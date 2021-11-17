https://ria.ru/20211117/koshki-1760170872.html

Черных кошек забирают из приютов реже, чем животных другого окраса

Черных кошек забирают из приютов реже, чем животных другого окраса - РИА Новости, 22.11.2021

Черных кошек забирают из приютов реже, чем животных другого окраса

Черных кошек забирают домой из приютов примерно в три раза реже, чем животных другого окраса, сообщает в среду пресс-служба столичного департамента... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-17T12:08

2021-11-17T12:08

2021-11-22T14:10

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департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства г. москвы

жкх

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Черных кошек забирают домой из приютов примерно в три раза реже, чем животных другого окраса, сообщает в среду пресс-служба столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства.Семнадцатого ноября во всем мире отмечается День черных кошек."Специалисты приютов "Зеленоград" и "Зоорассвет" подсчитали, что черных кошек забирают домой примерно в три раза реже, чем животных другого окраса. Черные питомцы живут в приютах годами, тогда как белые и рыжие значительно быстрее обретают любящих хозяев", - говорится в сообщении.Отмечается, что образ черных кошек до сих пор окружен суевериями."Людям часто кажется, что черные животные более опасны, но это совсем не так, они такие же ласковые и дружелюбные, как и другие подопечные приютов. Выбирая питомца, не стоит обращать внимание только на его внешний вид. Желательно поближе познакомиться с животным, прежде чем забирать его домой", - приводятся в сообщении слова специалиста по социализации животных Зеленоградского приюта Натальи Хохловой."Сегодня в 13 городских приютах живут более 1180 кошек, значительная часть из них имеет черных окрас", - дополняется в сообщении.

https://realty.ria.ru/20210310/priyut-1600653749.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства г. москвы, жкх