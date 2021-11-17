https://ria.ru/20211117/iran-1759557192.html

В Пентагоне намерены защитить союзников от угроз Ирана

В Пентагоне намерены защитить союзников от угроз Ирана - РИА Новости, 17.11.2021

В Пентагоне намерены защитить союзников от угроз Ирана

США будут защищать свои интересы на Ближнем Востоке и союзников от угроз со стороны Ирана и не позволят ему получить ядерное оружие, заявил шеф Пентагона Ллойд... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T23:17

2021-11-17T23:17

2021-11-17T23:17

в мире

пентагон

сша

иран

джо байден

ближний восток

ллойд остин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755753678_0:76:3072:1804_1920x0_80_0_0_055f119c0256620cf099c0d3660f85f2.jpg

ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. США будут защищать свои интересы на Ближнем Востоке и союзников от угроз со стороны Ирана и не позволят ему получить ядерное оружие, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин перед поездкой в регион.В четверг он отправляется с визитом в Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты, где, как ожидается, иранская проблематика будет фигурировать в повестке переговоров с местным военным и политическим руководством.Он добавил, что Пентагон всецело поддерживает президента США Джо Байдена в поисках дипломатического решения проблемы.

https://ria.ru/20211116/ispytaniya-1759288310.html

сша

иран

ближний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, пентагон, сша, иран, джо байден, ближний восток, ллойд остин