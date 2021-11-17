https://ria.ru/20211117/krym-1759387789.html

Признание Крыма, "Северный поток" и снятие санкций: Путин нашел способ обыграть Европу

На Украине заявили о возможности признания Крыма российским со стороны ЕС - РИА Новости, 17.11.2021

Признание Крыма, "Северный поток" и снятие санкций: Путин нашел способ обыграть Европу

Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в колонке для "Главреда" заявил, что Россия может добиться признания присоединения Крыма со стороны ЕС, РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T02:14

2021-11-17T02:14

2021-11-17T02:52

в мире

украина

республика крым

белоруссия

польша

владимир путин

евросоюз

северный поток — 2

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в колонке для "Главреда" заявил, что Россия может добиться признания присоединения Крыма со стороны ЕС, а также снятия европейских санкций и быстрого запуска "Северного потока — 2" благодаря миграционному кризису на границе Белоруссии и Польши.По мнению эксперта, ситуацию с беженцами якобы спровоцировала Москва.Он отметил, что из-за жесткой позиции Польши по отношению к приему мигрантов и смены руководства в Германии, описанные им "планы России" вряд ли осуществятся, но тем не менее, такая вероятность есть. По словам Жданова, Москва победит, если Брюссель согласится на автобусах вывезти беженцев вглубь территории ЕС.Ранее Владимир Путин в ответ на обвинения в адрес России в миграционном кризисе на границе Белоруссии и Польши призвал страны заниматься своими внутренними проблемами, а не сваливать на других собственные вопросы. Он назвал эту агрессивную риторику в адрес Москвы желанием переложить проблемы "с больной головы на здоровую".На прошлой неделе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более двух тысяч человек. Накануне беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, после чего произошли столкновения беженцев с польскими правоохранителями.

https://ria.ru/20211116/unizhenie-1759216076.html

украина

республика крым

белоруссия

польша

россия

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в мире, украина, республика крым, белоруссия, польша, владимир путин, евросоюз, северный поток — 2, россия, олег жданов, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии