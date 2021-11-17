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Британский палубный истребитель упал в Средиземное море
Британский палубный истребитель упал в Средиземное море - РИА Новости, 17.11.2021
Британский палубный истребитель упал в Средиземное море
Палубный истребитель F35 с авианосца Queen Elizabeth ВМФ Великобритании упал в Средиземное море, сообщило Министерство обороны королевства. РИА Новости, 17.11.2021
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f-35
средиземное море
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ЛОНДОН, 17 ноя — РИА Новости. Палубный истребитель F35 с авианосца Queen Elizabeth ВМФ Великобритании упал в Средиземное море, сообщило Министерство обороны королевства.Никаких подробностей инцидента в ведомстве не привели.Флагманский авианосец Queen Elizabeth вошел в состав британского флота в 2017 году, сейчас это самый большой военный корабль за всю историю Королевского ВМФ.Его водоизмещение — 65 тысяч тонн, длина — 280 метров, здесь могут разместиться до 40 истребителей.
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f-35, средиземное море
18:24 17.11.2021 (обновлено: 19:26 17.11.2021)
 
Британский палубный истребитель упал в Средиземное море

Британский истребитель F-35 с авианосца Queen Elizabeth упал в Средиземное море

© Фото : LPhot Kyle HellerИстребитель F-35B Lightning II взлетает с авианосца HMS Queen Elizabeth
Истребитель F-35B Lightning II взлетает с авианосца HMS Queen Elizabeth - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© Фото : LPhot Kyle Heller
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ЛОНДОН, 17 ноя — РИА Новости. Палубный истребитель F35 с авианосца Queen Elizabeth ВМФ Великобритании упал в Средиземное море, сообщило Министерство обороны королевства.

"Пилот британского F35 с авианосца Queen Elizabeth катапультировался во время штатного полета сегодня утром над Средиземным морем. Пилот благополучно вернулся на корабль, начато расследование, поэтому на данный момент было бы неуместно давать дальнейшие комментарии", — говорится в сообщении.

Никаких подробностей инцидента в ведомстве не привели.
Флагманский авианосец Queen Elizabeth вошел в состав британского флота в 2017 году, сейчас это самый большой военный корабль за всю историю Королевского ВМФ.
Его водоизмещение — 65 тысяч тонн, длина — 280 метров, здесь могут разместиться до 40 истребителей.
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