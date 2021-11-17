https://ria.ru/20211117/koronavirus-1759416671.html
В России за сутки выписали 36 388 переболевших COVID-19
В России за сутки выписали 36 388 переболевших COVID-19 - РИА Новости, 17.11.2021
В России за сутки выписали 36 388 переболевших COVID-19
За сутки в России выписаны 36 388 человек после COVID-19, за все время - 7 882 836, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T11:14
2021-11-17T11:14
2021-11-17T11:14
распространение коронавируса
общество
московская область (подмосковье)
москва
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. За сутки в России выписаны 36 388 человек после COVID-19, за все время - 7 882 836, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 36 388 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 7 882 836", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписали 7 477 человек, в Подмосковье - 2 808, Санкт-Петербурге - 2 573.
https://radiosputnik.ria.ru/20211116/koronavirus-1759323028.html
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общество, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
В России за сутки выписали 36 388 переболевших COVID-19
В России выписали 36 388 переболевших COVID-19, всего выздоровели 7 882 836 человек