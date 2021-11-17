11:48 17.11.2021 (обновлено: 17:04 17.11.2021)
Андрей Алексеенко стал новым мэром Краснодара
Гордума Краснодара выбрала новым мэром экс-вице-губернатора края Андрея Алексеенко
КРАСНОДАР, 17 ноя – РИА Новости. Городская дума Краснодара по итогам конкурсных процедур выбрала на должность нового градоначальника бывшего вице-губернатора края, до сегодняшнего дня и.о. мэра кубанской столицы Андрея Алексеенко, сообщила председатель местного парламента Вера Галушко.
"В результате тайного голосования наибольшим количеством голосов главой муниципального образования город Краснодар избран Алексеенко Андрей Анатольевич… Решение принято… Подписываю решение об избрании главы муниципального образования город Краснодар. Можно и похлопать", - объявила Галушко в ходе заседания городской думы.
Предыдущий мэр Краснодара Евгений Первышов оставил свой пост в конце сентября ради депутатского кресла в Госдуме, после чего гордума объявила конкурс на вакантную должность. С 4 по 29 октября заявления об участии конкурсе подали 24 человека. В итоге в списке претендентов оказались главы окружных администраций, руководители предприятий, депутаты, индивидуальные предприниматели, адвокаты, директор типографии и один безработный. Также в конкурсе принял участие бывший первый вице-губернатор Краснодарского края, а с недавнего времени и.о. главы Краснодара, первый вице-мэр Андрей Алексеенко, которому принять участие в конкурсе предложил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
В понедельник специальная конкурсная комиссия, четыре члена которой были назначены гордумой и ещё четыре – губернатором региона, провела конкурс и определила пятерых кандидатов на должность главы Краснодара. В среду гордума приняла итоговое решение. Из присутствующих 46 депутатов 40 единогласно проголосовали за Алексеенко.