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Черногории передали обращение Генпрокуратуры по Исмаилову
Черногории передали обращение Генпрокуратуры по Исмаилову - РИА Новости, 17.11.2021
Черногории передали обращение Генпрокуратуры по Исмаилову
Посольство России передало черногорской стороне обращение Генпрокуратуры РФ об отмене решения о предоставлении убежища предпринимателю Тельману Исмаилову,... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T12:52
2021-11-17T12:52
черногория
тельман исмаилов
генеральная прокуратура рф
мвд черногории
россия
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БЕЛГРАД, 17 ноя – РИА Новости. Посольство России передало черногорской стороне обращение Генпрокуратуры РФ об отмене решения о предоставлении убежища предпринимателю Тельману Исмаилову, заявили РИА Новости в диппредставительстве в Подгорице.Генеральная прокуратура России ранее сообщила РИА Новости, что направила в МВД и минюст Черногории обращение с ходатайством отменить решение о предоставлении политического убежища бизнесмену Тельману Исмаилову, заочно арестованному в РФ по обвинению в убийстве и незаконном обороте оружия.Решение о предоставлении убежища Исмаилову приняло МВД Черногории, после чего суд постановил немедленно освободить бывшего владельца Черкизовского рынка из экстрадиционного изолятора.ГП РФ 7 октября направила в компетентные органы Черногории запрос о выдаче Исмаилова для привлечения к уголовной ответственности. "До настоящего времени ответ черногорской стороны о результатах рассмотрения данного запроса не поступил. Взаимодействие с компетентными органами Черногории по данному делу продолжается", - уточняет ведомство.Исмаилов и его брат Вагиф были объявлены в международный розыск. В России им было предъявлено обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия, суд арестовал их заочно. Следствие считает Тельмана Исмаилова организатором убийств двух предпринимателей, исполнитель преступления Мехман Керимов осужден на 13 лет колонии строгого режима.
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черногория, тельман исмаилов, генеральная прокуратура рф, мвд черногории, россия
12:52 17.11.2021
 
Черногории передали обращение Генпрокуратуры по Исмаилову

Посольство России передало Черногории обращение об отмене решения об убежище Исмаилову

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкТельман Исмаилов
Тельман Исмаилов - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Саид Царнаев
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БЕЛГРАД, 17 ноя – РИА Новости. Посольство России передало черногорской стороне обращение Генпрокуратуры РФ об отмене решения о предоставлении убежища предпринимателю Тельману Исмаилову, заявили РИА Новости в диппредставительстве в Подгорице.
Генеральная прокуратура России ранее сообщила РИА Новости, что направила в МВД и минюст Черногории обращение с ходатайством отменить решение о предоставлении политического убежища бизнесмену Тельману Исмаилову, заочно арестованному в РФ по обвинению в убийстве и незаконном обороте оружия.
"Поступившие документы из Генпрокуратуры России были переданы черногорской стороне", - заявили агентству в дипмиссии РФ.
Решение о предоставлении убежища Исмаилову приняло МВД Черногории, после чего суд постановил немедленно освободить бывшего владельца Черкизовского рынка из экстрадиционного изолятора.
ГП РФ 7 октября направила в компетентные органы Черногории запрос о выдаче Исмаилова для привлечения к уголовной ответственности. "До настоящего времени ответ черногорской стороны о результатах рассмотрения данного запроса не поступил. Взаимодействие с компетентными органами Черногории по данному делу продолжается", - уточняет ведомство.
Исмаилов и его брат Вагиф были объявлены в международный розыск. В России им было предъявлено обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия, суд арестовал их заочно. Следствие считает Тельмана Исмаилова организатором убийств двух предпринимателей, исполнитель преступления Мехман Керимов осужден на 13 лет колонии строгого режима.
Президент группы АСТ Тельман Исмаилов - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
12:11
Россия попросила Черногорию отменить решение об убежище для Исмаилова
 
ЧерногорияТельман ИсмаиловГенеральная прокуратура РФМВД ЧерногорииРоссия
 
 
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