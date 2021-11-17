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Религия
https://ria.ru/20211117/khram-1759439772.html
Община храма в Каннах надеется на помощь России в реставрации
Община храма в Каннах надеется на помощь России в реставрации - РИА Новости, 17.11.2021
Община храма в Каннах надеется на помощь России в реставрации
Храм архангела Михаила в Каннах принадлежит России, община верующих надеется, что силами РФ в нем будет проведен капремонт, в котором храм нуждается, рассказал... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T12:46
2021-11-17T12:53
религия
париж
канны
русская православная церковь
россия
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Храм архангела Михаила в Каннах принадлежит России, община верующих надеется, что силами РФ в нем будет проведен капремонт, в котором храм нуждается, рассказал РИА Новости староста прихода храма Владимир Янсен.Суд французского Граса признал церковь Архангела Михаила в Канне собственностью России, сообщил ранее РИА Новости настоятель приходской общины архангела Михаила, представитель первоиерарха Русской зарубежной церкви в Канне, иерей Антоний Одайский. По его словам, эта победа не является окончательной, решение может быть обжаловано в Апелляционном суде."Это - Российская Федерация, это их земля… Что будет делаться, мы еще не знаем: мы только знаем, что это будет делать Российская Федерация, это их территория. Мы надеемся, что будет делаться ремонт, мы только этого и ждём - конкретный итог", - сказал Янсен.В подачу апелляций в суде, добавил он, не вмешивается ни приход, ни централизованные религиозные организации - архиепископия русских приходов с центром в Париже и Русская православная церковь.Храм, по словам старосты, разрушается и требует капитального ремонта: дерево внутри него прогнило. В схожем состоянии находится и некрополь. "Нам говорят, что Российская Федерация хочет построить здесь центр культуры и генеральное консульство. Это всё зависит от Российской Федерации и министерства иностранных дел", - добавил староста.Храм архангела Михаила, согласно информации на сайте прихода, был построен в 1894 году. В ХХ веке он его община принадлежала к Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ), а в 2000-е годы приход сменил несколько юрисдикций, в итоге войдя в состав воссоединившейся с Русской православной церковью (РПЦ) в 2019 году архиепископии западноевропейских приходов русской традиции.
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париж, канны, русская православная церковь, россия
12:46 17.11.2021 (обновлено: 12:53 17.11.2021)
 

Община храма в Каннах надеется на помощь России в реставрации

© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкВид на город Канны
Вид на город Канны - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Александр Юрьев
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Храм архангела Михаила в Каннах принадлежит России, община верующих надеется, что силами РФ в нем будет проведен капремонт, в котором храм нуждается, рассказал РИА Новости староста прихода храма Владимир Янсен.
Суд французского Граса признал церковь Архангела Михаила в Канне собственностью России, сообщил ранее РИА Новости настоятель приходской общины архангела Михаила, представитель первоиерарха Русской зарубежной церкви в Канне, иерей Антоний Одайский. По его словам, эта победа не является окончательной, решение может быть обжаловано в Апелляционном суде.
"Это - Российская Федерация, это их земля… Что будет делаться, мы еще не знаем: мы только знаем, что это будет делать Российская Федерация, это их территория. Мы надеемся, что будет делаться ремонт, мы только этого и ждём - конкретный итог", - сказал Янсен.
В подачу апелляций в суде, добавил он, не вмешивается ни приход, ни централизованные религиозные организации - архиепископия русских приходов с центром в Париже и Русская православная церковь.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
15 ноября, 19:18Религия
Суд французского Граса признал церковь в Канне собственностью России
Храм, по словам старосты, разрушается и требует капитального ремонта: дерево внутри него прогнило. В схожем состоянии находится и некрополь. "Нам говорят, что Российская Федерация хочет построить здесь центр культуры и генеральное консульство. Это всё зависит от Российской Федерации и министерства иностранных дел", - добавил староста.
Храм архангела Михаила, согласно информации на сайте прихода, был построен в 1894 году. В ХХ веке он его община принадлежала к Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ), а в 2000-е годы приход сменил несколько юрисдикций, в итоге войдя в состав воссоединившейся с Русской православной церковью (РПЦ) в 2019 году архиепископии западноевропейских приходов русской традиции.
 
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