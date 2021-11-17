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В Кремле прокомментировали обострение на армяно-азербайджанской границе
В Кремле прокомментировали обострение на армяно-азербайджанской границе - РИА Новости, 17.11.2021
В Кремле прокомментировали обострение на армяно-азербайджанской границе
Россия продолжит посредничество в урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном, стабилизировать ситуацию возможно только за счет выполнения общих... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T12:40
2021-11-17T12:40
2021-11-17T12:40
в мире
армения
азербайджан
дмитрий песков
россия
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Россия продолжит посредничество в урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном, стабилизировать ситуацию возможно только за счет выполнения общих договоренностей по Карабаху, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в среду."Российская сторона и дальше будет это делать (посредничать в переговорах). Мы все-таки рассчитываем, что единственным путем по стабилизации ситуации является выполнение трехсторонних договоренностей. И мы считаем, что все страны должны в первую очередь соблюдать взятые на себя обязательства, и это будет залогом невозобновления подобных инцидентов", - сказал Песков.
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в мире, армения, азербайджан, дмитрий песков, россия, ситуация на армяно-азербайджанской границе
В Кремле прокомментировали обострение на армяно-азербайджанской границе
Песков: Россия продолжит посредничать в урегулировании конфликта Армении и Азербайджана