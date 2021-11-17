https://ria.ru/20211117/granitsa-1759483389.html

Белорусские следователи опросили пострадавших на границе журналистов

Белорусские следователи опросили пострадавших на границе журналистов - РИА Новости, 17.11.2021

Белорусские следователи опросили пострадавших на границе журналистов

Белорусские следователи прибыли на белорусско-польскую границу, чтобы опросить СМИ, пострадавшие от воздействия спецсредств польских силовиков, передает... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T15:39

2021-11-17T15:39

2021-11-17T15:55

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ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ПП БРУЗГИ (белорусско-польская граница), 17 ноя - РИА Новости. Белорусские следователи прибыли на белорусско-польскую границу, чтобы опросить СМИ, пострадавшие от воздействия спецсредств польских силовиков, передает корреспондент РИА Новости.Во вторник начальник главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Людмила Кеда сообщила, что после применения Польшей на границе с Белоруссией спецсредств за медпомощью обратились шесть человек: три беженца и три журналиста.По информации госиздания "СБ. Беларусь сегодня", сначала за помощью к гродненским медикам обратились двое журналистов - сотрудники белорусского телеканала ОНТ и агентства Sputnik Беларусь, а позже обратился 48-летний журналист из Катара, представляющий телеканал "Аль-Джазира".На прошлой неделе в лесополосе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, в основном курдов, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва границы, но ее пресекли польские силовики с помощью спецсредств.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211117/migranty-1759454463.html

https://ria.ru/20211117/migranty-1759392741.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, польша, белоруссия, минск, александр лукашенко, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии