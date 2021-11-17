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Крым обновил антирекорд по числу новых случаев COVID-19

Крым обновил антирекорд по числу новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 17.11.2021

Крым обновил антирекорд по числу новых случаев COVID-19

Крым снова обновил максимум выявленных за сутки числа заболевших коронавирусом, показатель достиг отметки в 867 случаев, сообщили в минздраве региона. РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T10:24

2021-11-17T10:24

2021-11-17T10:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Крым снова обновил максимум выявленных за сутки числа заболевших коронавирусом, показатель достиг отметки в 867 случаев, сообщили в минздраве региона.До этого суточный максимум был зафиксирован 14 ноября - 860 случаев. Максимальный показатель выявленных за сутки числа заболевших COVID-19 в Крыму ежедневно обновлялся со 2 октября, когда был зафиксирован 421 случай. При этом 15 ноября впервые за полтора месяца этот показатель не был обновлен, тогда выявили 859 случаев."За 16 ноября зарегистрировано 867 случаев новой коронавирусной инфекции. Количество выздоровевших за сутки составляет 866 человек", - говорится в сообщении.За сутки на коронавирус протестированы 5722 человек. Общее число заболевших с начала пандемии в Крыму превысило 110,4 тысячи, выздоровели более 98 тысячи. Умерли 3308 человек (в том числе за последние сутки – 20).

республика крым

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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