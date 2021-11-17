https://ria.ru/20211117/granitsa-1759463945.html

В правительстве Германии считают полезным диалог с Лукашенко

В правительстве Германии считают полезным диалог с Лукашенко - РИА Новости, 17.11.2021

В правительстве Германии считают полезным диалог с Лукашенко

В кабмине ФРГ считают, что диалог с президентом Белоруссии Александром Лукашенко по мигрантам имеет смысл, несмотря на то, что его легитимность как президента... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T14:27

2021-11-17T14:27

2021-11-17T14:27

в мире

берлин (город)

минск

германия

александр лукашенко

штеффен зайберт

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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БЕРЛИН, 17 ноя - РИА Новости. В кабмине ФРГ считают, что диалог с президентом Белоруссии Александром Лукашенко по мигрантам имеет смысл, несмотря на то, что его легитимность как президента не признана на Западе."Чтобы улучшить вызывающее озабоченность гуманитарное положение тысяч людей, имеет смысл говорить и с теми Минске, кто имеет возможность изменить ситуацию, даже если речь идет о правителе, легитимность которого не признает Германия и все другие европейские государства-члены", - заявил на брифинге в Берлине официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

https://ria.ru/20211117/migranty-1759436481.html

берлин (город)

минск

германия

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в мире, берлин (город), минск, германия, александр лукашенко, штеффен зайберт, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии