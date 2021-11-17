В Пекине открылся российско-китайский глобальный центр космической погоды
Российско-китайский глобальный центр космической погоды открылся в Пекине
Официальная церемония открытия центра состоялась во вторник, 16 ноября, в ней приняли участие замглавы Метеорологического управления Китая Юй Жуцун и замглавы Главного управления гражданской авиации КНР Люй Эрсюэ.
Отмечается, что центр космической погоды будет работать под совместным управлением метеорологического управления Китая, управления гражданской авиации Китая и Федеральной службы РФ по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет).
"Надеемся, что обе стороны будут углублять сотрудничество в области обмена данными, интеграции продуктов и проверки прогнозов, чтобы предоставлять более точные и практичные продукты службы космической погоды для гражданской авиации по всему миру", - заявил на церемонии открытия замглавы Метеорологического управления Китая Юй Жуцун.
В свою очередь замглавы Главного управления гражданской авиации КНР Люй Эрсюэ подчеркнул необходимость постоянно улучшать возможности прогнозирования космической погоды и качество предоставляемых услуг, обеспечивать защиту национальных интересов и развитие отрасли.
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В заявлении также отмечается, что космическая погода влияет на высокотехнологичные системы, включая движение спутников, безопасность полетов, авиационную связь и надежность авионики, а также на здоровье человека.
Метеорологическое управление Китая в конце 90-х годов прошлого века начало проводить различные испытания в области космической погоды. В 2002 году власти страны одобрили создание государственного центра мониторинга космической погоды. В 2018 году Китай и Россия подали совместную заявку на создание регионального центра космической погоды, а в 2020 году российско-китайский консорциум стал четвертым глобальным центром информации о космической погоде.