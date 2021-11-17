Признание Крыма, "Северный поток" и снятие санкций: Путин нашел способ обыграть Европу

02:14 17.11.2021 (обновлено: 02:52 17.11.2021)
На Украине заявили о возможности признания Крыма российским со стороны ЕС
Полковник Жданов: ЕС может признать Крым российским из-за беженцев на польской границе
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкБазилика на территории музея-заповедника Херсонеса Таврического в Крыму
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в колонке для "Главреда" заявил, что Россия может добиться признания присоединения Крыма со стороны ЕС, а также снятия европейских санкций и быстрого запуска "Северного потока — 2" благодаря миграционному кризису на границе Белоруссии и Польши.
По мнению эксперта, ситуацию с беженцами якобы спровоцировала Москва.
"Для Путина миграционный кризис — это многоходовка. У него свои цели и задачи: заставить Европу сертифицировать и быстро запустить в работу Северный поток— 2"; заставить Европу снять санкции; заставить Европу признать Крым российским; заставить НАТО надавить на Украину с тем, чтобы она выполняла "Минск" (но это маловероятно); самая интересная цель Путина – довести ситуацию до абсурда, устроить маленькую перестрелку <…>, ведь это очень скомпрометирует Евросоюз. И, если эта компрометация удастся, Путин сможет выдвигать любые требования", — написал Жданов.
Он отметил, что из-за жесткой позиции Польши по отношению к приему мигрантов и смены руководства в Германии, описанные им "планы России" вряд ли осуществятся, но тем не менее, такая вероятность есть. По словам Жданова, Москва победит, если Брюссель согласится на автобусах вывезти беженцев вглубь территории ЕС.
"В этом случае Россия будет "на белом коне", получит все свои преференции", — заключил полковник запаса.
Ранее Владимир Путин в ответ на обвинения в адрес России в миграционном кризисе на границе Белоруссии и Польши призвал страны заниматься своими внутренними проблемами, а не сваливать на других собственные вопросы. Он назвал эту агрессивную риторику в адрес Москвы желанием переложить проблемы "с больной головы на здоровую".
На прошлой неделе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более двух тысяч человек. Накануне беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, после чего произошли столкновения беженцев с польскими правоохранителями.