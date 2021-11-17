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В МИД рассказали, как можно было предотвратить миграционный кризис
В МИД рассказали, как можно было предотвратить миграционный кризис - РИА Новости, 17.11.2021
В МИД рассказали, как можно было предотвратить миграционный кризис
Миграционный кризис на границах ЕС и Белоруссии можно было бы предотвратить, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T18:05
2021-11-17T18:05
2021-11-17T18:05
в мире
белоруссия
польша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
мигранты
россия
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Миграционный кризис на границах ЕС и Белоруссии можно было бы предотвратить, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По словам Захаровой, Белоруссия с апреля предлагала партнерам ЕС начать диалог с целью урегулирования ситуации с потоками мигрантов."Только сейчас в связи с критической ситуацией ЕС и отдельные страны обратили на это внимание", - отметила она.На прошлой неделе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва границы, но ее пресекли польские силовики с помощью спецсредств.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
2021-11-17T18:05
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в мире, белоруссия, польша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, мигранты, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
В МИД рассказали, как можно было предотвратить миграционный кризис
Захарова: миграционный кризис на границах ЕС и Белоруссии можно было бы предотвратить