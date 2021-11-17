https://ria.ru/20211117/kosmos-1759405862.html
Индийский космический аппарат едва не столкнулся с американским спутником
Индийский космический аппарат едва не столкнулся с американским спутником - РИА Новости, 17.11.2021
Индийский космический аппарат едва не столкнулся с американским спутником
Индийский искусственный спутник Луны "Чандраян-2" выполнил маневр уклонения, чтобы избежать столкновения с автоматической межпланетной станцией NASA Lunar... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T10:07
2021-11-17T10:07
2021-11-17T12:11
наса
космос - риа наука
индийская организация космических исследований
луна
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759431052_0:132:2730:1668_1920x0_80_0_0_d3169474c6e572c70730e16cae9d35ae.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 17 ноя — РИА Новости. Индийский искусственный спутник Луны "Чандраян-2" выполнил маневр уклонения, чтобы избежать столкновения с автоматической межпланетной станцией NASA Lunar Reconnaissance Orbiter, сообщает Индийская организация космических исследований.По ее данным, два аппарата, вращающиеся вокруг Луны по почти полярной орбите, должны были подойти очень близко друг к другу возле Северного полюса Луны примерно в 08:45 мск 20 октября."Расчеты, проведенные как Индийской организацией космических исследований, так и Лабораторией реактивного движения НАСА, последовательно показывали, что радиальное расстояние между двумя космическими аппаратами будет составлять менее 100 метров, а расстояние до ближайшего сближения составит всего около трех километров. <…> Оба агентства сочли, что ситуация требует маневра по предотвращению столкновения для снижения риска сближения", — говорится в сообщении.Спутник выполнил маневр в 17:52 мск 18 октября.Затем специалисты определили орбиту "Чандраян-2" и подтвердили, что в ближайшем будущем никакого дальнейшего сближения с Lunar Reconnaissance Orbiter не будет."Чандраян-2" вышел на орбиту Луны 20 августа 2019 года, на сентябрь была запланирована посадка спускаемого модуля "Викрам" на поверхность планеты. Однако она не удалась: на высоте 2,1 километра аппарат отклонился от маршрута, связь с ним была потеряна. После череды безуспешных попыток сотрудники Индийской организации космических исследований прекратили усилия по восстановлению связи. Позже из снимков НАСА стало понятно, что "Викрам" разбился при посадке.
https://radiosputnik.ria.ru/20211116/mks-1759369344.html
луна
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759431052_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_3b396c2504663afcba065d776fe09f4e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наса, космос - риа наука, индийская организация космических исследований, луна
10:07 17.11.2021 (обновлено: 12:11 17.11.2021)
Индийский космический аппарат едва не столкнулся с американским спутником
Индийский космический аппарат "Чандраян-2" избежал столкновения с американским спутником
НЬЮ-ДЕЛИ, 17 ноя — РИА Новости.
Индийский искусственный спутник Луны
"Чандраян-2" выполнил маневр уклонения, чтобы избежать столкновения с автоматической межпланетной станцией NASA Lunar Reconnaissance Orbiter, сообщает Индийская организация космических исследований
.
По ее данным, два аппарата, вращающиеся вокруг Луны по почти полярной орбите, должны были подойти очень близко друг к другу возле Северного полюса Луны примерно в 08:45 мск 20 октября.
"Расчеты, проведенные как Индийской организацией космических исследований, так и Лабораторией реактивного движения НАСА
, последовательно показывали, что радиальное расстояние между двумя космическими аппаратами будет составлять менее 100 метров, а расстояние до ближайшего сближения составит всего около трех километров. <…> Оба агентства сочли, что ситуация требует маневра по предотвращению столкновения для снижения риска сближения", — говорится в сообщении.
Спутник выполнил маневр в 17:52 мск 18 октября.
Затем специалисты определили орбиту "Чандраян-2" и подтвердили, что в ближайшем будущем никакого дальнейшего сближения с Lunar Reconnaissance Orbiter не будет.
"Чандраян-2" вышел на орбиту Луны 20 августа 2019 года, на сентябрь была запланирована посадка спускаемого модуля "Викрам" на поверхность планеты. Однако она не удалась: на высоте 2,1 километра аппарат отклонился от маршрута, связь с ним была потеряна. После череды безуспешных попыток сотрудники Индийской организации космических исследований прекратили усилия по восстановлению связи. Позже из снимков НАСА стало понятно, что "Викрам" разбился при посадке.