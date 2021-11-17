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В Крыму задержали няню после смерти ребенка-инвалида
В Крыму задержали няню после смерти ребенка-инвалида - РИА Новости, 17.11.2021
В Крыму задержали няню после смерти ребенка-инвалида
Няня задержана в Симферополе по подозрению в причинении смертельных травм ребенку-инвалиду, сообщает пресс-служба крымского следственного управления СК РФ. РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T13:24
2021-11-17T13:24
2021-11-17T13:24
происшествия
республика крым
симферополь
красногвардейский район
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Няня задержана в Симферополе по подозрению в причинении смертельных травм ребенку-инвалиду, сообщает пресс-служба крымского следственного управления СК РФ."Возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Красногвардейского района, работавшей в Симферополе няней. Она подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ)", - говорится в сообщении.Тело 7-летнего мальчика-инвалида обнаружили в одном из частных домовладений Симферополя. "Согласно результатам медицинского заключения, смерть несовершеннолетнего наступила от попадания рвотных масс в дыхательные пути в результате причиненной закрытой черепно-мозговой травмы... По подозрению в причинении телесных повреждений ребенку-инвалиду, повлекших его смерть, задержана няня мальчика", - говорится в сообщении.Следователи намерены предъявить няне обвинение. Кроме того, будет изучена и дана оценка обстановке в семье, оказанию уполномоченными органами ребенку с особенным диагнозом содействия.
https://ria.ru/20210729/kyzyl-1743514931.html
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происшествия, республика крым, симферополь, красногвардейский район, следственный комитет россии (ск рф), россия
В Крыму задержали няню после смерти ребенка-инвалида
В Крыму задержали няню, подозреваемую в причинении смертельных травм ребенку-инвалиду