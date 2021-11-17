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Индийский космический аппарат едва не столкнулся с американским спутником
Индийский космический аппарат едва не столкнулся с американским спутником - РИА Новости, 17.11.2021
Индийский космический аппарат едва не столкнулся с американским спутником
Индийский искусственный спутник Луны "Чандраян-2" выполнил маневр уклонения, чтобы избежать столкновения с автоматической межпланетной станцией NASA Lunar... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T10:07
2021-11-17T12:11
наса
космос - риа наука
индийская организация космических исследований
луна
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НЬЮ-ДЕЛИ, 17 ноя — РИА Новости. Индийский искусственный спутник Луны "Чандраян-2" выполнил маневр уклонения, чтобы избежать столкновения с автоматической межпланетной станцией NASA Lunar Reconnaissance Orbiter, сообщает Индийская организация космических исследований.По ее данным, два аппарата, вращающиеся вокруг Луны по почти полярной орбите, должны были подойти очень близко друг к другу возле Северного полюса Луны примерно в 08:45 мск 20 октября."Расчеты, проведенные как Индийской организацией космических исследований, так и Лабораторией реактивного движения НАСА, последовательно показывали, что радиальное расстояние между двумя космическими аппаратами будет составлять менее 100 метров, а расстояние до ближайшего сближения составит всего около трех километров. &lt;…&gt; Оба агентства сочли, что ситуация требует маневра по предотвращению столкновения для снижения риска сближения", — говорится в сообщении.Спутник выполнил маневр в 17:52 мск 18 октября.Затем специалисты определили орбиту "Чандраян-2" и подтвердили, что в ближайшем будущем никакого дальнейшего сближения с Lunar Reconnaissance Orbiter не будет."Чандраян-2" вышел на орбиту Луны 20 августа 2019 года, на сентябрь была запланирована посадка спускаемого модуля "Викрам" на поверхность планеты. Однако она не удалась: на высоте 2,1 километра аппарат отклонился от маршрута, связь с ним была потеряна. После череды безуспешных попыток сотрудники Индийской организации космических исследований прекратили усилия по восстановлению связи. Позже из снимков НАСА стало понятно, что "Викрам" разбился при посадке.
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наса, космос - риа наука, индийская организация космических исследований, луна
10:07 17.11.2021 (обновлено: 12:11 17.11.2021)
 
Индийский космический аппарат едва не столкнулся с американским спутником

Индийский космический аппарат "Чандраян-2" избежал столкновения с американским спутником

© Фото : ISROПункт управления Индийской организация космических исследований
Пункт управления Индийской организация космических исследований - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© Фото : ISRO
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НЬЮ-ДЕЛИ, 17 ноя — РИА Новости. Индийский искусственный спутник Луны "Чандраян-2" выполнил маневр уклонения, чтобы избежать столкновения с автоматической межпланетной станцией NASA Lunar Reconnaissance Orbiter, сообщает Индийская организация космических исследований.
По ее данным, два аппарата, вращающиеся вокруг Луны по почти полярной орбите, должны были подойти очень близко друг к другу возле Северного полюса Луны примерно в 08:45 мск 20 октября.
© ISROУвеличение расстояния между орбитами автоматической межпланетной станции NASA Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) и искусственного спутника Луны "Чандраян-2" (CH2O)
Увеличение расстояния между орбитами автоматической межпланетной станции NASA Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) и искусственного спутника Луны Чандраян-2 (CH2O)
© ISRO
Увеличение расстояния между орбитами автоматической межпланетной станции NASA Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) и искусственного спутника Луны "Чандраян-2" (CH2O)
"Расчеты, проведенные как Индийской организацией космических исследований, так и Лабораторией реактивного движения НАСА, последовательно показывали, что радиальное расстояние между двумя космическими аппаратами будет составлять менее 100 метров, а расстояние до ближайшего сближения составит всего около трех километров. <…> Оба агентства сочли, что ситуация требует маневра по предотвращению столкновения для снижения риска сближения", — говорится в сообщении.
Спутник выполнил маневр в 17:52 мск 18 октября.
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Затем специалисты определили орбиту "Чандраян-2" и подтвердили, что в ближайшем будущем никакого дальнейшего сближения с Lunar Reconnaissance Orbiter не будет.
"Чандраян-2" вышел на орбиту Луны 20 августа 2019 года, на сентябрь была запланирована посадка спускаемого модуля "Викрам" на поверхность планеты. Однако она не удалась: на высоте 2,1 километра аппарат отклонился от маршрута, связь с ним была потеряна. После череды безуспешных попыток сотрудники Индийской организации космических исследований прекратили усилия по восстановлению связи. Позже из снимков НАСА стало понятно, что "Викрам" разбился при посадке.
 
НАСАКосмос - РИА НаукаИндийская организация космических исследованийЛуна
 
 
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