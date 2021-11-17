https://ria.ru/20211117/istorii-1760187873.html

Пятьсот новых историй опубликовано в онлайн-проекте "Красная книга Москвы"

Пятьсот новых историй опубликовано в онлайн-проекте "Красная книга Москвы" - РИА Новости, 22.11.2021

Пятьсот новых историй опубликовано в онлайн-проекте "Красная книга Москвы"

Пятьсот историй о редких животных и растениях столицы опубликовано в онлайн-проекте "Красная книга Москвы", сообщается в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-17T15:24

2021-11-17T15:24

2021-11-22T15:24

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Пятьсот историй о редких животных и растениях столицы опубликовано в онлайн-проекте "Красная книга Москвы", сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что подписчики профиля уже узнали, как охотится хищная птица полевой лунь, как появилось название гриба паутинника фиолетового, как выглядит маленькая весенняя земляная пчелка андрена брюшистая, где обитает бабочка голубянка эвмедон, как ведет себя яркая птица удод при возникновении опасности, какими повадками отличается средний пестрый дятел, где обитает бабочка многоцветница черно-жёлтая и как произошло слово "барсук".Всего в столице обитают 569 редких животных и растений. До зимы 2022 года о каждом из них будет рассказано в проекте, отметили в КГХ.

https://ria.ru/20211007/yastreb-1753628672.html

москва

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2021

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москва, красная книга