Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Правда тела
Илья Переседов и Наталья Лосева препарируют темы похудения, питания, спорта, физического здоровья и психологических аспектов, которые со всем этим связаны. Откровенный подкаст о том, как людям победить в войне с ожирением. Или просто привести тело в порядок — правильно и с удовольствием.
https://ria.ru/20211117/greblya-1759414264.html
"Правда тела". От SUP до гребного тренажера: почему гребля стала модной
"Правда тела". От SUP до гребного тренажера: почему гребля стала модной - РИА Новости, 17.11.2021
"Правда тела". От SUP до гребного тренажера: почему гребля стала модной
Сотни людей вдруг начали кататься на SUP-бордах по городским водоемам, а посетители залов оккупируют гребные тренажеры. При гребле одновременно начинают работать спина, руки, пресс, ноги (да даже мимические мышцы!). Почему гребля стала модной, и что особенного она дает телу? Как не навредить себе и избежать ошибок, если вы только взялись за весло?
2021-11-17T12:00
2021-11-17T12:00
правда тела
подкаст
юрий постригай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759413625_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_40ef4189a45962a2e0029b332da66ab8.png
"Правда тела". От SUP до гребного тренажера: почему гребля стала модной
Сотни людей вдруг начали кататься на SUP-бордах по городским водоемам, а посетители залов оккупируют гребные тренажеры. При гребле одновременно начинают работать спина, руки, пресс, ноги (да даже мимические мышцы!). Почему гребля стала модной, и что особенного она дает телу? Как не навредить себе и избежать ошибок, если вы только взялись за весло?
audio/mpeg
"Правда тела". От SUP до гребного тренажера: почему гребля стала модной
Сотни людей вдруг начали кататься на SUP-бордах по городским водоемам, а посетители залов оккупируют гребные тренажеры. При гребле одновременно начинают работать спина, руки, пресс, ноги (да даже мимические мышцы!). Почему гребля стала модной, и что особенного она дает телу? Как не навредить себе и избежать ошибок, если вы только взялись за весло?
audio/mpeg
Можно ли похудеть с помощью гребли? И что лучше: выставлять максимальный режим и грести минуту-две - или наоборот: сбавить обороты и долго работать в комфортном темпе? Рассуждает олимпийский чемпион по гребле на байдарках, двукратный чемпион Европы, двукратный чемпион Мира, а также популярный блогер Юрий Постригай.02:23 Гребля как вид спорта: какой она бывает03:31 Что такого особенного гребля дает телу07:00 Можно ли похудеть с помощью гребли07:24 “Мужчине обычно гребля формирует красивый силуэт: разрастаются плечи”. А как с девушками?11:57 Распространенные ошибки у тех, кто начинает грести13:21 “Люди очень жестят с нагрузками”15:26 SUP-борды: можно ли что-то повредитьПодкаст "Правда тела" выходит по средам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Наталия ШашинаМонтаж Анастасии ПаниотиПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759413625_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_a3b615c254b806b4b2c5ec43985f5e75.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
подкаст, юрий постригай, аудио
12:00 17.11.2021
 

"Правда тела". От SUP до гребного тренажера: почему гребля стала модной

Правда тела
"Правда тела". От SUP до гребного тренажера: почему гребля стала модной
12:00
Читать ria.ru в
Сотни людей вдруг начали кататься на SUP-бордах по городским водоемам, а посетители залов оккупируют гребные тренажеры. При гребле одновременно начинают работать спина, руки, пресс, ноги (да даже мимические мышцы!). Почему гребля стала модной, и что особенного она дает телу? Как не навредить себе и избежать ошибок, если вы только взялись за весло?
Можно ли похудеть с помощью гребли? И что лучше: выставлять максимальный режим и грести минуту-две - или наоборот: сбавить обороты и долго работать в комфортном темпе? Рассуждает олимпийский чемпион по гребле на байдарках, двукратный чемпион Европы, двукратный чемпион Мира, а также популярный блогер Юрий Постригай.
02:23 Гребля как вид спорта: какой она бывает
03:31 Что такого особенного гребля дает телу
07:00 Можно ли похудеть с помощью гребли
07:24 “Мужчине обычно гребля формирует красивый силуэт: разрастаются плечи”. А как с девушками?
11:57 Распространенные ошибки у тех, кто начинает грести
13:21 “Люди очень жестят с нагрузками”
15:26 SUP-борды: можно ли что-то повредить
Подкаст "Правда тела" выходит по средам.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Редактор Наталия Шашина
Монтаж Анастасии Паниоти
Помогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
 
Правда телаПодкастЮрий Постригай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:37Источник рассказал о спросе на вооруженные "Вихрями" дроны "Орион"
03:35Врач объяснила, к чему приведет полный отказ от сахара
03:33Курильщики тяжелее переносят COVID-19, рассказали в Роспотребнадзоре
03:15Финансист назвал время года для максимальной выгодной сделки с жильем
03:00Юристы рассказали, что может грозить руферам
02:44Украинского дипломата удивила "позорная" реакция Запада на действия России
02:34В Белом доме оценили переговоры Патрушева и Салливана
02:25Диетолог раскрыла простые способы избавления от целлюлита
02:15Врач объяснила, как вернуть обоняние после COVID-19
02:15Эксперт объяснил, как снизить риск обмана в ЖКХ
02:02В США рассказали, при каком условии Украина сможет отобрать Крым у России
01:46В Польше подсказали способ обойти ограничения для "Северного потока — 2"
01:24Небензя рассказал о новых вызовах в Афганистане
01:15Аналитик рассказал, что придет на смену гегемонии доллара
00:42Небензя заявил о риске перелива терроризма из Афганистана в соседние страны
00:39Небензя: Россия выступает за созыв донорской конференции по Афганистану
00:37Вильфанд рассказал о "нерадостной" погоде в Европейской России
00:32Небензя рассказал, без чего невозможно решить проблемы Афганистана
00:29МИД призвал не позволить террористам использовать искусственный интеллект
00:22Небензя рассказал о гуманитарной помощи Афганистану
Лента новостейМолния
Источник рассказал о спросе на вооруженные "Вихрями" дроны "Орион"Врач объяснила, к чему приведет полный отказ от сахараКурильщики тяжелее переносят COVID-19, рассказали в РоспотребнадзореФинансист назвал время года для максимальной выгодной сделки с жильемЮристы рассказали, что может грозить руферамУкраинского дипломата удивила "позорная" реакция Запада на действия РоссииВ Белом доме оценили переговоры Патрушева и СалливанаДиетолог раскрыла простые способы избавления от целлюлитаВрач объяснила, как вернуть обоняние после COVID-19Эксперт объяснил, как снизить риск обмана в ЖКХВ США рассказали, при каком условии Украина сможет отобрать Крым у РоссииВ Польше подсказали способ обойти ограничения для "Северного потока — 2"Небензя рассказал о новых вызовах в АфганистанеАналитик рассказал, что придет на смену гегемонии доллараНебензя заявил о риске перелива терроризма из Афганистана в соседние страныНебензя: Россия выступает за созыв донорской конференции по АфганистануВильфанд рассказал о "нерадостной" погоде в Европейской РоссииНебензя рассказал, без чего невозможно решить проблемы АфганистанаМИД призвал не позволить террористам использовать искусственный интеллектНебензя рассказал о гуманитарной помощи Афганистану