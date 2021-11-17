https://ria.ru/20211117/lishenie-1759384422.html

Юрист объяснил, какие "несерьезные" нарушения ПДД обернутся лишением прав

Юрист объяснил, какие "несерьезные" нарушения ПДД обернутся лишением прав - РИА Новости, 17.11.2021

Юрист объяснил, какие "несерьезные" нарушения ПДД обернутся лишением прав

Кодекс об административных нарушениях допускает наказание в виде денежного взыскания вместо лишения прав, если у водителя нет штрафов, и он не привлекался по... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T01:15

2021-11-17T01:15

2021-11-17T01:19

общество

авто

штрафы

россия

павел уткин

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Кодекс об административных нарушениях допускает наказание в виде денежного взыскания вместо лишения прав, если у водителя нет штрафов, и он не привлекался по каким-либо статьям, рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист Объединенного юридического центра "Парфенон" Павел Уткин.Так, можно лишиться прав на полгода или получить штраф в размере пяти тысяч за проезд задним ходом под "кирпич" (пункт третий статьи 12.16 КоАП Российской Федерации "Движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением"), пояснил юрист.По его словам, можно лишиться водительских прав 1,5 года, если сбить или помять столбик у супермаркета.В противном случае вступит в действие часть вторая статьи 12.27 КоАП "Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием", предупредил юрист.

https://ria.ru/20211111/shtrafy-1758502513.html

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2021

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общество, авто, штрафы, россия, павел уткин