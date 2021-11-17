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Конкурс "Флагманы образования. Студенты" поможет учителям заявить о себе
Конкурс "Флагманы образования. Студенты" поможет учителям заявить о себе - РИА Новости, 17.11.2021
Конкурс "Флагманы образования. Студенты" поможет учителям заявить о себе
Всероссийский профессиональный конкурс "Флагманы образования. Студенты" президентской платформы "Россия – страна возможностей", стартовавший в среду, поможет... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T16:51
2021-11-17T16:51
образование
татьяна голикова
россия
ано "рсв" ("россия – страна возможностей")
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Всероссийский профессиональный конкурс "Флагманы образования. Студенты" президентской платформы "Россия – страна возможностей", стартовавший в среду, поможет студентам получить компетенции учителя, заявить о себе и раскрыть потенциал, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Сегодня мы даем старт Всероссийскому профессиональному конкурсу "Флагманы образования. Студенты" президентской платформы "Россия – страна возможностей". Проект получил развитие, и теперь он направлен на поиск и поддержку не только перспективных студентов образовательных организаций высшего образования, но и учащихся среднего профессионального образования. Очень важно, что теперь у студентов колледжей появилась возможность проявить себя на всероссийском уровне", - говорится в обращении Голиковой, которое было озвучено на открытии конкурса.Она отметила, что конкурс – это площадка, где будущие учителя могут заявить о себе, раскрыть свой потенциал, улучшить свои коммуникативные компетенции."Важно, чтобы в профессию приходили молодые специалисты, которые разделяют интересы учеников и стремятся к развитию на благо России. Одна из ключевых задач в сфере образования – это повышение престижа профессии учителя. Мы видим, что молодые педагоги готовы меняться, внедрять современные подходы в свою профессиональную деятельность", - подчеркнула вице-премьер.Голикова отметила, что этот конкурс объединяет активных, молодых людей, многие из которых уже работают в школах, будучи студентами: у конкурсантов будет возможность не только посоревноваться с единомышленниками из разных регионов страны, но и получить профессиональную обратную связь от экспертов проекта.Так, заявочная кампании конкурса будет проходить с 17 ноября 2021 по 15 декабря 2022 года. Его задачи - поиск, развитие и поддержка перспективных студентов образовательных организаций высшего образования и среднего профессионального образования, создание возможностей для формирования у участников конкурса компетенций, соответствующих профилю учителя, создание площадки для обмена опытом и другое.Уточняется, что конкурсантам предстоит пройти дистанционное тестирование на функциональную грамотность, а также общекультурный и предметный тесты, затем пройдут очные окружные полуфиналы во всех федеральных округах России и финал. По итогам конкурса призеры получат возможность пройти образовательные программы и стажировки во Всероссийских детских центрах "Смена" и "Артек".
https://sn.ria.ru/20211117/konkurs-1759397986.html
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образование, татьяна голикова, россия, ано "рсв" ("россия – страна возможностей")
16:51 17.11.2021
 

Конкурс "Флагманы образования. Студенты" поможет учителям заявить о себе

© Фото : АНО "Россия — страна возможностей"Участники конкурса "Флагманы образования. Студенты" в рамках президентской платформы "Россия – страна возможностей"
Участники конкурса Флагманы образования. Студенты в рамках президентской платформы Россия – страна возможностей - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© Фото : АНО "Россия — страна возможностей"
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Всероссийский профессиональный конкурс "Флагманы образования. Студенты" президентской платформы "Россия – страна возможностей", стартовавший в среду, поможет студентам получить компетенции учителя, заявить о себе и раскрыть потенциал, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Сегодня мы даем старт Всероссийскому профессиональному конкурсу "Флагманы образования. Студенты" президентской платформы "Россия – страна возможностей". Проект получил развитие, и теперь он направлен на поиск и поддержку не только перспективных студентов образовательных организаций высшего образования, но и учащихся среднего профессионального образования. Очень важно, что теперь у студентов колледжей появилась возможность проявить себя на всероссийском уровне", - говорится в обращении Голиковой, которое было озвучено на открытии конкурса.
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Она отметила, что конкурс – это площадка, где будущие учителя могут заявить о себе, раскрыть свой потенциал, улучшить свои коммуникативные компетенции.
"Важно, чтобы в профессию приходили молодые специалисты, которые разделяют интересы учеников и стремятся к развитию на благо России. Одна из ключевых задач в сфере образования – это повышение престижа профессии учителя. Мы видим, что молодые педагоги готовы меняться, внедрять современные подходы в свою профессиональную деятельность", - подчеркнула вице-премьер.
Голикова отметила, что этот конкурс объединяет активных, молодых людей, многие из которых уже работают в школах, будучи студентами: у конкурсантов будет возможность не только посоревноваться с единомышленниками из разных регионов страны, но и получить профессиональную обратную связь от экспертов проекта.
"Значение профессии педагога в воспитании нового поколения сложно переоценить. Уже на этапе освоения этой специальности нужно стимулировать и вдохновлять студентов-будущих педагогов создавать интересные программы и содержательные уроки. Именно они будут менять подходы к подготовке будущих кадров для цифровой экономики. Данный конкурс дает возможность проявить свой творческий потенциал преподавателя и реализовать идеи и проекты. В прошлом году в нем приняли участие более 12 тысяч студентов из 407 вузов страны. В этом году рассчитываем, что участников будет не меньше", – отметил заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, слова которого приводит пресс-служба АНО "Россия - страна возможностей".
Так, заявочная кампании конкурса будет проходить с 17 ноября 2021 по 15 декабря 2022 года. Его задачи - поиск, развитие и поддержка перспективных студентов образовательных организаций высшего образования и среднего профессионального образования, создание возможностей для формирования у участников конкурса компетенций, соответствующих профилю учителя, создание площадки для обмена опытом и другое.
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Уточняется, что конкурсантам предстоит пройти дистанционное тестирование на функциональную грамотность, а также общекультурный и предметный тесты, затем пройдут очные окружные полуфиналы во всех федеральных округах России и финал. По итогам конкурса призеры получат возможность пройти образовательные программы и стажировки во Всероссийских детских центрах "Смена" и "Артек".
 
ОбразованиеТатьяна ГоликоваРоссияАНО "РСВ" ("Россия – страна возможностей")
 
 
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