пригороду ДамаскаЭксперты рассказали, как не стать жертвой мошенников в дни распродажСпециалист объяснил, откуда мошенники берут данные о россиянахНазвана неожиданная причина гипертонииВ СФ предложили лишать дипломов врачей, отговаривающих от вакцинацииВрач рассказала о последствиях COVID-19 у беременныхНутрициолог рассказала, кому нельзя есть мандариныBloomberg описал "очень плохой" сценарий кризиса с мигрантами на границе ЕСФинансист рассказал, какую валюту стоит купить сейчасРоссиянам предложили план действий на случай контакта с зараженным COVID-19На Украине заявили о возможности признания Крыма российским со стороны ЕСУмерла звезда шоу "Танцы со звездами" Кристина АсмаловскаяВ бундестаге назвали причину задержки сертификации "Северного потока — 2"Юрист объяснил, какие "несерьезные" нарушения ПДД обернутся лишением правВрачи заявили о нецелесообразности оставлять Саакашвили в тюремной больнице