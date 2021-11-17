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Британский палубный истребитель упал в Средиземное море

Британский палубный истребитель упал в Средиземное море - РИА Новости, 17.11.2021

Британский палубный истребитель упал в Средиземное море

Палубный истребитель F35 с авианосца Queen Elizabeth ВМФ Великобритании упал в Средиземное море, сообщило Министерство обороны королевства. РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T18:24

2021-11-17T18:24

2021-11-17T19:26

f-35

средиземное море

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ЛОНДОН, 17 ноя — РИА Новости. Палубный истребитель F35 с авианосца Queen Elizabeth ВМФ Великобритании упал в Средиземное море, сообщило Министерство обороны королевства.Никаких подробностей инцидента в ведомстве не привели.Флагманский авианосец Queen Elizabeth вошел в состав британского флота в 2017 году, сейчас это самый большой военный корабль за всю историю Королевского ВМФ.Его водоизмещение — 65 тысяч тонн, длина — 280 метров, здесь могут разместиться до 40 истребителей.

https://ria.ru/20210714/covid-19-1741239932.html

средиземное море

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2021

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f-35, средиземное море