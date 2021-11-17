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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211117/koronavirus-1759405180.html
Роспотребнадзор проведет конференцию по противодействию COVID-19
Роспотребнадзор проведет конференцию по противодействию COVID-19 - РИА Новости, 17.11.2021
Роспотребнадзор проведет конференцию по противодействию COVID-19
Правительство России поручило Роспотребнадзору подготовить и провести научно-практическую конференцию по вопросам противодействия коронавирусу и другим... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T10:02
2021-11-17T10:02
распространение коронавируса
общество
азия
европа
министерство финансов рф (минфин россии)
снг
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
михаил мишустин
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Правительство России поручило Роспотребнадзору подготовить и провести научно-практическую конференцию по вопросам противодействия коронавирусу и другим инфекционным заболеваниям, она пройдет с 9 по 10 декабря, сообщает пресс-служба кабмина."С 9 по 10 декабря в Санкт-Петербурге состоится II Международная научно-практическая конференция по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям. Распоряжение о проведении и финансировании этого мероприятия подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Ожидается, что в конференции примут участие около 300 делегатов из стран СНГ, Европы, Азии, Африки и Северной Америки. Это представители профильных министерств и ведомств, а также международных научных организаций. Из-за ситуации с коронавирусом большинство из них будут участвовать дистанционно."Основная цель конференции этого года – демонстрация российских подходов к профилактике инфекционных болезней, представление результатов исследований COVID-19. Роспотребнадзору поручено организовать подготовку и проведение конференции", - добавляется в сообщении.Кроме того, Минфину поручено выделить средства Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Пастера на проведение конференции.
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общество, азия, европа, министерство финансов рф (минфин россии), снг, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), михаил мишустин, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:02 17.11.2021
 
Роспотребнадзор проведет конференцию по противодействию COVID-19

Правительство поручило Роспотребнадзору провести конференцию по противодействию COVID-19

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинские работники в реанимационном отделении COVID-госпиталя в Городской клинической больницы №2 города Нальчика
Медицинские работники в реанимационном отделении COVID-госпиталя в Городской клинической больницы №2 города Нальчика - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Правительство России поручило Роспотребнадзору подготовить и провести научно-практическую конференцию по вопросам противодействия коронавирусу и другим инфекционным заболеваниям, она пройдет с 9 по 10 декабря, сообщает пресс-служба кабмина.
"С 9 по 10 декабря в Санкт-Петербурге состоится II Международная научно-практическая конференция по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям. Распоряжение о проведении и финансировании этого мероприятия подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Ожидается, что в конференции примут участие около 300 делегатов из стран СНГ, Европы, Азии, Африки и Северной Америки. Это представители профильных министерств и ведомств, а также международных научных организаций. Из-за ситуации с коронавирусом большинство из них будут участвовать дистанционно.
"Основная цель конференции этого года – демонстрация российских подходов к профилактике инфекционных болезней, представление результатов исследований COVID-19. Роспотребнадзору поручено организовать подготовку и проведение конференции", - добавляется в сообщении.
Кроме того, Минфину поручено выделить средства Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Пастера на проведение конференции.
 
Распространение коронавирусаОбществоАзияЕвропаМинистерство финансов РФ (Минфин России)СНГФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Михаил МишустинЗдоровье - ОбществоКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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