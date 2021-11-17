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https://ria.ru/20211117/koronavirus-1759403296.html
В Татарстане начнут действовать медотводы с QR-кодами
В Татарстане начнут действовать медотводы с QR-кодами - РИА Новости, 17.11.2021
В Татарстане начнут действовать медотводы с QR-кодами
Документы о медотводе от вакцинации против новой коронавирусной инфекции с QR-кодами начнут действовать в Татарстане уже с 22 ноября, сообщает минздрав... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T09:48
2021-11-17T09:48
республика татарстан
общество
республика татарстан (татарстан)
здоровье - общество
коронавирус в россии
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КАЗАНЬ, 17 ноя – РИА Новости. Документы о медотводе от вакцинации против новой коронавирусной инфекции с QR-кодами начнут действовать в Татарстане уже с 22 ноября, сообщает минздрав республики.Отмечается, что этот документ будет выдаваться как на бумаге, так и в электронном варианте, но пока в медорганизациях республики будут выдавать лишь бумажные документы о медотводе."Это медицинский документ, который свидетельствует о том, что человек в настоящий момент времени не подлежит вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Оформляется он в соответствии с действующими документами, которые приняты на сегодняшний момент, этот документ снабжается QR-кодом", - пояснил главный эпидемиолог минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов.Он подчеркнул, что выдаваться медицинский отвод будет строго на основании инструкции по применению вакцины для профилактики коронавирусной инфекции: противопоказанием к вакцинации является обострение инфекционных и неинфекционных заболеваний. Выдавать документ будут лишь при лабораторных и инструментальных исследованиях, а не только со слов пациента. Жители, у которых уже есть на руках справка от врача о том, что им нельзя прививаться, должны будут переоформить документ, чтобы там был QR-код.Татарстан с 11 октября ввел QR-коды для посещения объектов общественного питания, спортцентров, бассейнов, аквапарков, торгово-развлекательных центров, театров, кино и других мест массового пребывания. Позднее данное требование распространилось на посещение практически всех объектов, в том числе торговых центров и магазинов площадью более 150 квадратных метров, концертных залов, официальных культурных и спортивных мероприятий.Согласно решению властей, с 22 ноября наличие QR-кода станет обязательным для проезда в городском, пригородном, межмуниципальном транспорте в Татарстане.
https://radiosputnik.ria.ru/20211116/kod-1759336621.html
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общество, республика татарстан (татарстан), здоровье - общество, коронавирус в россии
09:48 17.11.2021
 
В Татарстане начнут действовать медотводы с QR-кодами

Медотводы с QR-кодами начнут действовать в Татарстане с 22 ноября

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПосетитель предъявляет QR-код для проверки
Посетитель предъявляет QR-код для проверки - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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КАЗАНЬ, 17 ноя – РИА Новости. Документы о медотводе от вакцинации против новой коронавирусной инфекции с QR-кодами начнут действовать в Татарстане уже с 22 ноября, сообщает минздрав республики.
"По приказу Минздрава России QR-код с медотводом будет доступен на портале госуслуг, но действовать приказ начнет лишь с февраля. В Татарстане же эта система начнет действовать с 22 ноября", - говорится в сообщении.
Отмечается, что этот документ будет выдаваться как на бумаге, так и в электронном варианте, но пока в медорганизациях республики будут выдавать лишь бумажные документы о медотводе.
"Это медицинский документ, который свидетельствует о том, что человек в настоящий момент времени не подлежит вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Оформляется он в соответствии с действующими документами, которые приняты на сегодняшний момент, этот документ снабжается QR-кодом", - пояснил главный эпидемиолог минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов.
Он подчеркнул, что выдаваться медицинский отвод будет строго на основании инструкции по применению вакцины для профилактики коронавирусной инфекции: противопоказанием к вакцинации является обострение инфекционных и неинфекционных заболеваний. Выдавать документ будут лишь при лабораторных и инструментальных исследованиях, а не только со слов пациента. Жители, у которых уже есть на руках справка от врача о том, что им нельзя прививаться, должны будут переоформить документ, чтобы там был QR-код.
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Вчера, 17:34В России
Новые правила о QR-кодах будут распространяться на зарубежные компании
Татарстан с 11 октября ввел QR-коды для посещения объектов общественного питания, спортцентров, бассейнов, аквапарков, торгово-развлекательных центров, театров, кино и других мест массового пребывания. Позднее данное требование распространилось на посещение практически всех объектов, в том числе торговых центров и магазинов площадью более 150 квадратных метров, концертных залов, официальных культурных и спортивных мероприятий.
Согласно решению властей, с 22 ноября наличие QR-кода станет обязательным для проезда в городском, пригородном, межмуниципальном транспорте в Татарстане.
Сотрудница Росстата во время проведения Всероссийской переписи населения в Москве - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
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