https://ria.ru/20211117/granitsa-1759407839.html

В Азербайджане рассказали о потерях в результате боев на границе с Арменией

В Азербайджане рассказали о потерях в результате боев на границе с Арменией - РИА Новости, 17.11.2021

В Азербайджане рассказали о потерях в результате боев на границе с Арменией

Минобороны Азербайджана сообщило, что в боях на границе с Арменией погибли семь азербайджанских солдат и десять ранены, сейчас ситуация стабильная. РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T10:23

2021-11-17T10:23

2021-11-17T10:57

в мире

армения

азербайджан

минобороны азербайджана

ситуация на армяно-азербайджанской границе

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БАКУ, 17 ноя – РИА Новости. Минобороны Азербайджана сообщило, что в боях на границе с Арменией погибли семь азербайджанских солдат и десять ранены, сейчас ситуация стабильная.Азербайджанское военное ведомство заявляет о стабильной ситуации на границе. Также ведомство обнародовало список погибших.Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело после гибели семерых и ранения 10 азербайджанских военных."Уголовное дело было возбуждено по статьям... убийство с целью возбуждения национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды и... покушение на убийство с целью возбуждения национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды УК Азербайджана. Органы прокуратуры Азербайджанской Республики ведут необходимую документацию и собирают доказательства для обеспечения того, чтобы военнослужащие вооруженных сил Армении, совершившие различные преступления, были привлечены к ответственности и наказаны в соответствии с международным правом", — говорится в заявлении.Во вторник в МИД Армении заявили, что вооруженные силы Азербайджана вторглись на территорию страны. По данным минобороны Армении, в результате боев с армянской стороны есть погибшие и раненые. Также известно о потере армянской стороной двух боевых позиций. В тот же день минобороны Азербайджана сообщило, что ситуация на границе с Арменией остается напряженной, продолжаются боевые операции. К концу дня Минобороны РФ сообщило, что в результате телефонных переговоров российского военного министра Сергея Шойгу с его армянским и азербайджанским коллегами стороны прекратили бои у пограничной горы Килисали.

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