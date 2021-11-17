https://ria.ru/20211117/kosmos-1759399221.html

В Пекине открылся российско-китайский глобальный центр космической погоды

В Пекине открылся российско-китайский глобальный центр космической погоды - РИА Новости, 17.11.2021

В Пекине открылся российско-китайский глобальный центр космической погоды

Глобальный центр космической погоды российско-китайского консорциума открылся в Пекине, сообщает в среду Метеорологическое управление Китая. РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T09:20

2021-11-17T09:20

2021-11-17T09:20

китай

пекин

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

космос - риа наука

россия

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ПЕКИН, 17 ноя – РИА Новости. Глобальный центр космической погоды российско-китайского консорциума открылся в Пекине, сообщает в среду Метеорологическое управление Китая.Официальная церемония открытия центра состоялась во вторник, 16 ноября, в ней приняли участие замглавы Метеорологического управления Китая Юй Жуцун и замглавы Главного управления гражданской авиации КНР Люй Эрсюэ.Отмечается, что центр космической погоды будет работать под совместным управлением метеорологического управления Китая, управления гражданской авиации Китая и Федеральной службы РФ по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет).В свою очередь замглавы Главного управления гражданской авиации КНР Люй Эрсюэ подчеркнул необходимость постоянно улучшать возможности прогнозирования космической погоды и качество предоставляемых услуг, обеспечивать защиту национальных интересов и развитие отрасли.В заявлении также отмечается, что космическая погода влияет на высокотехнологичные системы, включая движение спутников, безопасность полетов, авиационную связь и надежность авионики, а также на здоровье человека.Метеорологическое управление Китая в конце 90-х годов прошлого века начало проводить различные испытания в области космической погоды. В 2002 году власти страны одобрили создание государственного центра мониторинга космической погоды. В 2018 году Китай и Россия подали совместную заявку на создание регионального центра космической погоды, а в 2020 году российско-китайский консорциум стал четвертым глобальным центром информации о космической погоде.

https://radiosputnik.ria.ru/20210131/burya-1595398530.html

https://ria.ru/20211111/asteroid-1758659423.html

китай

пекин

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, пекин, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), космос - риа наука, россия