https://ria.ru/20211117/koronavirus-1759415993.html

В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19

В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19 - РИА Новости, 17.11.2021

В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19

Россия обновила максимум по летальным исходам у пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T11:12

2021-11-17T11:12

2021-11-17T11:46

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757562740_0:295:3076:2025_1920x0_80_0_0_bdf419bc2933380247f3793ff42d9c25.jpg

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Россия обновила максимум по летальным исходам у пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба."За последние сутки подтверждено 1247 смертей", — говорится в сообщении.Так, в Москве умерли 96 человек, в Санкт-Петербурге — 84, в Краснодарском крае — 58.Накануне зарегистрировали 1240 летальных исходов, а предыдущий рекорд отмечался 13 ноября — 1241. За все время пандемии в России жертвами коронавируса стали 259 084 человека.Число новых случаев COVID-19 составило 36 626 — показатель второй день подряд не превышает 37 тысяч (накануне было 36 818). Рекорд тут зафиксировали 6 ноября — 41 335. Темп прироста, как и днем ранее, составил 0,40 процента. Выписались после лечения 36 388 человек.Больше всего инфицированных выявили в Москве — 2966 (днем ранее было 2606), Санкт-Петербурге — 2793, Самарской области — 1785, Подмосковье — 1691, Крыму — 867, Нижегородской области — 778, Воронежской — 747, Свердловской — 732, Краснодарском крае — 719, Красноярском — 710.Минимальный показатель отмечен в Ненецком автономном округе — 15 заболевших, на Чукотке их 19, а в Магаданской области — 35.Общее число заразившихся коронавирусом в России достигло 9 182 538, вылечились 7 882 836 пациентов.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 250 миллионов инфицированных, свыше пяти миллионов пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://radiosputnik.ria.ru/20211116/koronavirus-1759323028.html

https://ria.ru/20211117/diplomy-1759388525.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество, россия