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Британский палубный истребитель упал в Средиземное море
Британский палубный истребитель упал в Средиземное море - РИА Новости, 17.11.2021
Британский палубный истребитель упал в Средиземное море
Палубный истребитель F35 с авианосца Queen Elizabeth ВМФ Великобритании упал в Средиземное море, сообщило Министерство обороны королевства. РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T18:24
2021-11-17T18:24
2021-11-17T19:26
f-35
средиземное море
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ЛОНДОН, 17 ноя — РИА Новости. Палубный истребитель F35 с авианосца Queen Elizabeth ВМФ Великобритании упал в Средиземное море, сообщило Министерство обороны королевства.Никаких подробностей инцидента в ведомстве не привели.Флагманский авианосец Queen Elizabeth вошел в состав британского флота в 2017 году, сейчас это самый большой военный корабль за всю историю Королевского ВМФ.Его водоизмещение — 65 тысяч тонн, длина — 280 метров, здесь могут разместиться до 40 истребителей.
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f-35, средиземное море
18:24 17.11.2021 (обновлено: 19:26 17.11.2021)
Британский палубный истребитель упал в Средиземное море
Британский истребитель F-35 с авианосца Queen Elizabeth упал в Средиземное море