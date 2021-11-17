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Главу горсовета Евпатории временно отстранили от должности
Главу горсовета Евпатории временно отстранили от должности - РИА Новости, 17.11.2021
Главу горсовета Евпатории временно отстранили от должности
Глава муниципального образования "городской округ Евпатория" - председатель горсовета Олеся Харитоненко временно отстраненна от должности, решение принято... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T15:16
2021-11-17T15:16
происшествия
евпатория
судак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости. Глава муниципального образования "городской округ Евпатория" - председатель горсовета Олеся Харитоненко временно отстраненна от должности, решение принято большинством депутатов, сообщили РИА Новости в пресс-службе горсовета.В октябре проводились следственные действия в отношении руководителей крымского курортного города Евпатория по делу о злоупотреблении полномочиями при выделении земли для строительства жилого комплекса. Суд отстранил главу горсовета и муниципального образования "городской округ Евпатория" Олесю Харитоненко от должности на период следствия. Глава администрации города Роман Тихончук продолжает занимать свой пост."Принято решение временно отстранить от занимаемой должности главу муниципального образования – председателя городского совета на весь период времени, до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от занимаемой должности", - сказали в пресс-службе.Решение принято на сессии горсовета в среду большинством депутатом. Временно исполнение обязанностей главы муниципалитета возложено на заместителя председателя горсовета Эммилию Леонову.Череда отставок на различных уровнях власти в Крыму началась в конце сентября. С тех пор своих должностей лишились вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, курирующий работу ФЦП, и министр строительства и архитектуры республики Михаил Храмов (их обвиняют в мошенничестве и хищении бюджетных средств), министр транспорта региона Евгений Исаков, министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко, глава администрации Судака Игорь Степиков. В конце октября уволился по собственному желанию глава администрации Феодосии Сергей Бовтуненко. В начале ноября правоохранителями был взят с поличным за взятку глава администрации Белогорска Игоря Ипатько.
https://ria.ru/20211115/putin-1759191113.html
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происшествия, евпатория, судак
15:16 17.11.2021
 
Главу горсовета Евпатории временно отстранили от должности

Главу горсовета Евпатории Олесю Харитоненко временно отстранили от должности

© Фото : Официальный сайт муниципального образования городской округ ЕвпаторияОлеся Харитоненко
Олеся Харитоненко - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© Фото : Официальный сайт муниципального образования городской округ Евпатория
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости. Глава муниципального образования "городской округ Евпатория" - председатель горсовета Олеся Харитоненко временно отстраненна от должности, решение принято большинством депутатов, сообщили РИА Новости в пресс-службе горсовета.
В октябре проводились следственные действия в отношении руководителей крымского курортного города Евпатория по делу о злоупотреблении полномочиями при выделении земли для строительства жилого комплекса. Суд отстранил главу горсовета и муниципального образования "городской округ Евпатория" Олесю Харитоненко от должности на период следствия. Глава администрации города Роман Тихончук продолжает занимать свой пост.
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"Принято решение временно отстранить от занимаемой должности главу муниципального образования – председателя городского совета на весь период времени, до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от занимаемой должности", - сказали в пресс-службе.
Решение принято на сессии горсовета в среду большинством депутатом. Временно исполнение обязанностей главы муниципалитета возложено на заместителя председателя горсовета Эммилию Леонову.
Череда отставок на различных уровнях власти в Крыму началась в конце сентября. С тех пор своих должностей лишились вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, курирующий работу ФЦП, и министр строительства и архитектуры республики Михаил Храмов (их обвиняют в мошенничестве и хищении бюджетных средств), министр транспорта региона Евгений Исаков, министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко, глава администрации Судака Игорь Степиков. В конце октября уволился по собственному желанию глава администрации Феодосии Сергей Бовтуненко. В начале ноября правоохранителями был взят с поличным за взятку глава администрации Белогорска Игоря Ипатько.
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