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В Пентагоне намерены защитить союзников от угроз Ирана
В Пентагоне намерены защитить союзников от угроз Ирана - РИА Новости, 17.11.2021
В Пентагоне намерены защитить союзников от угроз Ирана
США будут защищать свои интересы на Ближнем Востоке и союзников от угроз со стороны Ирана и не позволят ему получить ядерное оружие, заявил шеф Пентагона Ллойд... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T23:17
2021-11-17T23:17
в мире
пентагон
сша
иран
джо байден
ближний восток
ллойд остин
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ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. США будут защищать свои интересы на Ближнем Востоке и союзников от угроз со стороны Ирана и не позволят ему получить ядерное оружие, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин перед поездкой в регион.В четверг он отправляется с визитом в Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты, где, как ожидается, иранская проблематика будет фигурировать в повестке переговоров с местным военным и политическим руководством.Он добавил, что Пентагон всецело поддерживает президента США Джо Байдена в поисках дипломатического решения проблемы.
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в мире, пентагон, сша, иран, джо байден, ближний восток, ллойд остин
23:17 17.11.2021
 
В Пентагоне намерены защитить союзников от угроз Ирана

Глава Пентагона Остин: США защитят союзников от угроз Ирана и его сателлитов

© REUTERS / Al Drago/File PhotoЛоготип в зале брифингов в Пентагоне
Логотип в зале брифингов в Пентагоне - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© REUTERS / Al Drago/File Photo
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ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. США будут защищать свои интересы на Ближнем Востоке и союзников от угроз со стороны Ирана и не позволят ему получить ядерное оружие, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин перед поездкой в регион.
В четверг он отправляется с визитом в Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты, где, как ожидается, иранская проблематика будет фигурировать в повестке переговоров с местным военным и политическим руководством.
"Мы будет защищать себя, своих партнеров и наши интересы от угроз со стороны Ирана и его сателлитов... Мы по-прежнему полны решимости не дать Ирану получить ядерное оружие", - сказал Остин на брифинге.
Он добавил, что Пентагон всецело поддерживает президента США Джо Байдена в поисках дипломатического решения проблемы.
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В миреПентагонСШАИранДжо БайденБлижний ВостокЛлойд Остин
 
 
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