https://ria.ru/20211117/kompensatsiya-1759445679.html
Госдума отложила полную компенсацию советских вкладов
Госдума отложила полную компенсацию советских вкладов - РИА Новости, 17.11.2021
Госдума отложила полную компенсацию советских вкладов
Госдума приняла закон о приостановке еще на год - до 1 января 2025 года - начала действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора",... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T13:06
2021-11-17T13:06
2021-11-17T13:06
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Госдума приняла закон о приостановке еще на год - до 1 января 2025 года - начала действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", предназначенного для полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке.В 1995 году был принят закон, гарантирующий восстановление и обеспечение сохранности ценности сбережений, помещенных до 20 июня 1991 года на вклады в Сбербанк и до 1 января 1992 года - на вклады в организации государственного страхования РФ и государственные бумаги СССР и РСФСР.Согласно принятой норме, восстановление сбережений должно осуществляться путем их перевода в целевые долговые обязательства РФ с использованием долгового рубля. При этом стоимость одного долгового рубля определяется исходя из изменения соотношения контрольной стоимости необходимого социального набора и его базовой стоимости, а базовая стоимость набора установлена в 464 рубля СССР.Однако законы, предусматривающие перевод вкладов в целевые долговые обязательства РФ и регулирующие порядок их обслуживания, до сих пор не приняты. Из-за отсутствия этих законов и источников финансового обеспечения действие закона "О базовой стоимости необходимого социального набора" с 2003 года ежегодно приостанавливается.Суммарно гарантированные сбережения граждан в ценах 1991 года составляют 345,54 миллиарда рублей, в том числе по дореформенным вкладам граждан в Сбербанке - 315,3 миллиарда, в организациях госстрахования РФ - 0,84 миллиарда. Объем обязательств в государственных ценных бумагах СССР и РСФСР, размещенных до 1 января 1992 года, в ценах 1991 года составляет 29,4 миллиарда рублей.При переводе всех гарантированных сбережений граждан в целевые долговые обязательства РФ на их погашение, по оценке правительства, потребовалось бы: в 2022 году - 49,7 триллиона рублей, в 2023 году - 51,8 триллиона, в 2024 году - 53,9 триллиона. В проекте федерального бюджета на этот период на компенсационные выплаты по вкладам предлагается направить в 2022 году около 2,96 миллиарда рублей, в 2023 году - 2,8 миллиарда, в 2024 году - 2,66 миллиарда.
https://ria.ru/20211105/dengi-1757772713.html
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экономика, ссср, госдума рф, сбербанк россии, рсфср, россия
Госдума отложила полную компенсацию советских вкладов
Госдума отложила полную компенсацию советских вкладов до 1 января 2025 года
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Госдума
приняла закон о приостановке еще на год - до 1 января 2025 года - начала действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", предназначенного для полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке
.
В 1995 году был принят закон, гарантирующий восстановление и обеспечение сохранности ценности сбережений, помещенных до 20 июня 1991 года на вклады в Сбербанк и до 1 января 1992 года - на вклады в организации государственного страхования РФ
и государственные бумаги СССР
и РСФСР
.
Согласно принятой норме, восстановление сбережений должно осуществляться путем их перевода в целевые долговые обязательства РФ с использованием долгового рубля. При этом стоимость одного долгового рубля определяется исходя из изменения соотношения контрольной стоимости необходимого социального набора и его базовой стоимости, а базовая стоимость набора установлена в 464 рубля СССР.
Однако законы, предусматривающие перевод вкладов в целевые долговые обязательства РФ и регулирующие порядок их обслуживания, до сих пор не приняты. Из-за отсутствия этих законов и источников финансового обеспечения действие закона "О базовой стоимости необходимого социального набора" с 2003 года ежегодно приостанавливается.
Суммарно гарантированные сбережения граждан в ценах 1991 года составляют 345,54 миллиарда рублей, в том числе по дореформенным вкладам граждан в Сбербанке - 315,3 миллиарда, в организациях госстрахования РФ - 0,84 миллиарда. Объем обязательств в государственных ценных бумагах СССР и РСФСР, размещенных до 1 января 1992 года, в ценах 1991 года составляет 29,4 миллиарда рублей.
При переводе всех гарантированных сбережений граждан в целевые долговые обязательства РФ на их погашение, по оценке правительства, потребовалось бы: в 2022 году - 49,7 триллиона рублей, в 2023 году - 51,8 триллиона, в 2024 году - 53,9 триллиона. В проекте федерального бюджета на этот период на компенсационные выплаты по вкладам предлагается направить в 2022 году около 2,96 миллиарда рублей, в 2023 году - 2,8 миллиарда, в 2024 году - 2,66 миллиарда.