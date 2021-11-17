https://ria.ru/20211117/lipetsk-1759460764.html

В Липецке водитель выгнал из автобуса школьника без маски

В Липецке водитель выгнал из автобуса школьника без маски - РИА Новости, 17.11.2021

В Липецке водитель выгнал из автобуса школьника без маски

Следователи в Липецке начали проверку инцидента в автобусе, где водитель выгнал из салона школьника, у которого не было маски и денег на оплату проезда,... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T14:09

2021-11-17T14:09

2021-11-17T14:09

происшествия

липецк

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ВОРОНЕЖ, 17 ноя - РИА Новости. Следователи в Липецке начали проверку инцидента в автобусе, где водитель выгнал из салона школьника, у которого не было маски и денег на оплату проезда, сообщает управление СК РФ по региону."Следственным отделом по Октябрьскому округу Липецка проводится доследственная проверка по размещенной в социальных медиа видеозаписи конфликта с участием несовершеннолетнего, произошедшего в салоне автобуса", - говорится в сообщении.Как отмечает следствие, на кадрах водитель автобуса, следовавшего по маршруту №345, "требует от вошедшего школьника оплатить проезд и надеть медицинскую маску". "Из-за отсутствия того и другого школьник вынужденно покинул салон автобуса", - добавили в ведомстве. В ходе проверки устанавливаются все обстоятельства произошедшего.В марте в России вступил в силу закон, по которому за высадку из общественного транспорта детей-безбилетников до 16 лет, если они едут без сопровождения взрослых, предусмотрена административная ответственность: штраф для водителя составит 5 тысяч рублей, для должностных лиц — до 30 тысяч.

https://ria.ru/20200923/konduktor-1577633453.html

https://ria.ru/20211021/maski-1755507223.html

липецк

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, липецк, следственный комитет россии (ск рф), россия