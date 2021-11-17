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В Пентагоне намерены защитить союзников от угроз Ирана
В Пентагоне намерены защитить союзников от угроз Ирана - РИА Новости, 17.11.2021
В Пентагоне намерены защитить союзников от угроз Ирана
США будут защищать свои интересы на Ближнем Востоке и союзников от угроз со стороны Ирана и не позволят ему получить ядерное оружие, заявил шеф Пентагона Ллойд... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T23:17
2021-11-17T23:17
2021-11-17T23:17
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джо байден
ближний восток
ллойд остин
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ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. США будут защищать свои интересы на Ближнем Востоке и союзников от угроз со стороны Ирана и не позволят ему получить ядерное оружие, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин перед поездкой в регион.В четверг он отправляется с визитом в Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты, где, как ожидается, иранская проблематика будет фигурировать в повестке переговоров с местным военным и политическим руководством.Он добавил, что Пентагон всецело поддерживает президента США Джо Байдена в поисках дипломатического решения проблемы.
https://ria.ru/20211116/ispytaniya-1759288310.html
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в мире, пентагон, сша, иран, джо байден, ближний восток, ллойд остин
В Пентагоне намерены защитить союзников от угроз Ирана
Глава Пентагона Остин: США защитят союзников от угроз Ирана и его сателлитов