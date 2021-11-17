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Попова призвала привить от гриппа всех переболевших COVID-19
Попова призвала привить от гриппа всех переболевших COVID-19 - РИА Новости, 17.11.2021
Попова призвала привить от гриппа всех переболевших COVID-19
Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала привить от гриппа всех, кто переболел коронавирусом, потому что это новая группа риска. РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T17:43
2021-11-17T17:43
2021-11-17T18:37
анна попова
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала привить от гриппа всех, кто переболел коронавирусом, потому что это новая группа риска."Для нас сегодня диагностика крайне важна, но в сегодняшнем периоде, пока еще есть время, нам очень важно привить то население против гриппа, которое мы можем успеть привить. Это нужно делать прямо срочно. Нужно привить всех, кто переболел ковидом - это новая группа риска. Если мы говорили, что у нас группа риска ослабленные: с эндокринной патологией, с хроническими болезными легких, сердца, пожилые, беременные. У нас еще одна группа - это переболевшие ковидом", - сказала Попова на заседании думского комитета по здравоохранению.
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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анна попова, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество
17:43 17.11.2021 (обновлено: 18:37 17.11.2021)
Попова призвала привить от гриппа всех переболевших COVID-19
Глава Роспотребнадзора Попова: переболевшие COVID-19 стали новой группой риска по гриппу