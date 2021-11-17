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Конституционный суд не принял жалобу на акт о сооружении мавзолея Ленина

Конституционный суд не принял жалобу на акт о сооружении мавзолея Ленина - РИА Новости, 17.11.2021

Конституционный суд не принял жалобу на акт о сооружении мавзолея Ленина

Конституционный суд (КС) России отказал россиянке в принятии жалобы на нарушение ее конституционных прав постановлением о сооружении мавзолея Ленина на Красной... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T14:48

2021-11-17T14:48

2021-11-17T14:48

ссср

конституционный суд рф

владимир ленин (владимир ульянов)

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя – РИА Новости. Конституционный суд (КС) России отказал россиянке в принятии жалобы на нарушение ее конституционных прав постановлением о сооружении мавзолея Ленина на Красной площади, следует из материалов суда.Согласно определению, опубликованному на официальном сайте КС России, заявительница Елена Разживина просила проверить конституционность постановления II съезда Советов СССР, принятого в январе 1924 года."Конституционный суд… изучив представленные материалы, не находит оснований для принятия данной жалобы к рассмотрению… Вопреки требованиям… федерального конституционного закона "О Конституционном суде Российской Федерации", заявительницей не представлены какие-либо судебные решения, подтверждающие применение судом в ее конкретном деле оспариваемого регулирования, которое, в силу его содержания, не может расцениваться как нарушающее ее конституционные права", - говорится в документе.Определение КС является окончательным и не подлежит обжалованию.Постановление II съезда Советов СССР предписывает сохранить гроб с телом Ленина в склепе, который будет доступен для посещения. Целесообразность строительства мавзолея у Кремлевской стены объясняется необходимостью дать людям возможность "проститься с любимым вождем".

https://ria.ru/20211028/tekhnologii-1756613845.html

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ссср, конституционный суд рф, владимир ленин (владимир ульянов), россия