Липецк поставит металлопродукцию в Таджикистан
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 17 ноя – РИА Новости. Липецкая компания "МеталлТрейд" и таджикская компания "Hakko Enterprise" заключили контракт на поставку липецкой металлопродукции в Республику, сообщил глава региона Игорь Артамонов, добавив при этом, что на очереди еще ряд взаимовыгодных контрактов.
Губернатор уточнил, что заключенный контракт стал первым шагом на пути выполнения соглашений о сотрудничестве, достигнутых между бизнесменами Липецкой области и Республики Таджикистан в рамках международной торговой ярмарки "Сугд-2021", которая состоялась в октябре этого года в таджикском городе Худжанд.
В рамках участия в ярмарке представители Липецкой области посетили ряд предприятий, расположенных на территории свободной экономической зоны "Сугд", где им рассказали об инвестиционном климате, налоговых преференциях, инфраструктуре, приоритетных направлениях деятельности СЭЗ и выпускаемой продукцией. Также представители липецкого бизнеса провели ряд встреч с представителями профильных компаний из Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и других стран. В настоящее время прорабатываются договоренности о поставке в Таджикистан индустриальных масел и смазок, а также электротехнического оборудования, а на территорию Липецкой области – сельскохозяйственной продукции из Таджикистана.
"Мы уделяем наращиванию экспорта особое внимание. Липецкая область имеет значительный потенциал в этой сфере и готова расширять сотрудничество в различных отраслях", – отмечает Артамонов.