https://ria.ru/20211117/gripp-1759520175.html

Попова заявила об увеличении числа штаммов гриппа

Попова заявила об увеличении числа штаммов гриппа - РИА Новости, 17.11.2021

Попова заявила об увеличении числа штаммов гриппа

Количество найденных штаммов гриппа в России увеличилось с 70 до 200, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T17:48

2021-11-17T17:48

2021-11-17T18:22

грипп

россия

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Количество найденных штаммов гриппа в России увеличилось с 70 до 200, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."У нас этот год напряжен и по гриппу. У нас в прошлом году гриппа не было. Мы привились на 60% в целом в стране. Это был уже третий год с таким высоким - от 50-60% - уровнем охвата прививками против гриппа всего населения - и взрослого, и детского. И в общем-то страна, по-хорошему, немножко подзабыла про грипп... У нас не произошло "проэпидемичивание населения". В прошлом году иммунитет не формировался, потому что не было контактов с вирусом. И в этом году вирус гриппа H3N2 мы начали видеть, мы очень плотно контролируем все, начали видеть с конца августа. Это необыкновенно рано для гриппа", - сказала Попова.При этом, отметила она, в России в настоящее время привито от гриппа 31,5% населения при необходимом показателе 60%.

https://ria.ru/20211117/medotvod-1759350501.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

грипп, россия, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова