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Роспотребнадзор проведет конференцию по противодействию COVID-19

Роспотребнадзор проведет конференцию по противодействию COVID-19 - РИА Новости, 17.11.2021

Роспотребнадзор проведет конференцию по противодействию COVID-19

Правительство России поручило Роспотребнадзору подготовить и провести научно-практическую конференцию по вопросам противодействия коронавирусу и другим... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T10:02

2021-11-17T10:02

2021-11-17T10:02

распространение коронавируса

общество

азия

европа

министерство финансов рф (минфин россии)

снг

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

михаил мишустин

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Правительство России поручило Роспотребнадзору подготовить и провести научно-практическую конференцию по вопросам противодействия коронавирусу и другим инфекционным заболеваниям, она пройдет с 9 по 10 декабря, сообщает пресс-служба кабмина."С 9 по 10 декабря в Санкт-Петербурге состоится II Международная научно-практическая конференция по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям. Распоряжение о проведении и финансировании этого мероприятия подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Ожидается, что в конференции примут участие около 300 делегатов из стран СНГ, Европы, Азии, Африки и Северной Америки. Это представители профильных министерств и ведомств, а также международных научных организаций. Из-за ситуации с коронавирусом большинство из них будут участвовать дистанционно."Основная цель конференции этого года – демонстрация российских подходов к профилактике инфекционных болезней, представление результатов исследований COVID-19. Роспотребнадзору поручено организовать подготовку и проведение конференции", - добавляется в сообщении.Кроме того, Минфину поручено выделить средства Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Пастера на проведение конференции.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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