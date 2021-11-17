https://ria.ru/20211117/kontrakt-1759430362.html

Липецк поставит металлопродукцию в Таджикистан

Липецк поставит металлопродукцию в Таджикистан - РИА Новости, 17.11.2021

Липецк поставит металлопродукцию в Таджикистан

Липецкая компания "МеталлТрейд" и таджикская компания "Hakko Enterprise" заключили контракт на поставку липецкой металлопродукции в Республику, сообщил глава... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T12:03

2021-11-17T12:03

2021-11-17T12:03

липецкая область

таджикистан

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 17 ноя – РИА Новости. Липецкая компания "МеталлТрейд" и таджикская компания "Hakko Enterprise" заключили контракт на поставку липецкой металлопродукции в Республику, сообщил глава региона Игорь Артамонов, добавив при этом, что на очереди еще ряд взаимовыгодных контрактов.Губернатор уточнил, что заключенный контракт стал первым шагом на пути выполнения соглашений о сотрудничестве, достигнутых между бизнесменами Липецкой области и Республики Таджикистан в рамках международной торговой ярмарки "Сугд-2021", которая состоялась в октябре этого года в таджикском городе Худжанд.В рамках участия в ярмарке представители Липецкой области посетили ряд предприятий, расположенных на территории свободной экономической зоны "Сугд", где им рассказали об инвестиционном климате, налоговых преференциях, инфраструктуре, приоритетных направлениях деятельности СЭЗ и выпускаемой продукцией. Также представители липецкого бизнеса провели ряд встреч с представителями профильных компаний из Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и других стран. В настоящее время прорабатываются договоренности о поставке в Таджикистан индустриальных масел и смазок, а также электротехнического оборудования, а на территорию Липецкой области – сельскохозяйственной продукции из Таджикистана."Мы уделяем наращиванию экспорта особое внимание. Липецкая область имеет значительный потенциал в этой сфере и готова расширять сотрудничество в различных отраслях", – отмечает Артамонов.

https://ria.ru/20211115/kultivator-1759068541.html

таджикистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

таджикистан, игорь артамонов