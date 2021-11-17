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В МИД рассказали, как можно было предотвратить миграционный кризис
В МИД рассказали, как можно было предотвратить миграционный кризис - РИА Новости, 17.11.2021
В МИД рассказали, как можно было предотвратить миграционный кризис
Миграционный кризис на границах ЕС и Белоруссии можно было бы предотвратить, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T18:05
2021-11-17T18:05
в мире
белоруссия
польша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
мигранты
россия
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Миграционный кризис на границах ЕС и Белоруссии можно было бы предотвратить, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По словам Захаровой, Белоруссия с апреля предлагала партнерам ЕС начать диалог с целью урегулирования ситуации с потоками мигрантов."Только сейчас в связи с критической ситуацией ЕС и отдельные страны обратили на это внимание", - отметила она.На прошлой неделе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва границы, но ее пресекли польские силовики с помощью спецсредств.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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белоруссия
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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
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в мире, белоруссия, польша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, мигранты, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
18:05 17.11.2021
 
В МИД рассказали, как можно было предотвратить миграционный кризис

Захарова: миграционный кризис на границах ЕС и Белоруссии можно было бы предотвратить

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Миграционный кризис на границах ЕС и Белоруссии можно было бы предотвратить, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Все это (миграционный кризис - ред.) можно было давно урегулировать, найти общие подходы, выработать их, если их еще нет, и, в первую очередь, делать это во благо людей, тех самых, о которых в теории Запад заботится, а как дело доходит до реальной жизни - почему-то забывает ", - сказала она в ходе брифинга.
По словам Захаровой, Белоруссия с апреля предлагала партнерам ЕС начать диалог с целью урегулирования ситуации с потоками мигрантов.
"Только сейчас в связи с критической ситуацией ЕС и отдельные страны обратили на это внимание", - отметила она.
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В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
 
В миреБелоруссияПольшаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваМигрантыРоссияСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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