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В Хабаровском крае вводят систему QR-кодов для перелетов внутри региона
В Хабаровском крае вводят систему QR-кодов для перелетов внутри региона - РИА Новости, 17.11.2021
В Хабаровском крае вводят систему QR-кодов для перелетов внутри региона
Использование QR-кода вакцинированного или переболевшего коронавирусом введут с 1 декабря в Хабаровском крае для перелетов внутри региона, сообщает... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T10:40
2021-11-17T10:40
2021-11-17T11:18
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ВЛАДИВОСТОК, 17 ноя – РИА Новости. Использование QR-кода вакцинированного или переболевшего коронавирусом введут с 1 декабря в Хабаровском крае для перелетов внутри региона, сообщает правительство региона."Участниками штаба принято решение, не дожидаясь федеральных распоряжений, с 1 декабря ввести использование QR-кода вакцинированного или переболевшего для перемещения по внутренним авиалиниям в пределах региона", - говорится в сообщении.В Хабаровском крае на лечении находятся 10 518 больных коронавирусом, в том числе 2295 стационарно, 8223 амбулаторно. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 102 035 случаев COVID-19, 90 545 человек выздоровели.
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, хабаровский край, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, новости - туризм
10:40 17.11.2021 (обновлено: 11:18 17.11.2021)
В Хабаровском крае вводят систему QR-кодов для перелетов внутри региона
С 1 декабря в Хабаровском крае введут систему QR-кодов для перелетов внутри региона