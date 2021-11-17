https://ria.ru/20211117/krizis-1759514682.html

Лукашенко и Меркель провели еще один разговор

Лукашенко и Меркель провели еще один разговор - РИА Новости, 17.11.2021

Лукашенко и Меркель провели еще один разговор

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель снова провели телефонный разговор, сообщил в среду близкий к пресс-службе главы... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T17:29

2021-11-17T17:29

2021-11-17T18:05

в мире

германия

ангела меркель

александр лукашенко

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МИНСК, 17 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель снова провели телефонный разговор, сообщил в среду близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого"."Лукашенко и Меркель провели телефонный разговор", - говорится в сообщении. Подробности канал обещает сообщить позже.В предыдущий раз политики говорили по телефону вечером 15 ноября.Позже Лукашенко сообщил, что во время прошедшего в понедельник телефонного разговора предложил Меркель варианты разрешения миграционного кризиса. По словам белорусского президента, Меркель взяла паузу, чтобы обсудить это с членами Евросоюза, затем было запланировано провести еще один телефонный разговор.На прошлой неделе в лесополосе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва границы, но ее пресекли польские силовики с помощью спецсредств.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211117/duda-1759504932.html

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, германия, ангела меркель, александр лукашенко, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии