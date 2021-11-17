Иран увеличил запасы обогащенного до 60% урана, сообщили СМИ
Bloomberg: МАГАТЭ сообщило, что Иран увеличил запасы обогащенного до 60% урана до 17,7 кг
© AP Photo / Atomic Energy Organization of IranЦентрифуги на заводе по обогащению урана в Натанзе
© AP Photo / Atomic Energy Organization of Iran
В сентябре МАГАТЭ сообщало, что запасы урана, обогащенного до 60%, в Иране составляют 10 килограммов.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) предполагает обогащение на уровне 3,67%.
Согласно новому отчету, запасы обогащенного до 20% урана в Иране составляют 113,4 килограмма (по сравнению с 84,3 в сентябре). Запасы обогащенного до 60% урана составляют 17,7 килограмма (по сравнению с 10 килограммами в сентябре).
По данным агентства, 14-16 ноября Иран предоставил инспектору МАГАТЭ доступ к объекту, на котором якобы велась ядерная деятельность. Отмечается, что результаты этого визита "пока оцениваются".
МАГАТЭ также вновь выразило обеспокоенность тем, что "ядерный материал был обнаружен на трех незаявленных объектах и что нынешнее местонахождение этого материала агентству не известно".
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"Недостаток существенной вовлеченности Ирана в желании разрешить эти проблемы не позволяет добиться прогресса в прояснении имеющихся у агентства вопросов", - приводит Блумберг заявление МАГАТЭ.
Ранее правительства Германии, Франции и Великобритании заявили, что обеспокоены данными МАГАТЭ, что Иран произвел металлический уран, обогащенный до 20%, и существенно расширил мощности по производству урана, обогащенного до 60%. В МИД РФ отметили, что действия Ирана являются очередным отступлением от СВПД, но они во многом обусловлены отсутствием прогресса в восстановлении сделки.
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В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили Совместный всеобъемлющий план действий. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
Сейчас в Вене проходят переговоры по восстановлению СВПД и снятию санкций США с Ирана, 20 июня завершился шестой раунд. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов говорил, что работа по восстановлению сделки завершена почти на 90%, остались политические моменты, связанные с обязательствами США и тем, как Вашингтон будет соблюдать их в будущем. Власти Ирана заявили, что продолжать переговоры о восстановлении сделки будет новое правительство, которое было сформировано после инаугурации избранного президента Ибрахима Раиси 5 августа.