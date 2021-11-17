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Шапка супертега Новое оружие России - РИА Новости, 1920
Новое оружие России
https://ria.ru/20211117/klesch-1759389319.html
Источник рассказал о завершении испытаний УМЗ "Клещ"
Источник рассказал о завершении испытаний УМЗ "Клещ" - РИА Новости, 17.11.2021
Источник рассказал о завершении испытаний УМЗ "Клещ"
"Уралвагонзавод" опробовал новейший универсальный минный заградитель (УМЗ) на гусеничном шасси "Клещ-Г", сообщили РИА Новости источники в оборонно-промышленном... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T03:40
2021-11-17T13:53
новое оружие россии
безопасность
технологии
армия
москва
т-72 "урал"
россия
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. "Уралвагонзавод" опробовал новейший универсальный минный заградитель (УМЗ) на гусеничном шасси "Клещ-Г", сообщили РИА Новости источники в оборонно-промышленном комплексе."Клещ-Г" создан на шасси танка Т-72 и оборудован девятью пусковыми установками, вмещающими в общей сложности 270 минных кассет. Одна машина ставит заграждения из 1080 противопехотных снарядов ПОМ-2 или 270 ПТМ-4. Скорость минирования УЗМ-Г достигает 40 километров в час. Благодаря этому одна машина способна "задержать целые подразделения противника", отметил один из источников. Единая система управления тактического звена, которой также снабжены УЗМ-Г, позволяет передавать командованию в режиме реального времени карты местности с обозначением поставленного минного заграждения.
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безопасность, технологии, армия, москва, т-72 "урал", россия
03:40 17.11.2021 (обновлено: 13:53 17.11.2021)
 
Источник рассказал о завершении испытаний УМЗ "Клещ"

Источник рассказал о завершении испытаний УМЗ "Клещ", способного в одиночку сорвать атаку

© Фото : А.В. Карпенко/ ВТС "Бастион"Универсальный минный заградитель УМЗ-Г "Клещ-Г"
Универсальный минный заградитель УМЗ-Г Клещ-Г - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© Фото : А.В. Карпенко/ ВТС "Бастион"
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. "Уралвагонзавод" опробовал новейший универсальный минный заградитель (УМЗ) на гусеничном шасси "Клещ-Г", сообщили РИА Новости источники в оборонно-промышленном комплексе.
"Успешно завершены заводские испытания УМЗ-Г на гусеничном шасси, созданного "Уралвагонзаводом" в рамках темы "Клещ-Г". В настоящее время ведется подготовка опытных образцов новейших машин к проведению государственных испытаний", — рассказал один из собеседников агентства. Другой источник подтвердил эту информацию.
"Клещ-Г" создан на шасси танка Т-72 и оборудован девятью пусковыми установками, вмещающими в общей сложности 270 минных кассет. Одна машина ставит заграждения из 1080 противопехотных снарядов ПОМ-2 или 270 ПТМ-4. Скорость минирования УЗМ-Г достигает 40 километров в час. Благодаря этому одна машина способна "задержать целые подразделения противника", отметил один из источников.
Единая система управления тактического звена, которой также снабжены УЗМ-Г, позволяет передавать командованию в режиме реального времени карты местности с обозначением поставленного минного заграждения.
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