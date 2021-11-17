https://ria.ru/20211117/infrastruktura-1759546375.html

Ольховская: нужно развивать ж/д инфраструктуру к узлу Восточный-Находка

Ольховская: нужно развивать ж/д инфраструктуру к узлу Восточный-Находка - РИА Новости, 17.11.2021

Ольховская: нужно развивать ж/д инфраструктуру к узлу Восточный-Находка

Опережающее развитие железнодорожной инфраструктуры к транспортному узлу Восточный-Находка является основным путем сокращения транспортных издержек всех... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T20:39

2021-11-17T20:39

2021-11-17T20:39

экономика

ржд

уральская горно-металлургическая компания

восточный порт

россия

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Опережающее развитие железнодорожной инфраструктуры к транспортному узлу Восточный-Находка является основным путем сокращения транспортных издержек всех участников перевозок в адрес АО "Восточный Порт", считает директор по портовым и железнодорожным проектам ОАО "УГМК" Ирина Ольховская.АО "Восточный Порт" (управляется единоличным исполнительным органом ОАО "УГМК") является крупнейшим высокотехнологичным специализированным терминалом на российском Дальнем Востоке.Ольховская выступила на панельной дискуссии "Инфраструктура vs Тариф. Поиск конструктивных решений", организованной при поддержке ОАО "УГМК" в рамках проходящего в Москве международного форума "Транспорт России – 2021".По ее мнению, от недозагрузки по причине перераспределения грузопотоков страдают как новые, так и старые морские порты. В этой связи она полагает, что для организации устойчивой логистики необходима синхронизация планов развития дальних и ближних железнодорожных подходов к портам Приморья. В частности, необходимо рассмотреть возможность продления проекта строительства третьего пути, который сейчас запланирован АО "РЖД", от Хабаровска до станции Шкотово, дальше на юго-восток Приморья – до транспортного узла Находка, Находка-Восточная.

https://ria.ru/20211116/port-1759326075.html

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экономика, ржд, уральская горно-металлургическая компания, восточный порт, россия