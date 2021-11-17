https://ria.ru/20211117/ismailov-1759441276.html

Черногории передали обращение Генпрокуратуры по Исмаилову

Черногории передали обращение Генпрокуратуры по Исмаилову - РИА Новости, 17.11.2021

Черногории передали обращение Генпрокуратуры по Исмаилову

Посольство России передало черногорской стороне обращение Генпрокуратуры РФ об отмене решения о предоставлении убежища предпринимателю Тельману Исмаилову,... РИА Новости, 17.11.2021

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2021-11-17T12:52

2021-11-17T12:52

черногория

тельман исмаилов

генеральная прокуратура рф

мвд черногории

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БЕЛГРАД, 17 ноя – РИА Новости. Посольство России передало черногорской стороне обращение Генпрокуратуры РФ об отмене решения о предоставлении убежища предпринимателю Тельману Исмаилову, заявили РИА Новости в диппредставительстве в Подгорице.Генеральная прокуратура России ранее сообщила РИА Новости, что направила в МВД и минюст Черногории обращение с ходатайством отменить решение о предоставлении политического убежища бизнесмену Тельману Исмаилову, заочно арестованному в РФ по обвинению в убийстве и незаконном обороте оружия.Решение о предоставлении убежища Исмаилову приняло МВД Черногории, после чего суд постановил немедленно освободить бывшего владельца Черкизовского рынка из экстрадиционного изолятора.ГП РФ 7 октября направила в компетентные органы Черногории запрос о выдаче Исмаилова для привлечения к уголовной ответственности. "До настоящего времени ответ черногорской стороны о результатах рассмотрения данного запроса не поступил. Взаимодействие с компетентными органами Черногории по данному делу продолжается", - уточняет ведомство.Исмаилов и его брат Вагиф были объявлены в международный розыск. В России им было предъявлено обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия, суд арестовал их заочно. Следствие считает Тельмана Исмаилова организатором убийств двух предпринимателей, исполнитель преступления Мехман Керимов осужден на 13 лет колонии строгого режима.

https://ria.ru/20211117/ismailov-1759431868.html

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черногория, тельман исмаилов, генеральная прокуратура рф, мвд черногории, россия