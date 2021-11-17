https://ria.ru/20211117/liderstvo-1759541230.html

RAEX Europe подтвердил лидерство СУЭК в области ESG

RAEX Europe подтвердил лидерство СУЭК в области ESG - РИА Новости, 17.11.2021

RAEX Europe подтвердил лидерство СУЭК в области ESG

СУЭК стал единственной угольной компанией России, вошедшей в первую двадцатку обновлённой версии ESG-рэнкинга российских компаний, опубликованного европейским... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T19:50

2021-11-17T19:50

2021-11-17T19:50

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российский союз промышленников и предпринимателей

андрей мельниченко

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. СУЭК стал единственной угольной компанией России, вошедшей в первую двадцатку обновлённой версии ESG-рэнкинга российских компаний, опубликованного европейским рейтинговым агентством RAEX Expert, сообщает энергокомпания.Как отметили в СУЭК, компания занимает верхние позиции в самых авторитетных ESG рейтингах на российском и международном уровне, в ESG-индексах РСПП.СУЭК — крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из основных производителей тепла и электроэнергии в стране. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70 тысяч человек. Основной акционер — Андрей Мельниченко.

https://ria.ru/20211102/konkurs-1757408655.html

россия

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2021

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новости компаний - экономика, сибирская угольная энергетическая компания, российский союз промышленников и предпринимателей, андрей мельниченко, россия