https://ria.ru/20211117/konkurs-1759499248.html

Конкурс "Флагманы образования. Студенты" поможет учителям заявить о себе

Конкурс "Флагманы образования. Студенты" поможет учителям заявить о себе - РИА Новости, 17.11.2021

Конкурс "Флагманы образования. Студенты" поможет учителям заявить о себе

Всероссийский профессиональный конкурс "Флагманы образования. Студенты" президентской платформы "Россия – страна возможностей", стартовавший в среду, поможет... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T16:51

2021-11-17T16:51

2021-11-17T16:51

образование

татьяна голикова

россия

ано "рсв" ("россия – страна возможностей")

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Всероссийский профессиональный конкурс "Флагманы образования. Студенты" президентской платформы "Россия – страна возможностей", стартовавший в среду, поможет студентам получить компетенции учителя, заявить о себе и раскрыть потенциал, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Сегодня мы даем старт Всероссийскому профессиональному конкурсу "Флагманы образования. Студенты" президентской платформы "Россия – страна возможностей". Проект получил развитие, и теперь он направлен на поиск и поддержку не только перспективных студентов образовательных организаций высшего образования, но и учащихся среднего профессионального образования. Очень важно, что теперь у студентов колледжей появилась возможность проявить себя на всероссийском уровне", - говорится в обращении Голиковой, которое было озвучено на открытии конкурса.Она отметила, что конкурс – это площадка, где будущие учителя могут заявить о себе, раскрыть свой потенциал, улучшить свои коммуникативные компетенции."Важно, чтобы в профессию приходили молодые специалисты, которые разделяют интересы учеников и стремятся к развитию на благо России. Одна из ключевых задач в сфере образования – это повышение престижа профессии учителя. Мы видим, что молодые педагоги готовы меняться, внедрять современные подходы в свою профессиональную деятельность", - подчеркнула вице-премьер.Голикова отметила, что этот конкурс объединяет активных, молодых людей, многие из которых уже работают в школах, будучи студентами: у конкурсантов будет возможность не только посоревноваться с единомышленниками из разных регионов страны, но и получить профессиональную обратную связь от экспертов проекта.Так, заявочная кампании конкурса будет проходить с 17 ноября 2021 по 15 декабря 2022 года. Его задачи - поиск, развитие и поддержка перспективных студентов образовательных организаций высшего образования и среднего профессионального образования, создание возможностей для формирования у участников конкурса компетенций, соответствующих профилю учителя, создание площадки для обмена опытом и другое.Уточняется, что конкурсантам предстоит пройти дистанционное тестирование на функциональную грамотность, а также общекультурный и предметный тесты, затем пройдут очные окружные полуфиналы во всех федеральных округах России и финал. По итогам конкурса призеры получат возможность пройти образовательные программы и стажировки во Всероссийских детских центрах "Смена" и "Артек".

https://sn.ria.ru/20211117/konkurs-1759397986.html

https://na.ria.ru/20211116/konkurs-1759259673.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

образование, татьяна голикова, россия, ано "рсв" ("россия – страна возможностей")