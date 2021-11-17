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Знаменитый кот Рыжик из пышечной в центре Петербурга умер от старости
Знаменитый кот Рыжик из пышечной в центре Петербурга умер от старости - РИА Новости, 17.11.2021
Знаменитый кот Рыжик из пышечной в центре Петербурга умер от старости
Кот по кличке Рыжик, который более 25 лет был талисманом знаменитой пышечной в историческом центре Петербурга, умер от старости, сообщила РИА Новости сотрудница РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T13:50
2021-11-17T13:50
2021-11-17T14:09
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя – РИА Новости. Кот по кличке Рыжик, который более 25 лет был талисманом знаменитой пышечной в историческом центре Петербурга, умер от старости, сообщила РИА Новости сотрудница пышечной.В среду на странице Рыжика в соцсети "ВКонтакте" появилось сообщение одного из пользователей, работающего по соседству с пышечной, о кончине кота, который был бессменным служителем этого заведения."На самом деле Рыжик умер около трех месяцев назад – просто от старости. Ему было около 25-27 лет", - рассказала собеседница агентства.По ее словам, в пышечной осталась трехцветная кошка по кличке Пыша, с которой всё в порядке.Пышечная на Большой Конюшенной улице, 25 известна как одно из культовых мест Петербурга, где рецептура пышек сохранилась с советских времен. Ее охотно посещают как туристы, так и местные жители. Заведение открылось в 1958 году.
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санкт-петербург
13:50 17.11.2021 (обновлено: 14:09 17.11.2021)
Знаменитый кот Рыжик из пышечной в центре Петербурга умер от старости
Кот Рыжик, который был талисманом пышечной в центре Петербурга, умер от старости
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя – РИА Новости.
Кот по кличке Рыжик, который более 25 лет был талисманом знаменитой пышечной в историческом центре Петербурга
, умер от старости, сообщила РИА Новости сотрудница пышечной.
В среду на странице Рыжика в соцсети "ВКонтакте" появилось сообщение одного из пользователей, работающего по соседству с пышечной, о кончине кота, который был бессменным служителем этого заведения.
"На самом деле Рыжик умер около трех месяцев назад – просто от старости. Ему было около 25-27 лет", - рассказала собеседница агентства.
По ее словам, в пышечной осталась трехцветная кошка по кличке Пыша, с которой всё в порядке.
Пышечная на Большой Конюшенной улице, 25 известна как одно из культовых мест Петербурга, где рецептура пышек сохранилась с советских времен. Ее охотно посещают как туристы, так и местные жители. Заведение открылось в 1958 году.