Ольховская: нужно развивать ж/д инфраструктуру к узлу Восточный-Находка
© Фото : УГМКДиректор по портовым и железнодорожным проектам УГМК Ирина Ольховская
© Фото : УГМК
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Опережающее развитие железнодорожной инфраструктуры к транспортному узлу Восточный-Находка является основным путем сокращения транспортных издержек всех участников перевозок в адрес АО "Восточный Порт", считает директор по портовым и железнодорожным проектам ОАО "УГМК" Ирина Ольховская.
АО "Восточный Порт" (управляется единоличным исполнительным органом ОАО "УГМК") является крупнейшим высокотехнологичным специализированным терминалом на российском Дальнем Востоке.
"После успешной реализации крупнейшего частного инвестиционного проекта по строительству третьей очереди специализированного угольного комплекса стоимостью 40 миллиардов рублей предприятие столкнулось с дефицитом пропускной способности железных дорог на подходах к новому терминалу", - привели в компании слова Ольховской на форуме.
По ее мнению, от недозагрузки по причине перераспределения грузопотоков страдают как новые, так и старые морские порты.
"Профицит портовых мощностей в России по углю сейчас составляет порядка 138 миллионов тонн. Из них 73 миллиона тонн приходится на порты Дальнего Востока. Получается такая ситуация – возникает новая портовая мощность, и Российские железные дороги, как объект естественной монополии, действуют согласно правилам недискриминационного доступа и распределяют грузы по сети равномерно. В итоге и новые и, так называемые, старые порты остаются недозагруженными", - пояснила Ольховская.
В этой связи она полагает, что для организации устойчивой логистики необходима синхронизация планов развития дальних и ближних железнодорожных подходов к портам Приморья. В частности, необходимо рассмотреть возможность продления проекта строительства третьего пути, который сейчас запланирован АО "РЖД", от Хабаровска до станции Шкотово, дальше на юго-восток Приморья – до транспортного узла Находка, Находка-Восточная.
"Мы предлагаем использовать тот положительный опыт, который РЖД уже реализовали на других магистралях, использовать виртуальную сцепку. Также заканчивать стройку, которая уже начата – то есть не начинать новую, а поступательно и последовательно двигаться – это делать не только обход Шкотово-Смоляниново, но и ещё два обхода – Смоляниново-Тигровый и Тигровый-Партизанск, перегон Хмыловский-Находка-Восточная. Все эти проектные работы практически реализованы, всё это возможно сделать", - заключила топ-менеджер УГМК.