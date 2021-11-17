https://ria.ru/20211117/khram-1759548960.html

Посольство России во Франции приветствовало решение суда по храму в Канне

Посольство России во Франции приветствовало решение суда по храму в Канне - РИА Новости, 17.11.2021

Посольство России во Франции приветствовало решение суда по храму в Канне

Посольство РФ во Франции приветствует решение суда Граса, который признал Россию собственником храма святого Архангела Михаила в Канне, и рассчитывает, что... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T21:07

2021-11-17T21:07

2021-11-17T21:07

религия

франция

русская православная церковь

канн

российская империя

московский патриархат

россия

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ПАРИЖ, 17 ноя – РИА Новости. Посольство РФ во Франции приветствует решение суда Граса, который признал Россию собственником храма святого Архангела Михаила в Канне, и рассчитывает, что обветшалое за последние годы здание церкви будет восстановлено совместными усилиями в скором времени.Ранее настоятель приходской общины Архангела Михаила, представитель Первоиерарха Русской зарубежной церкви в Канне иерей Антоний Одайский сообщил РИА новости, что суд Граса признал церковь Архангела Михаила в Канне собственностью России.В дипмиссии рассматривают это решение как закономерный результат скоординированной работы заинтересованных российских ведомств и профессиональной команды юристов. "Высоко ценим содействие Русской православной церкви, а также внимание к судьбе храма со стороны российской общественности, в том числе видных представителей наших соотечественников, проживающих во Франции", - указывают в посольстве.Также в российском посольстве выражают благодарность за поддержку мэрии Канна, которая последовательно выступала за скорейшее возрождение храма как одного из важных центров русской духовности и культуры не только на Лазурном берегу, но и во всей Франции.Храм был построен в Канне в 1894 году на пожертвования русской общины. Три года спустя на территории храма был построен четырехэтажный дом для священников и причта. С одобрения императора Николая II вся приходская земля и возведенная на ней недвижимость были приняты в собственность и ведение Священного Синода 3 ноября 1897 года, то есть в собственность Российской Империи. Среди его первых прихожан была внучка Александра Пушкина Софья Меренберг.Церковь принадлежит Московскому патриархату и находится в юрисдикции РПЦЗ, которая воссоединилась с Церковью в Отечестве в 2007 году, сохранив часть своей автономии. Многие иконы находятся в храме с момента основания, часть написана русскими эмигрантами.В 2013 году по решению французского суда к руководству храма пришла группа бывших прихожан, решившая подчиняться неканонической религиозной организации с руководством на Украине.В 2014 году Россия получила от Франции право собственности на Архангело-Михайловский храм. В том же году бывший глава Русской православной культовой ассоциации (ACOR) Владимир Янсен начал судебный процесс против России, пытаясь оспорить право собственности на церковь.

https://ria.ru/20211112/fond-1758858419.html

https://ria.ru/20211111/khram-1758448687.html

https://ria.ru/20211112/tserkvi-1758772444.html

франция

канн

российская империя

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

франция, русская православная церковь, канн, российская империя, московский патриархат, россия