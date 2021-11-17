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https://ria.ru/20211117/granitsa-1759462085.html
Консул Ирака рассказал о первом авиарейсе по вывозу мигрантов из Белоруссии
Консул Ирака рассказал о первом авиарейсе по вывозу мигрантов из Белоруссии - РИА Новости, 17.11.2021
Консул Ирака рассказал о первом авиарейсе по вывозу мигрантов из Белоруссии
Первый авиарейс по вывозу иракских мигрантов из Белоруссии состоится в четверг, около 300 из них выразили желание вернуться на родину, подтвердил РИА Новости... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T14:20
2021-11-17T14:26
в мире
ирак
польша
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
оон
белоруссия
минск
александр лукашенко
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Первый авиарейс по вывозу иракских мигрантов из Белоруссии состоится в четверг, около 300 из них выразили желание вернуться на родину, подтвердил РИА Новости консул Ирака в России Маджид аль-Килани."Вечером у нас будут точные цифры. Самолет вылетит в Ирак (из Белоруссии - ред.) завтра, в четверг", - сказал аль-Килани.По словам консула, желание вернуться на родину выразили "плюс-минус 300 человек, каждый час их число увеличивается на один-два".Ранее аль-Килани сообщал, что самолет, который заберет иракских граждан из Белоруссии, вылетит из Минска и сначала приземлится в Эрбиле, а затем в аэропорту иракской столицы Багдада. Он отметил, что возвращение на родину для желающих вернуться домой иракских мигрантов будет бесплатным.Многочисленная группа беженцев, в основном курдов, 8 ноября направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения. Представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Белоруссии Мулусеу Мамо, посетивший стихийный лагерь на этой неделе, заявил, что ситуация с беженцами на белорусско-польской границе катастрофическая.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
https://ria.ru/20211117/migranty-1759454463.html
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в мире, ирак, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, оон, белоруссия, минск, александр лукашенко
14:20 17.11.2021 (обновлено: 14:26 17.11.2021)
 
Консул Ирака рассказал о первом авиарейсе по вывозу мигрантов из Белоруссии

Консул аль-Килани: первый авиарейс по вывозу мигрантов из Белоруссии состоится в четверг

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБеженцы с Ближнего Востока стоят в очереди за питанием в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска "Брузги"
Беженцы с Ближнего Востока стоят в очереди за питанием в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска Брузги - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Первый авиарейс по вывозу иракских мигрантов из Белоруссии состоится в четверг, около 300 из них выразили желание вернуться на родину, подтвердил РИА Новости консул Ирака в России Маджид аль-Килани.
"Вечером у нас будут точные цифры. Самолет вылетит в Ирак (из Белоруссии - ред.) завтра, в четверг", - сказал аль-Килани.
Польский военнослужащий распыляет спецсредство у проволочных заграждений на белорусско-польской границе в районе погранперехода Брузги - Кузница - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
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По словам консула, желание вернуться на родину выразили "плюс-минус 300 человек, каждый час их число увеличивается на один-два".
Ранее аль-Килани сообщал, что самолет, который заберет иракских граждан из Белоруссии, вылетит из Минска и сначала приземлится в Эрбиле, а затем в аэропорту иракской столицы Багдада. Он отметил, что возвращение на родину для желающих вернуться домой иракских мигрантов будет бесплатным.
Многочисленная группа беженцев, в основном курдов, 8 ноября направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения. Представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Белоруссии Мулусеу Мамо, посетивший стихийный лагерь на этой неделе, заявил, что ситуация с беженцами на белорусско-польской границе катастрофическая.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
Беженцы с Ближнего Востока в лагере нелегальных мигрантов у пункта пропуска Брузги на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
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В миреИракПольшаСитуация с мигрантами на границе Польши и БелоруссииООНБелоруссияМинскАлександр Лукашенко
 
 
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