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Юрист объяснил, какие "несерьезные" нарушения ПДД обернутся лишением прав
Юрист объяснил, какие "несерьезные" нарушения ПДД обернутся лишением прав - РИА Новости, 17.11.2021
Юрист объяснил, какие "несерьезные" нарушения ПДД обернутся лишением прав
Кодекс об административных нарушениях допускает наказание в виде денежного взыскания вместо лишения прав, если у водителя нет штрафов, и он не привлекался по... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T01:15
2021-11-17T01:15
2021-11-17T01:19
общество
авто
штрафы
россия
павел уткин
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Кодекс об административных нарушениях допускает наказание в виде денежного взыскания вместо лишения прав, если у водителя нет штрафов, и он не привлекался по каким-либо статьям, рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист Объединенного юридического центра "Парфенон" Павел Уткин.Так, можно лишиться прав на полгода или получить штраф в размере пяти тысяч за проезд задним ходом под "кирпич" (пункт третий статьи 12.16 КоАП Российской Федерации "Движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением"), пояснил юрист.По его словам, можно лишиться водительских прав 1,5 года, если сбить или помять столбик у супермаркета.В противном случае вступит в действие часть вторая статьи 12.27 КоАП "Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием", предупредил юрист.
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общество, авто, штрафы, россия, павел уткин
01:15 17.11.2021 (обновлено: 01:19 17.11.2021)
Юрист объяснил, какие "несерьезные" нарушения ПДД обернутся лишением прав
Юрист Уткин: лишиться прав можно за проезд задним ходом под "кирпич"