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В Хабаровском крае вводят систему QR-кодов для перелетов внутри региона

В Хабаровском крае вводят систему QR-кодов для перелетов внутри региона - РИА Новости, 17.11.2021

В Хабаровском крае вводят систему QR-кодов для перелетов внутри региона

Использование QR-кода вакцинированного или переболевшего коронавирусом введут с 1 декабря в Хабаровском крае для перелетов внутри региона, сообщает... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T10:40

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ВЛАДИВОСТОК, 17 ноя – РИА Новости. Использование QR-кода вакцинированного или переболевшего коронавирусом введут с 1 декабря в Хабаровском крае для перелетов внутри региона, сообщает правительство региона."Участниками штаба принято решение, не дожидаясь федеральных распоряжений, с 1 декабря ввести использование QR-кода вакцинированного или переболевшего для перемещения по внутренним авиалиниям в пределах региона", - говорится в сообщении.В Хабаровском крае на лечении находятся 10 518 больных коронавирусом, в том числе 2295 стационарно, 8223 амбулаторно. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 102 035 случаев COVID-19, 90 545 человек выздоровели.

хабаровский край

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, хабаровский край, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, новости - туризм