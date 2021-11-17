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В Пекине открылся российско-китайский глобальный центр космической погоды
В Пекине открылся российско-китайский глобальный центр космической погоды - РИА Новости, 17.11.2021
В Пекине открылся российско-китайский глобальный центр космической погоды
Глобальный центр космической погоды российско-китайского консорциума открылся в Пекине, сообщает в среду Метеорологическое управление Китая. РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T09:20
2021-11-17T09:20
китай
пекин
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
космос - риа наука
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ПЕКИН, 17 ноя – РИА Новости. Глобальный центр космической погоды российско-китайского консорциума открылся в Пекине, сообщает в среду Метеорологическое управление Китая.Официальная церемония открытия центра состоялась во вторник, 16 ноября, в ней приняли участие замглавы Метеорологического управления Китая Юй Жуцун и замглавы Главного управления гражданской авиации КНР Люй Эрсюэ.Отмечается, что центр космической погоды будет работать под совместным управлением метеорологического управления Китая, управления гражданской авиации Китая и Федеральной службы РФ по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет).В свою очередь замглавы Главного управления гражданской авиации КНР Люй Эрсюэ подчеркнул необходимость постоянно улучшать возможности прогнозирования космической погоды и качество предоставляемых услуг, обеспечивать защиту национальных интересов и развитие отрасли.В заявлении также отмечается, что космическая погода влияет на высокотехнологичные системы, включая движение спутников, безопасность полетов, авиационную связь и надежность авионики, а также на здоровье человека.Метеорологическое управление Китая в конце 90-х годов прошлого века начало проводить различные испытания в области космической погоды. В 2002 году власти страны одобрили создание государственного центра мониторинга космической погоды. В 2018 году Китай и Россия подали совместную заявку на создание регионального центра космической погоды, а в 2020 году российско-китайский консорциум стал четвертым глобальным центром информации о космической погоде.
https://radiosputnik.ria.ru/20210131/burya-1595398530.html
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китай, пекин, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), космос - риа наука, россия
09:20 17.11.2021
 
В Пекине открылся российско-китайский глобальный центр космической погоды

Российско-китайский глобальный центр космической погоды открылся в Пекине

© Depositphotos / kevron2002Восход Солнца из космоса. Иллюстрация
Восход Солнца из космоса. Иллюстрация - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© Depositphotos / kevron2002
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ПЕКИН, 17 ноя – РИА Новости. Глобальный центр космической погоды российско-китайского консорциума открылся в Пекине, сообщает в среду Метеорологическое управление Китая.
Официальная церемония открытия центра состоялась во вторник, 16 ноября, в ней приняли участие замглавы Метеорологического управления Китая Юй Жуцун и замглавы Главного управления гражданской авиации КНР Люй Эрсюэ.
Отмечается, что центр космической погоды будет работать под совместным управлением метеорологического управления Китая, управления гражданской авиации Китая и Федеральной службы РФ по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет).
"Надеемся, что обе стороны будут углублять сотрудничество в области обмена данными, интеграции продуктов и проверки прогнозов, чтобы предоставлять более точные и практичные продукты службы космической погоды для гражданской авиации по всему миру", - заявил на церемонии открытия замглавы Метеорологического управления Китая Юй Жуцун.
В свою очередь замглавы Главного управления гражданской авиации КНР Люй Эрсюэ подчеркнул необходимость постоянно улучшать возможности прогнозирования космической погоды и качество предоставляемых услуг, обеспечивать защиту национальных интересов и развитие отрасли.
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В заявлении также отмечается, что космическая погода влияет на высокотехнологичные системы, включая движение спутников, безопасность полетов, авиационную связь и надежность авионики, а также на здоровье человека.
Метеорологическое управление Китая в конце 90-х годов прошлого века начало проводить различные испытания в области космической погоды. В 2002 году власти страны одобрили создание государственного центра мониторинга космической погоды. В 2018 году Китай и Россия подали совместную заявку на создание регионального центра космической погоды, а в 2020 году российско-китайский консорциум стал четвертым глобальным центром информации о космической погоде.
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