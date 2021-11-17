https://ria.ru/20211117/klesch-1759389319.html
Источник рассказал о завершении испытаний УМЗ "Клещ"
Источник рассказал о завершении испытаний УМЗ "Клещ" - РИА Новости, 17.11.2021
Источник рассказал о завершении испытаний УМЗ "Клещ"
"Уралвагонзавод" опробовал новейший универсальный минный заградитель (УМЗ) на гусеничном шасси "Клещ-Г", сообщили РИА Новости источники в оборонно-промышленном... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T03:40
2021-11-17T03:40
2021-11-17T13:53
новое оружие россии
безопасность
технологии
армия
москва
т-72 "урал"
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155634/64/1556346402_0:39:901:545_1920x0_80_0_0_37fd182b74acc4f6caeb78e014974108.jpg
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. "Уралвагонзавод" опробовал новейший универсальный минный заградитель (УМЗ) на гусеничном шасси "Клещ-Г", сообщили РИА Новости источники в оборонно-промышленном комплексе."Клещ-Г" создан на шасси танка Т-72 и оборудован девятью пусковыми установками, вмещающими в общей сложности 270 минных кассет. Одна машина ставит заграждения из 1080 противопехотных снарядов ПОМ-2 или 270 ПТМ-4. Скорость минирования УЗМ-Г достигает 40 километров в час. Благодаря этому одна машина способна "задержать целые подразделения противника", отметил один из источников. Единая система управления тактического звена, которой также снабжены УЗМ-Г, позволяет передавать командованию в режиме реального времени карты местности с обозначением поставленного минного заграждения.
https://ria.ru/20211116/aviarakety-1759218197.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155634/64/1556346402_8:0:879:653_1920x0_80_0_0_1999c55885de107c906ad81d329e7514.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, технологии, армия, москва, т-72 "урал", россия
03:40 17.11.2021 (обновлено: 13:53 17.11.2021)
Источник рассказал о завершении испытаний УМЗ "Клещ"
Источник рассказал о завершении испытаний УМЗ "Клещ", способного в одиночку сорвать атаку