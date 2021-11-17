https://ria.ru/20211117/koronavirus-1759416671.html

В России за сутки выписали 36 388 переболевших COVID-19

В России за сутки выписали 36 388 переболевших COVID-19 - РИА Новости, 17.11.2021

В России за сутки выписали 36 388 переболевших COVID-19

За сутки в России выписаны 36 388 человек после COVID-19, за все время - 7 882 836, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T11:14

2021-11-17T11:14

2021-11-17T11:14

распространение коронавируса

общество

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. За сутки в России выписаны 36 388 человек после COVID-19, за все время - 7 882 836, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 36 388 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 7 882 836", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписали 7 477 человек, в Подмосковье - 2 808, Санкт-Петербурге - 2 573.

https://radiosputnik.ria.ru/20211116/koronavirus-1759323028.html

московская область (подмосковье)

москва

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19