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Лукашенко и Меркель провели еще один разговор
Лукашенко и Меркель провели еще один разговор - РИА Новости, 17.11.2021
Лукашенко и Меркель провели еще один разговор
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель снова провели телефонный разговор, сообщил в среду близкий к пресс-службе главы... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T17:29
2021-11-17T18:05
в мире
германия
ангела меркель
александр лукашенко
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МИНСК, 17 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель снова провели телефонный разговор, сообщил в среду близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого"."Лукашенко и Меркель провели телефонный разговор", - говорится в сообщении. Подробности канал обещает сообщить позже.В предыдущий раз политики говорили по телефону вечером 15 ноября.Позже Лукашенко сообщил, что во время прошедшего в понедельник телефонного разговора предложил Меркель варианты разрешения миграционного кризиса. По словам белорусского президента, Меркель взяла паузу, чтобы обсудить это с членами Евросоюза, затем было запланировано провести еще один телефонный разговор.На прошлой неделе в лесополосе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва границы, но ее пресекли польские силовики с помощью спецсредств.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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в мире, германия, ангела меркель, александр лукашенко, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
17:29 17.11.2021 (обновлено: 18:05 17.11.2021)
 
Лукашенко и Меркель провели еще один разговор

Лукашенко провел еще один телефонный разговор с Меркель

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МИНСК, 17 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель снова провели телефонный разговор, сообщил в среду близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого".
"Лукашенко и Меркель провели телефонный разговор", - говорится в сообщении. Подробности канал обещает сообщить позже.
В предыдущий раз политики говорили по телефону вечером 15 ноября.
Беженцы с Ближнего Востока в лагере нелегальных мигрантов у пункта пропуска Брузги на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
16:52
Президент Польши не признает договоренности между Германией и Белоруссией
Позже Лукашенко сообщил, что во время прошедшего в понедельник телефонного разговора предложил Меркель варианты разрешения миграционного кризиса. По словам белорусского президента, Меркель взяла паузу, чтобы обсудить это с членами Евросоюза, затем было запланировано провести еще один телефонный разговор.
На прошлой неделе в лесополосе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва границы, но ее пресекли польские силовики с помощью спецсредств.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
 
В миреГерманияАнгела МеркельАлександр ЛукашенкоСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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