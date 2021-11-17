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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211117/koronavirus-1759415993.html
В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19
В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19 - РИА Новости, 17.11.2021
В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19
Россия обновила максимум по летальным исходам у пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T11:12
2021-11-17T11:46
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Россия обновила максимум по летальным исходам у пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба."За последние сутки подтверждено 1247 смертей", — говорится в сообщении.Так, в Москве умерли 96 человек, в Санкт-Петербурге — 84, в Краснодарском крае — 58.Накануне зарегистрировали 1240 летальных исходов, а предыдущий рекорд отмечался 13 ноября — 1241. За все время пандемии в России жертвами коронавируса стали 259 084 человека.Число новых случаев COVID-19 составило 36 626 — показатель второй день подряд не превышает 37 тысяч (накануне было 36 818). Рекорд тут зафиксировали 6 ноября — 41 335. Темп прироста, как и днем ранее, составил 0,40 процента. Выписались после лечения 36 388 человек.Больше всего инфицированных выявили в Москве — 2966 (днем ранее было 2606), Санкт-Петербурге — 2793, Самарской области — 1785, Подмосковье — 1691, Крыму — 867, Нижегородской области — 778, Воронежской — 747, Свердловской — 732, Краснодарском крае — 719, Красноярском — 710.Минимальный показатель отмечен в Ненецком автономном округе — 15 заболевших, на Чукотке их 19, а в Магаданской области — 35.Общее число заразившихся коронавирусом в России достигло 9 182 538, вылечились 7 882 836 пациентов.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 250 миллионов инфицированных, свыше пяти миллионов пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
https://radiosputnik.ria.ru/20211116/koronavirus-1759323028.html
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общество, здоровье - общество, россия
11:12 17.11.2021 (обновлено: 11:46 17.11.2021)
 
В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19

В России зафиксировали новый суточный максимум смертей от COVID-19 — 1247 случаев

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении для больных коронавирусом в ГКБ № 15 им. Филатова
Медицинский работник в отделении для больных коронавирусом в ГКБ № 15 им. Филатова - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Россия обновила максимум по летальным исходам у пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба.
"За последние сутки подтверждено 1247 смертей", — говорится в сообщении.
Так, в Москве умерли 96 человек, в Санкт-Петербурге — 84, в Краснодарском крае — 58.
Накануне зарегистрировали 1240 летальных исходов, а предыдущий рекорд отмечался 13 ноября — 1241. За все время пандемии в России жертвами коронавируса стали 259 084 человека.
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Число новых случаев COVID-19 составило 36 626 — показатель второй день подряд не превышает 37 тысяч (накануне было 36 818). Рекорд тут зафиксировали 6 ноября — 41 335. Темп прироста, как и днем ранее, составил 0,40 процента. Выписались после лечения 36 388 человек.
Больше всего инфицированных выявили в Москве — 2966 (днем ранее было 2606), Санкт-Петербурге — 2793, Самарской области — 1785, Подмосковье — 1691, Крыму — 867, Нижегородской области — 778, Воронежской — 747, Свердловской — 732, Краснодарском крае — 719, Красноярском — 710.
Минимальный показатель отмечен в Ненецком автономном округе — 15 заболевших, на Чукотке их 19, а в Магаданской области — 35.
Общее число заразившихся коронавирусом в России достигло 9 182 538, вылечились 7 882 836 пациентов.
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Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 250 миллионов инфицированных, свыше пяти миллионов пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоРоссия
 
 
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