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Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20211117/kontrakt-1759430362.html
Липецк поставит металлопродукцию в Таджикистан
Липецк поставит металлопродукцию в Таджикистан - РИА Новости, 17.11.2021
Липецк поставит металлопродукцию в Таджикистан
Липецкая компания "МеталлТрейд" и таджикская компания "Hakko Enterprise" заключили контракт на поставку липецкой металлопродукции в Республику, сообщил глава... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T12:03
2021-11-17T12:03
липецкая область
таджикистан
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 17 ноя – РИА Новости. Липецкая компания "МеталлТрейд" и таджикская компания "Hakko Enterprise" заключили контракт на поставку липецкой металлопродукции в Республику, сообщил глава региона Игорь Артамонов, добавив при этом, что на очереди еще ряд взаимовыгодных контрактов.Губернатор уточнил, что заключенный контракт стал первым шагом на пути выполнения соглашений о сотрудничестве, достигнутых между бизнесменами Липецкой области и Республики Таджикистан в рамках международной торговой ярмарки "Сугд-2021", которая состоялась в октябре этого года в таджикском городе Худжанд.В рамках участия в ярмарке представители Липецкой области посетили ряд предприятий, расположенных на территории свободной экономической зоны "Сугд", где им рассказали об инвестиционном климате, налоговых преференциях, инфраструктуре, приоритетных направлениях деятельности СЭЗ и выпускаемой продукцией. Также представители липецкого бизнеса провели ряд встреч с представителями профильных компаний из Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и других стран. В настоящее время прорабатываются договоренности о поставке в Таджикистан индустриальных масел и смазок, а также электротехнического оборудования, а на территорию Липецкой области – сельскохозяйственной продукции из Таджикистана."Мы уделяем наращиванию экспорта особое внимание. Липецкая область имеет значительный потенциал в этой сфере и готова расширять сотрудничество в различных отраслях", – отмечает Артамонов.
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таджикистан, игорь артамонов
12:03 17.11.2021
 

Липецк поставит металлопродукцию в Таджикистан

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
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ЛИПЕЦК, 17 ноя – РИА Новости. Липецкая компания "МеталлТрейд" и таджикская компания "Hakko Enterprise" заключили контракт на поставку липецкой металлопродукции в Республику, сообщил глава региона Игорь Артамонов, добавив при этом, что на очереди еще ряд взаимовыгодных контрактов.
Губернатор уточнил, что заключенный контракт стал первым шагом на пути выполнения соглашений о сотрудничестве, достигнутых между бизнесменами Липецкой области и Республики Таджикистан в рамках международной торговой ярмарки "Сугд-2021", которая состоялась в октябре этого года в таджикском городе Худжанд.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
15 ноября, 10:43Липецкая область
В Липецкой области начали серийный выпуск нового культиватора
В рамках участия в ярмарке представители Липецкой области посетили ряд предприятий, расположенных на территории свободной экономической зоны "Сугд", где им рассказали об инвестиционном климате, налоговых преференциях, инфраструктуре, приоритетных направлениях деятельности СЭЗ и выпускаемой продукцией. Также представители липецкого бизнеса провели ряд встреч с представителями профильных компаний из Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и других стран. В настоящее время прорабатываются договоренности о поставке в Таджикистан индустриальных масел и смазок, а также электротехнического оборудования, а на территорию Липецкой области – сельскохозяйственной продукции из Таджикистана.
"Мы уделяем наращиванию экспорта особое внимание. Липецкая область имеет значительный потенциал в этой сфере и готова расширять сотрудничество в различных отраслях", – отмечает Артамонов.
 
Липецкая областьТаджикистанИгорь Артамонов
 
 
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