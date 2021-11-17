https://ria.ru/20211117/lavrov-1759440685.html

Лавров заявил о заинтересованности в решении приднестровского вопроса

Лавров заявил о заинтересованности в решении приднестровского вопроса - РИА Новости, 17.11.2021

Лавров заявил о заинтересованности в решении приднестровского вопроса

Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Молдавии Николаем Попеску заявил, что Москва заинтересована в окончательном урегулировании приднестровского... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T12:50

2021-11-17T12:50

2021-11-17T12:50

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москва

приднестровская молдавская республика

сергей лавров

мид молдавии

николай попеску

россия

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Молдавии Николаем Попеску заявил, что Москва заинтересована в окончательном урегулировании приднестровского вопроса."Конечно, будет полезно обменяться мнениями по международной повестке дня и ситуации в Европе, ситуацию, которую мы сейчас наблюдаем, в целом в геополитическом контексте на международной арене. Приднестровское урегулирование, безусловно, тоже должно быть в числе наших приоритетов. Мы заинтересованы в том, чтобы этот вопрос был окончательно урегулирован в рамках тех принципов, которые были всеми одобрены", - сказал министр в начале переговоров с молдавским коллегой.В свою очередь, Попеску также отметил, что приднестровское урегулирование будет одной из тем сегодняшних переговоров.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20211115/sputnik-1759120539.html

румыния

москва

приднестровская молдавская республика

россия

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в мире, румыния, москва, приднестровская молдавская республика, сергей лавров, мид молдавии, николай попеску, россия