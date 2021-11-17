https://ria.ru/20211117/kabul-1759475628.html
В Кабуле прогремел второй взрыв, пять человек погибли, сообщил источник
В Кабуле прогремел второй взрыв, пять человек погибли, сообщил источник - РИА Новости, 17.11.2021
В Кабуле прогремел второй взрыв, пять человек погибли, сообщил источник
Еще один взрыв прогремел в западной части Кабула, в результате погибли пять мирных жителей, еще семь пострадали, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T15:17
2021-11-17T15:17
2021-11-17T15:38
кабул (город)
в мире
взрыв
афганистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39874/98/398749838_0:31:600:369_1920x0_80_0_0_ec33d12b6be3010f751bdb38ae684318.jpg
КАБУЛ, 17 ноя - РИА Новости. Еще один взрыв прогремел в западной части Кабула, в результате погибли пять мирных жителей, еще семь пострадали, сообщил РИА Новости источник."Произошел второй взрыв... пять мирных жителей погибли и семь пострадали", - сообщил источник. Он отметил, что после взрыва раздались звуки стрельбы.Этот взрыв стал уже вторым за день на западе Кабула. Первый взрыв произошел в районе Даште-Барчи, по словам местных жителей, он унес жизни четырех человек, еще двое ранены.
https://ria.ru/20211117/patrushev-1759407153.html
кабул (город)
афганистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39874/98/398749838_34:0:567:400_1920x0_80_0_0_f2fe61fcd186f20ed5eb7d9ef4d120c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кабул (город), в мире, взрыв, афганистан
15:17 17.11.2021 (обновлено: 15:38 17.11.2021)
В Кабуле прогремел второй взрыв, пять человек погибли, сообщил источник
Источник: второй взрыв прогремел в западной части Кабула, пять человек погибли