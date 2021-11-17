https://ria.ru/20211117/granitsa-1759462085.html

Консул Ирака рассказал о первом авиарейсе по вывозу мигрантов из Белоруссии

Консул Ирака рассказал о первом авиарейсе по вывозу мигрантов из Белоруссии - РИА Новости, 17.11.2021

Консул Ирака рассказал о первом авиарейсе по вывозу мигрантов из Белоруссии

Первый авиарейс по вывозу иракских мигрантов из Белоруссии состоится в четверг, около 300 из них выразили желание вернуться на родину, подтвердил РИА Новости... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T14:20

2021-11-17T14:20

2021-11-17T14:26

в мире

ирак

польша

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

оон

белоруссия

минск

александр лукашенко

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Первый авиарейс по вывозу иракских мигрантов из Белоруссии состоится в четверг, около 300 из них выразили желание вернуться на родину, подтвердил РИА Новости консул Ирака в России Маджид аль-Килани."Вечером у нас будут точные цифры. Самолет вылетит в Ирак (из Белоруссии - ред.) завтра, в четверг", - сказал аль-Килани.По словам консула, желание вернуться на родину выразили "плюс-минус 300 человек, каждый час их число увеличивается на один-два".Ранее аль-Килани сообщал, что самолет, который заберет иракских граждан из Белоруссии, вылетит из Минска и сначала приземлится в Эрбиле, а затем в аэропорту иракской столицы Багдада. Он отметил, что возвращение на родину для желающих вернуться домой иракских мигрантов будет бесплатным.Многочисленная группа беженцев, в основном курдов, 8 ноября направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения. Представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Белоруссии Мулусеу Мамо, посетивший стихийный лагерь на этой неделе, заявил, что ситуация с беженцами на белорусско-польской границе катастрофическая.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211117/migranty-1759454463.html

https://ria.ru/20211117/migranty-1759433392.html

ирак

польша

белоруссия

минск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, ирак, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, оон, белоруссия, минск, александр лукашенко