https://ria.ru/20211117/kosmos-1759405862.html

Индийский космический аппарат едва не столкнулся с американским спутником

Индийский космический аппарат едва не столкнулся с американским спутником - РИА Новости, 17.11.2021

Индийский космический аппарат едва не столкнулся с американским спутником

Индийский искусственный спутник Луны "Чандраян-2" выполнил маневр уклонения, чтобы избежать столкновения с автоматической межпланетной станцией NASA Lunar... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T10:07

2021-11-17T10:07

2021-11-17T12:11

наса

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индийская организация космических исследований

луна

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НЬЮ-ДЕЛИ, 17 ноя — РИА Новости. Индийский искусственный спутник Луны "Чандраян-2" выполнил маневр уклонения, чтобы избежать столкновения с автоматической межпланетной станцией NASA Lunar Reconnaissance Orbiter, сообщает Индийская организация космических исследований.По ее данным, два аппарата, вращающиеся вокруг Луны по почти полярной орбите, должны были подойти очень близко друг к другу возле Северного полюса Луны примерно в 08:45 мск 20 октября."Расчеты, проведенные как Индийской организацией космических исследований, так и Лабораторией реактивного движения НАСА, последовательно показывали, что радиальное расстояние между двумя космическими аппаратами будет составлять менее 100 метров, а расстояние до ближайшего сближения составит всего около трех километров. <…> Оба агентства сочли, что ситуация требует маневра по предотвращению столкновения для снижения риска сближения", — говорится в сообщении.Спутник выполнил маневр в 17:52 мск 18 октября.Затем специалисты определили орбиту "Чандраян-2" и подтвердили, что в ближайшем будущем никакого дальнейшего сближения с Lunar Reconnaissance Orbiter не будет."Чандраян-2" вышел на орбиту Луны 20 августа 2019 года, на сентябрь была запланирована посадка спускаемого модуля "Викрам" на поверхность планеты. Однако она не удалась: на высоте 2,1 километра аппарат отклонился от маршрута, связь с ним была потеряна. После череды безуспешных попыток сотрудники Индийской организации космических исследований прекратили усилия по восстановлению связи. Позже из снимков НАСА стало понятно, что "Викрам" разбился при посадке.

https://radiosputnik.ria.ru/20211116/mks-1759369344.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наса, космос - риа наука, индийская организация космических исследований, луна