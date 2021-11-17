17:48 17.11.2021 (обновлено: 18:22 17.11.2021)
Попова заявила об увеличении числа штаммов гриппа
Попова: число найденных штаммов гриппа в России увеличилось до 200
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлавный государственный санитарный врач РФ Анна Попова на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Количество найденных штаммов гриппа в России увеличилось с 70 до 200, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"У нас увеличивается количество найденных штаммов (гриппа - ред.). То есть недавно было 70, потом 150 в неделю, потом 200 (штаммов) настоящего вируса гриппа. Он здесь, он рядом", - сказал Попова на заседании думского комитета по здравоохранению.
"У нас этот год напряжен и по гриппу. У нас в прошлом году гриппа не было. Мы привились на 60% в целом в стране. Это был уже третий год с таким высоким - от 50-60% - уровнем охвата прививками против гриппа всего населения - и взрослого, и детского. И в общем-то страна, по-хорошему, немножко подзабыла про грипп... У нас не произошло "проэпидемичивание населения". В прошлом году иммунитет не формировался, потому что не было контактов с вирусом. И в этом году вирус гриппа H3N2 мы начали видеть, мы очень плотно контролируем все, начали видеть с конца августа. Это необыкновенно рано для гриппа", - сказала Попова.
При этом, отметила она, в России в настоящее время привито от гриппа 31,5% населения при необходимом показателе 60%.