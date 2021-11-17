Черногории передали обращение Генпрокуратуры по Исмаилову
Посольство России передало Черногории обращение об отмене решения об убежище Исмаилову
БЕЛГРАД, 17 ноя – РИА Новости. Посольство России передало черногорской стороне обращение Генпрокуратуры РФ об отмене решения о предоставлении убежища предпринимателю Тельману Исмаилову, заявили РИА Новости в диппредставительстве в Подгорице.
Генеральная прокуратура России ранее сообщила РИА Новости, что направила в МВД и минюст Черногории обращение с ходатайством отменить решение о предоставлении политического убежища бизнесмену Тельману Исмаилову, заочно арестованному в РФ по обвинению в убийстве и незаконном обороте оружия.
"Поступившие документы из Генпрокуратуры России были переданы черногорской стороне", - заявили агентству в дипмиссии РФ.
Решение о предоставлении убежища Исмаилову приняло МВД Черногории, после чего суд постановил немедленно освободить бывшего владельца Черкизовского рынка из экстрадиционного изолятора.
ГП РФ 7 октября направила в компетентные органы Черногории запрос о выдаче Исмаилова для привлечения к уголовной ответственности. "До настоящего времени ответ черногорской стороны о результатах рассмотрения данного запроса не поступил. Взаимодействие с компетентными органами Черногории по данному делу продолжается", - уточняет ведомство.
Исмаилов и его брат Вагиф были объявлены в международный розыск. В России им было предъявлено обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия, суд арестовал их заочно. Следствие считает Тельмана Исмаилова организатором убийств двух предпринимателей, исполнитель преступления Мехман Керимов осужден на 13 лет колонии строгого режима.