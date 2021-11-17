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Черных кошек забирают из приютов реже, чем животных другого окраса
Черных кошек забирают из приютов реже, чем животных другого окраса - РИА Новости, 22.11.2021
Черных кошек забирают из приютов реже, чем животных другого окраса
Черных кошек забирают домой из приютов примерно в три раза реже, чем животных другого окраса, сообщает в среду пресс-служба столичного департамента... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-17T12:08
2021-11-17T12:08
2021-11-22T14:10
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департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства г. москвы
жкх
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Черных кошек забирают домой из приютов примерно в три раза реже, чем животных другого окраса, сообщает в среду пресс-служба столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства.Семнадцатого ноября во всем мире отмечается День черных кошек."Специалисты приютов "Зеленоград" и "Зоорассвет" подсчитали, что черных кошек забирают домой примерно в три раза реже, чем животных другого окраса. Черные питомцы живут в приютах годами, тогда как белые и рыжие значительно быстрее обретают любящих хозяев", - говорится в сообщении.Отмечается, что образ черных кошек до сих пор окружен суевериями."Людям часто кажется, что черные животные более опасны, но это совсем не так, они такие же ласковые и дружелюбные, как и другие подопечные приютов. Выбирая питомца, не стоит обращать внимание только на его внешний вид. Желательно поближе познакомиться с животным, прежде чем забирать его домой", - приводятся в сообщении слова специалиста по социализации животных Зеленоградского приюта Натальи Хохловой."Сегодня в 13 городских приютах живут более 1180 кошек, значительная часть из них имеет черных окрас", - дополняется в сообщении.
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департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства г. москвы, жкх
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости.
Черных кошек забирают домой из приютов примерно в три раза реже, чем животных другого окраса, сообщает в среду пресс-служба столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства
.
Семнадцатого ноября во всем мире отмечается День черных кошек.
"Специалисты приютов "Зеленоград" и "Зоорассвет" подсчитали, что черных кошек забирают домой примерно в три раза реже, чем животных другого окраса. Черные питомцы живут в приютах годами, тогда как белые и рыжие значительно быстрее обретают любящих хозяев", - говорится в сообщении.
Отмечается, что образ черных кошек до сих пор окружен суевериями.
"Людям часто кажется, что черные животные более опасны, но это совсем не так, они такие же ласковые и дружелюбные, как и другие подопечные приютов. Выбирая питомца, не стоит обращать внимание только на его внешний вид. Желательно поближе познакомиться с животным, прежде чем забирать его домой", - приводятся в сообщении слова специалиста по социализации животных Зеленоградского приюта Натальи Хохловой.
"Сегодня в 13 городских приютах живут более 1180 кошек, значительная часть из них имеет черных окрас", - дополняется в сообщении.