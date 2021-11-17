https://ria.ru/20211117/kabul-1759475628.html

В Кабуле прогремел второй взрыв, пять человек погибли, сообщил источник

В Кабуле прогремел второй взрыв, пять человек погибли, сообщил источник - РИА Новости, 17.11.2021

В Кабуле прогремел второй взрыв, пять человек погибли, сообщил источник

Еще один взрыв прогремел в западной части Кабула, в результате погибли пять мирных жителей, еще семь пострадали, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T15:17

2021-11-17T15:17

2021-11-17T15:38

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КАБУЛ, 17 ноя - РИА Новости. Еще один взрыв прогремел в западной части Кабула, в результате погибли пять мирных жителей, еще семь пострадали, сообщил РИА Новости источник."Произошел второй взрыв... пять мирных жителей погибли и семь пострадали", - сообщил источник. Он отметил, что после взрыва раздались звуки стрельбы.Этот взрыв стал уже вторым за день на западе Кабула. Первый взрыв произошел в районе Даште-Барчи, по словам местных жителей, он унес жизни четырех человек, еще двое ранены.

https://ria.ru/20211117/patrushev-1759407153.html

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кабул (город), в мире, взрыв, афганистан