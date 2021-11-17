https://ria.ru/20211117/greblya-1759414264.html

"Правда тела". От SUP до гребного тренажера: почему гребля стала модной

"Правда тела". От SUP до гребного тренажера: почему гребля стала модной - РИА Новости, 17.11.2021

"Правда тела". От SUP до гребного тренажера: почему гребля стала модной

Сотни людей вдруг начали кататься на SUP-бордах по городским водоемам, а посетители залов оккупируют гребные тренажеры. При гребле одновременно начинают работать спина, руки, пресс, ноги (да даже мимические мышцы!). Почему гребля стала модной, и что особенного она дает телу? Как не навредить себе и избежать ошибок, если вы только взялись за весло?

2021-11-17T12:00

2021-11-17T12:00

2021-11-17T12:00

правда тела

подкаст

юрий постригай

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"Правда тела". От SUP до гребного тренажера: почему гребля стала модной Сотни людей вдруг начали кататься на SUP-бордах по городским водоемам, а посетители залов оккупируют гребные тренажеры. При гребле одновременно начинают работать спина, руки, пресс, ноги (да даже мимические мышцы!). Почему гребля стала модной, и что особенного она дает телу? Как не навредить себе и избежать ошибок, если вы только взялись за весло? audio/mpeg

"Правда тела". От SUP до гребного тренажера: почему гребля стала модной Сотни людей вдруг начали кататься на SUP-бордах по городским водоемам, а посетители залов оккупируют гребные тренажеры. При гребле одновременно начинают работать спина, руки, пресс, ноги (да даже мимические мышцы!). Почему гребля стала модной, и что особенного она дает телу? Как не навредить себе и избежать ошибок, если вы только взялись за весло? audio/mpeg

Можно ли похудеть с помощью гребли? И что лучше: выставлять максимальный режим и грести минуту-две - или наоборот: сбавить обороты и долго работать в комфортном темпе? Рассуждает олимпийский чемпион по гребле на байдарках, двукратный чемпион Европы, двукратный чемпион Мира, а также популярный блогер Юрий Постригай.02:23 Гребля как вид спорта: какой она бывает03:31 Что такого особенного гребля дает телу07:00 Можно ли похудеть с помощью гребли07:24 “Мужчине обычно гребля формирует красивый силуэт: разрастаются плечи”. А как с девушками?11:57 Распространенные ошибки у тех, кто начинает грести13:21 “Люди очень жестят с нагрузками”15:26 SUP-борды: можно ли что-то повредитьПодкаст "Правда тела" выходит по средам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Наталия ШашинаМонтаж Анастасии ПаниотиПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подкаст, юрий постригай, аудио