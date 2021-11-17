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Знаменитый кот Рыжик из пышечной в центре Петербурга умер от старости

Знаменитый кот Рыжик из пышечной в центре Петербурга умер от старости - РИА Новости, 17.11.2021

Знаменитый кот Рыжик из пышечной в центре Петербурга умер от старости

Кот по кличке Рыжик, который более 25 лет был талисманом знаменитой пышечной в историческом центре Петербурга, умер от старости, сообщила РИА Новости сотрудница РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T13:50

2021-11-17T13:50

2021-11-17T14:09

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя – РИА Новости. Кот по кличке Рыжик, который более 25 лет был талисманом знаменитой пышечной в историческом центре Петербурга, умер от старости, сообщила РИА Новости сотрудница пышечной.В среду на странице Рыжика в соцсети "ВКонтакте" появилось сообщение одного из пользователей, работающего по соседству с пышечной, о кончине кота, который был бессменным служителем этого заведения."На самом деле Рыжик умер около трех месяцев назад – просто от старости. Ему было около 25-27 лет", - рассказала собеседница агентства.По ее словам, в пышечной осталась трехцветная кошка по кличке Пыша, с которой всё в порядке.Пышечная на Большой Конюшенной улице, 25 известна как одно из культовых мест Петербурга, где рецептура пышек сохранилась с советских времен. Ее охотно посещают как туристы, так и местные жители. Заведение открылось в 1958 году.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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