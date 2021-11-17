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Религия
https://ria.ru/20211117/khram-1759548960.html
Посольство России во Франции приветствовало решение суда по храму в Канне
Посольство России во Франции приветствовало решение суда по храму в Канне - РИА Новости, 17.11.2021
Посольство России во Франции приветствовало решение суда по храму в Канне
Посольство РФ во Франции приветствует решение суда Граса, который признал Россию собственником храма святого Архангела Михаила в Канне, и рассчитывает, что... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T21:07
2021-11-17T21:07
религия
франция
русская православная церковь
канн
российская империя
московский патриархат
россия
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ПАРИЖ, 17 ноя – РИА Новости. Посольство РФ во Франции приветствует решение суда Граса, который признал Россию собственником храма святого Архангела Михаила в Канне, и рассчитывает, что обветшалое за последние годы здание церкви будет восстановлено совместными усилиями в скором времени.Ранее настоятель приходской общины Архангела Михаила, представитель Первоиерарха Русской зарубежной церкви в Канне иерей Антоний Одайский сообщил РИА новости, что суд Граса признал церковь Архангела Михаила в Канне собственностью России.В дипмиссии рассматривают это решение как закономерный результат скоординированной работы заинтересованных российских ведомств и профессиональной команды юристов. "Высоко ценим содействие Русской православной церкви, а также внимание к судьбе храма со стороны российской общественности, в том числе видных представителей наших соотечественников, проживающих во Франции", - указывают в посольстве.Также в российском посольстве выражают благодарность за поддержку мэрии Канна, которая последовательно выступала за скорейшее возрождение храма как одного из важных центров русской духовности и культуры не только на Лазурном берегу, но и во всей Франции.Храм был построен в Канне в 1894 году на пожертвования русской общины. Три года спустя на территории храма был построен четырехэтажный дом для священников и причта. С одобрения императора Николая II вся приходская земля и возведенная на ней недвижимость были приняты в собственность и ведение Священного Синода 3 ноября 1897 года, то есть в собственность Российской Империи. Среди его первых прихожан была внучка Александра Пушкина Софья Меренберг.Церковь принадлежит Московскому патриархату и находится в юрисдикции РПЦЗ, которая воссоединилась с Церковью в Отечестве в 2007 году, сохранив часть своей автономии. Многие иконы находятся в храме с момента основания, часть написана русскими эмигрантами.В 2013 году по решению французского суда к руководству храма пришла группа бывших прихожан, решившая подчиняться неканонической религиозной организации с руководством на Украине.В 2014 году Россия получила от Франции право собственности на Архангело-Михайловский храм. В том же году бывший глава Русской православной культовой ассоциации (ACOR) Владимир Янсен начал судебный процесс против России, пытаясь оспорить право собственности на церковь.
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франция, русская православная церковь, канн, российская империя, московский патриархат, россия
21:07 17.11.2021
 
Посольство России во Франции приветствовало решение суда по храму в Канне

Посольство во Франции приветствовало признание храма в Канне собственностью России

© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкВид на город Канны
Вид на город Канны - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Александр Юрьев
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ПАРИЖ, 17 ноя – РИА Новости. Посольство РФ во Франции приветствует решение суда Граса, который признал Россию собственником храма святого Архангела Михаила в Канне, и рассчитывает, что обветшалое за последние годы здание церкви будет восстановлено совместными усилиями в скором времени.
Ранее настоятель приходской общины Архангела Михаила, представитель Первоиерарха Русской зарубежной церкви в Канне иерей Антоний Одайский сообщил РИА новости, что суд Граса признал церковь Архангела Михаила в Канне собственностью России.
"Приветствуем решение суда города Грас от 9 ноября о признании Российской Федерации собственником храма святого Архангела Михаила в Канне. По итогам многолетнего судебного разбирательства подтверждены историческая принадлежность этого объекта российскому государству и наши законные права на него", - говорится в коммюнике посольства РФ, которое есть в распоряжении РИА Новости.
В дипмиссии рассматривают это решение как закономерный результат скоординированной работы заинтересованных российских ведомств и профессиональной команды юристов. "Высоко ценим содействие Русской православной церкви, а также внимание к судьбе храма со стороны российской общественности, в том числе видных представителей наших соотечественников, проживающих во Франции", - указывают в посольстве.
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Также в российском посольстве выражают благодарность за поддержку мэрии Канна, которая последовательно выступала за скорейшее возрождение храма как одного из важных центров русской духовности и культуры не только на Лазурном берегу, но и во всей Франции.
"Рассчитываем, что совместными усилиями нам удастся в скором будущем восстановить обветшавшее за последние годы здание церкви, сделать ее доступной для многочисленных верующих и всех тех, кто интересуется русской православной традицией, историей и культурой", - подчеркнули в посольстве РФ в Париже.
Храм был построен в Канне в 1894 году на пожертвования русской общины. Три года спустя на территории храма был построен четырехэтажный дом для священников и причта. С одобрения императора Николая II вся приходская земля и возведенная на ней недвижимость были приняты в собственность и ведение Священного Синода 3 ноября 1897 года, то есть в собственность Российской Империи. Среди его первых прихожан была внучка Александра Пушкина Софья Меренберг.
Церковь принадлежит Московскому патриархату и находится в юрисдикции РПЦЗ, которая воссоединилась с Церковью в Отечестве в 2007 году, сохранив часть своей автономии. Многие иконы находятся в храме с момента основания, часть написана русскими эмигрантами.
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В 2014 году Россия получила от Франции право собственности на Архангело-Михайловский храм. В том же году бывший глава Русской православной культовой ассоциации (ACOR) Владимир Янсен начал судебный процесс против России, пытаясь оспорить право собственности на церковь.
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