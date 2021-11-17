Главу горсовета Евпатории временно отстранили от должности
Главу горсовета Евпатории Олесю Харитоненко временно отстранили от должности
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости. Глава муниципального образования "городской округ Евпатория" - председатель горсовета Олеся Харитоненко временно отстраненна от должности, решение принято большинством депутатов, сообщили РИА Новости в пресс-службе горсовета.
В октябре проводились следственные действия в отношении руководителей крымского курортного города Евпатория по делу о злоупотреблении полномочиями при выделении земли для строительства жилого комплекса. Суд отстранил главу горсовета и муниципального образования "городской округ Евпатория" Олесю Харитоненко от должности на период следствия. Глава администрации города Роман Тихончук продолжает занимать свой пост.
"Принято решение временно отстранить от занимаемой должности главу муниципального образования – председателя городского совета на весь период времени, до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от занимаемой должности", - сказали в пресс-службе.
Решение принято на сессии горсовета в среду большинством депутатом. Временно исполнение обязанностей главы муниципалитета возложено на заместителя председателя горсовета Эммилию Леонову.
Череда отставок на различных уровнях власти в Крыму началась в конце сентября. С тех пор своих должностей лишились вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, курирующий работу ФЦП, и министр строительства и архитектуры республики Михаил Храмов (их обвиняют в мошенничестве и хищении бюджетных средств), министр транспорта региона Евгений Исаков, министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко, глава администрации Судака Игорь Степиков. В конце октября уволился по собственному желанию глава администрации Феодосии Сергей Бовтуненко. В начале ноября правоохранителями был взят с поличным за взятку глава администрации Белогорска Игоря Ипатько.
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