Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211117/krym-1759387789.html
Признание Крыма, "Северный поток" и снятие санкций: Путин нашел способ обыграть Европу
На Украине заявили о возможности признания Крыма российским со стороны ЕС - РИА Новости, 17.11.2021
Признание Крыма, "Северный поток" и снятие санкций: Путин нашел способ обыграть Европу
Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в колонке для "Главреда" заявил, что Россия может добиться признания присоединения Крыма со стороны ЕС, РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T02:14
2021-11-17T02:52
в мире
украина
республика крым
белоруссия
польша
владимир путин
евросоюз
северный поток — 2
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752734708_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_f67f61f715d6fbba34fb757350342539.jpg
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в колонке для "Главреда" заявил, что Россия может добиться признания присоединения Крыма со стороны ЕС, а также снятия европейских санкций и быстрого запуска "Северного потока — 2" благодаря миграционному кризису на границе Белоруссии и Польши.По мнению эксперта, ситуацию с беженцами якобы спровоцировала Москва.Он отметил, что из-за жесткой позиции Польши по отношению к приему мигрантов и смены руководства в Германии, описанные им "планы России" вряд ли осуществятся, но тем не менее, такая вероятность есть. По словам Жданова, Москва победит, если Брюссель согласится на автобусах вывезти беженцев вглубь территории ЕС.Ранее Владимир Путин в ответ на обвинения в адрес России в миграционном кризисе на границе Белоруссии и Польши призвал страны заниматься своими внутренними проблемами, а не сваливать на других собственные вопросы. Он назвал эту агрессивную риторику в адрес Москвы желанием переложить проблемы "с больной головы на здоровую".На прошлой неделе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более двух тысяч человек. Накануне беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, после чего произошли столкновения беженцев с польскими правоохранителями.
https://ria.ru/20211116/unizhenie-1759216076.html
украина
республика крым
белоруссия
польша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752734708_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3e267d7c1f9b13a6a9d51cb1fc48908e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, республика крым, белоруссия, польша, владимир путин, евросоюз, северный поток — 2, россия, олег жданов, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
02:14 17.11.2021 (обновлено: 02:52 17.11.2021)
 
На Украине заявили о возможности признания Крыма российским со стороны ЕС

Полковник Жданов: ЕС может признать Крым российским из-за беженцев на польской границе

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкБазилика на территории музея-заповедника Херсонеса Таврического в Крыму
Базилика на территории музея-заповедника Херсонеса Таврического в Крыму - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в колонке для "Главреда" заявил, что Россия может добиться признания присоединения Крыма со стороны ЕС, а также снятия европейских санкций и быстрого запуска "Северного потока — 2" благодаря миграционному кризису на границе Белоруссии и Польши.
По мнению эксперта, ситуацию с беженцами якобы спровоцировала Москва.
"Для Путина миграционный кризис — это многоходовка. У него свои цели и задачи: заставить Европу сертифицировать и быстро запустить в работу Северный поток— 2"; заставить Европу снять санкции; заставить Европу признать Крым российским; заставить НАТО надавить на Украину с тем, чтобы она выполняла "Минск" (но это маловероятно); самая интересная цель Путина – довести ситуацию до абсурда, устроить маленькую перестрелку <…>, ведь это очень скомпрометирует Евросоюз. И, если эта компрометация удастся, Путин сможет выдвигать любые требования", — написал Жданов.
Он отметил, что из-за жесткой позиции Польши по отношению к приему мигрантов и смены руководства в Германии, описанные им "планы России" вряд ли осуществятся, но тем не менее, такая вероятность есть. По словам Жданова, Москва победит, если Брюссель согласится на автобусах вывезти беженцев вглубь территории ЕС.
"В этом случае Россия будет "на белом коне", получит все свои преференции", — заключил полковник запаса.
Ранее Владимир Путин в ответ на обвинения в адрес России в миграционном кризисе на границе Белоруссии и Польши призвал страны заниматься своими внутренними проблемами, а не сваливать на других собственные вопросы. Он назвал эту агрессивную риторику в адрес Москвы желанием переложить проблемы "с больной головы на здоровую".
На прошлой неделе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более двух тысяч человек. Накануне беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, после чего произошли столкновения беженцев с польскими правоохранителями.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
Вчера, 02:19
"Загнал в угол": на Украине рассказали, как Путин унизил Зеленского
 
В миреУкраинаРеспублика КрымБелоруссияПольшаВладимир ПутинЕвросоюзСеверный поток — 2РоссияОлег ЖдановСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:00Ученые назвали животных, которые могут переносить COVID-19
03:54Байден поставил журналистов в тупик ответом на вопрос об Олимпиаде в Пекине
03:45Россиян предупредили об опасности оливок
03:40Источник рассказал о завершении испытаний УМЗ "Клещ"
03:35Гинцбург назвал препарат для вакцинации переболевших COVID-19 моложе 60 лет
03:22В Сирии сообщили об израильском авиаударе по пригороду Дамаска
03:19Эксперты рассказали, как не стать жертвой мошенников в дни распродаж
03:15Специалист объяснил, откуда мошенники берут данные о россиянах
03:15Названа неожиданная причина гипертонии
03:11В СФ предложили лишать дипломов врачей, отговаривающих от вакцинации
03:06Врач рассказала о последствиях COVID-19 у беременных
02:35Нутрициолог рассказала, кому нельзя есть мандарины
02:30Bloomberg описал "очень плохой" сценарий кризиса с мигрантами на границе ЕС
02:15Финансист рассказал, какую валюту стоит купить сейчас
02:15Россиянам предложили план действий на случай контакта с зараженным COVID-19
02:14На Украине заявили о возможности признания Крыма российским со стороны ЕС
01:28Умерла звезда шоу "Танцы со звездами" Кристина Асмаловская
01:25В бундестаге назвали причину задержки сертификации "Северного потока — 2"
01:15Юрист объяснил, какие "несерьезные" нарушения ПДД обернутся лишением прав
00:52Врачи заявили о нецелесообразности оставлять Саакашвили в тюремной больнице
Лента новостейМолния
Ученые назвали животных, которые могут переносить COVID-19Байден поставил журналистов в тупик ответом на вопрос об Олимпиаде в ПекинеРоссиян предупредили об опасности оливокИсточник рассказал о завершении испытаний УМЗ "Клещ"Гинцбург назвал препарат для вакцинации переболевших COVID-19 моложе 60 летВ Сирии сообщили об израильском авиаударе по пригороду ДамаскаЭксперты рассказали, как не стать жертвой мошенников в дни распродажСпециалист объяснил, откуда мошенники берут данные о россиянахНазвана неожиданная причина гипертонииВ СФ предложили лишать дипломов врачей, отговаривающих от вакцинацииВрач рассказала о последствиях COVID-19 у беременныхНутрициолог рассказала, кому нельзя есть мандариныBloomberg описал "очень плохой" сценарий кризиса с мигрантами на границе ЕСФинансист рассказал, какую валюту стоит купить сейчасРоссиянам предложили план действий на случай контакта с зараженным COVID-19На Украине заявили о возможности признания Крыма российским со стороны ЕСУмерла звезда шоу "Танцы со звездами" Кристина АсмаловскаяВ бундестаге назвали причину задержки сертификации "Северного потока — 2"Юрист объяснил, какие "несерьезные" нарушения ПДД обернутся лишением правВрачи заявили о нецелесообразности оставлять Саакашвили в тюремной больнице