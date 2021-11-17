https://ria.ru/20211117/klesch-1759389319.html

Источник рассказал о завершении испытаний УМЗ "Клещ"

Источник рассказал о завершении испытаний УМЗ "Клещ" - РИА Новости, 17.11.2021

Источник рассказал о завершении испытаний УМЗ "Клещ"

"Уралвагонзавод" опробовал новейший универсальный минный заградитель (УМЗ) на гусеничном шасси "Клещ-Г", сообщили РИА Новости источники в оборонно-промышленном... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T03:40

2021-11-17T03:40

2021-11-17T13:53

новое оружие россии

безопасность

технологии

армия

москва

т-72 "урал"

россия

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. "Уралвагонзавод" опробовал новейший универсальный минный заградитель (УМЗ) на гусеничном шасси "Клещ-Г", сообщили РИА Новости источники в оборонно-промышленном комплексе."Клещ-Г" создан на шасси танка Т-72 и оборудован девятью пусковыми установками, вмещающими в общей сложности 270 минных кассет. Одна машина ставит заграждения из 1080 противопехотных снарядов ПОМ-2 или 270 ПТМ-4. Скорость минирования УЗМ-Г достигает 40 километров в час. Благодаря этому одна машина способна "задержать целые подразделения противника", отметил один из источников. Единая система управления тактического звена, которой также снабжены УЗМ-Г, позволяет передавать командованию в режиме реального времени карты местности с обозначением поставленного минного заграждения.

https://ria.ru/20211116/aviarakety-1759218197.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, технологии, армия, москва, т-72 "урал", россия