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Белорусские следователи опросили пострадавших на границе журналистов
Белорусские следователи опросили пострадавших на границе журналистов - РИА Новости, 17.11.2021
Белорусские следователи опросили пострадавших на границе журналистов
Белорусские следователи прибыли на белорусско-польскую границу, чтобы опросить СМИ, пострадавшие от воздействия спецсредств польских силовиков, передает... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T15:39
2021-11-17T15:55
в мире
польша
белоруссия
минск
александр лукашенко
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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ПП БРУЗГИ (белорусско-польская граница), 17 ноя - РИА Новости. Белорусские следователи прибыли на белорусско-польскую границу, чтобы опросить СМИ, пострадавшие от воздействия спецсредств польских силовиков, передает корреспондент РИА Новости.Во вторник начальник главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Людмила Кеда сообщила, что после применения Польшей на границе с Белоруссией спецсредств за медпомощью обратились шесть человек: три беженца и три журналиста.По информации госиздания "СБ. Беларусь сегодня", сначала за помощью к гродненским медикам обратились двое журналистов - сотрудники белорусского телеканала ОНТ и агентства Sputnik Беларусь, а позже обратился 48-летний журналист из Катара, представляющий телеканал "Аль-Джазира".На прошлой неделе в лесополосе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, в основном курдов, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва границы, но ее пресекли польские силовики с помощью спецсредств.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
https://ria.ru/20211117/migranty-1759454463.html
https://ria.ru/20211117/migranty-1759392741.html
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белоруссия
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в мире, польша, белоруссия, минск, александр лукашенко, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
15:39 17.11.2021 (обновлено: 15:55 17.11.2021)
 
Белорусские следователи опросили пострадавших на границе журналистов

Белорусские следователи опросили журналистов, пострадавших от спецсредств польских силовиков

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБеженец после применения сотрудниками польской полиции водомета на белорусско-польской границе
Беженец после применения сотрудниками польской полиции водомета на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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ПП БРУЗГИ (белорусско-польская граница), 17 ноя - РИА Новости. Белорусские следователи прибыли на белорусско-польскую границу, чтобы опросить СМИ, пострадавшие от воздействия спецсредств польских силовиков, передает корреспондент РИА Новости.
Во вторник начальник главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Людмила Кеда сообщила, что после применения Польшей на границе с Белоруссией спецсредств за медпомощью обратились шесть человек: три беженца и три журналиста.
Польский военнослужащий распыляет спецсредство у проволочных заграждений на белорусско-польской границе в районе погранперехода Брузги - Кузница - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
Вчера, 13:42
СК Белоруссии завел дело после применения Польшей спецсредств на границе
По информации госиздания "СБ. Беларусь сегодня", сначала за помощью к гродненским медикам обратились двое журналистов - сотрудники белорусского телеканала ОНТ и агентства Sputnik Беларусь, а позже обратился 48-летний журналист из Катара, представляющий телеканал "Аль-Джазира".
На прошлой неделе в лесополосе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, в основном курдов, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва границы, но ее пресекли польские силовики с помощью спецсредств.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
Сотрудник правоохранительных органов Польши применяет слезоточивый газ при попытке мигрантов пересечь белорусско-польскую границу - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
Вчера, 08:00
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