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Пятьсот новых историй опубликовано в онлайн-проекте "Красная книга Москвы"
Пятьсот новых историй опубликовано в онлайн-проекте "Красная книга Москвы" - РИА Новости, 22.11.2021
Пятьсот новых историй опубликовано в онлайн-проекте "Красная книга Москвы"
Пятьсот историй о редких животных и растениях столицы опубликовано в онлайн-проекте "Красная книга Москвы", сообщается в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-17T15:24
2021-11-22T15:24
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
красная книга
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Пятьсот историй о редких животных и растениях столицы опубликовано в онлайн-проекте "Красная книга Москвы", сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что подписчики профиля уже узнали, как охотится хищная птица полевой лунь, как появилось название гриба паутинника фиолетового, как выглядит маленькая весенняя земляная пчелка андрена брюшистая, где обитает бабочка голубянка эвмедон, как ведет себя яркая птица удод при возникновении опасности, какими повадками отличается средний пестрый дятел, где обитает бабочка многоцветница черно-жёлтая и как произошло слово "барсук".Всего в столице обитают 569 редких животных и растений. До зимы 2022 года о каждом из них будет рассказано в проекте, отметили в КГХ.
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москва, красная книга
15:24 17.11.2021 (обновлено: 15:24 22.11.2021)
 

Пятьсот новых историй опубликовано в онлайн-проекте "Красная книга Москвы"

© @instagram/infokgh Онлайн-проект "Красная книга Москвы"
 Онлайн-проект Красная книга Москвы
© @instagram/infokgh
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Пятьсот историй о редких животных и растениях столицы опубликовано в онлайн-проекте "Красная книга Москвы", сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"500 историй о редких животных и растениях столицы опубликовано в онлайн-проекте "Красная книга Москвы". Проект департамента природопользования и охраны окружающей среды запустили в июле прошлого года. Ежедневно на странице moscowredbook в Instagram рассказывают об одном редком представителе флоры или фауны, обитающем на природных территориях столицы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подписчики профиля уже узнали, как охотится хищная птица полевой лунь, как появилось название гриба паутинника фиолетового, как выглядит маленькая весенняя земляная пчелка андрена брюшистая, где обитает бабочка голубянка эвмедон, как ведет себя яркая птица удод при возникновении опасности, какими повадками отличается средний пестрый дятел, где обитает бабочка многоцветница черно-жёлтая и как произошло слово "барсук".
Всего в столице обитают 569 редких животных и растений. До зимы 2022 года о каждом из них будет рассказано в проекте, отметили в КГХ.
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