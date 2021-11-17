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Новости СУЭК
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RAEX Europe подтвердил лидерство СУЭК в области ESG
RAEX Europe подтвердил лидерство СУЭК в области ESG - РИА Новости, 17.11.2021
RAEX Europe подтвердил лидерство СУЭК в области ESG
СУЭК стал единственной угольной компанией России, вошедшей в первую двадцатку обновлённой версии ESG-рэнкинга российских компаний, опубликованного европейским... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T19:50
2021-11-17T19:50
новости суэк
новости компаний - экономика
сибирская угольная энергетическая компания
российский союз промышленников и предпринимателей
андрей мельниченко
россия
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. СУЭК стал единственной угольной компанией России, вошедшей в первую двадцатку обновлённой версии ESG-рэнкинга российских компаний, опубликованного европейским рейтинговым агентством RAEX Expert, сообщает энергокомпания.Как отметили в СУЭК, компания занимает верхние позиции в самых авторитетных ESG рейтингах на российском и международном уровне, в ESG-индексах РСПП.СУЭК — крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из основных производителей тепла и электроэнергии в стране. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70 тысяч человек. Основной акционер — Андрей Мельниченко.
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новости компаний - экономика, сибирская угольная энергетическая компания, российский союз промышленников и предпринимателей, андрей мельниченко, россия
19:50 17.11.2021
 

RAEX Europe подтвердил лидерство СУЭК в области ESG

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкCтенд Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК)
Cтенд Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. СУЭК стал единственной угольной компанией России, вошедшей в первую двадцатку обновлённой версии ESG-рэнкинга российских компаний, опубликованного европейским рейтинговым агентством RAEX Expert, сообщает энергокомпания.
"СУЭК Андрея Мельниченко, один из признанных лидеров устойчивого развития, традиционно занимает высокие позиции в рэнкинге. Компания находится на 13-й строчке и является единственной из угольных компаний России, входящих в первую двадцатку. В общей сложности в рэнкинге приняло участие 155 российских компаний", - говорится в сообщении.
Как отметили в СУЭК, компания занимает верхние позиции в самых авторитетных ESG рейтингах на российском и международном уровне, в ESG-индексах РСПП.
СУЭК — крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из основных производителей тепла и электроэнергии в стране. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70 тысяч человек. Основной акционер — Андрей Мельниченко.
Дипломы, пободивших социальных проектов Сибирской угольной энергетической компании - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
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Новости СУЭКНовости компаний - ЭкономикаСибирская угольная энергетическая компанияРоссийский союз промышленников и предпринимателейАндрей МельниченкоРоссия
 
 
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