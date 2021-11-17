https://ria.ru/20211117/gripp-1759519349.html

Попова призвала привить от гриппа всех переболевших COVID-19

Попова призвала привить от гриппа всех переболевших COVID-19 - РИА Новости, 17.11.2021

Попова призвала привить от гриппа всех переболевших COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала привить от гриппа всех, кто переболел коронавирусом, потому что это новая группа риска. РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T17:43

2021-11-17T17:43

2021-11-17T18:37

анна попова

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала привить от гриппа всех, кто переболел коронавирусом, потому что это новая группа риска."Для нас сегодня диагностика крайне важна, но в сегодняшнем периоде, пока еще есть время, нам очень важно привить то население против гриппа, которое мы можем успеть привить. Это нужно делать прямо срочно. Нужно привить всех, кто переболел ковидом - это новая группа риска. Если мы говорили, что у нас группа риска ослабленные: с эндокринной патологией, с хроническими болезными легких, сердца, пожилые, беременные. У нас еще одна группа - это переболевшие ковидом", - сказала Попова на заседании думского комитета по здравоохранению.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна попова, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество