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В Азербайджане рассказали о потерях в результате боев на границе с Арменией
В Азербайджане рассказали о потерях в результате боев на границе с Арменией - РИА Новости, 17.11.2021
В Азербайджане рассказали о потерях в результате боев на границе с Арменией
Минобороны Азербайджана сообщило, что в боях на границе с Арменией погибли семь азербайджанских солдат и десять ранены, сейчас ситуация стабильная. РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T10:23
2021-11-17T10:57
в мире
армения
азербайджан
минобороны азербайджана
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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БАКУ, 17 ноя – РИА Новости. Минобороны Азербайджана сообщило, что в боях на границе с Арменией погибли семь азербайджанских солдат и десять ранены, сейчас ситуация стабильная.Азербайджанское военное ведомство заявляет о стабильной ситуации на границе. Также ведомство обнародовало список погибших.Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело после гибели семерых и ранения 10 азербайджанских военных."Уголовное дело было возбуждено по статьям... убийство с целью возбуждения национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды и... покушение на убийство с целью возбуждения национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды УК Азербайджана. Органы прокуратуры Азербайджанской Республики ведут необходимую документацию и собирают доказательства для обеспечения того, чтобы военнослужащие вооруженных сил Армении, совершившие различные преступления, были привлечены к ответственности и наказаны в соответствии с международным правом", — говорится в заявлении.Во вторник в МИД Армении заявили, что вооруженные силы Азербайджана вторглись на территорию страны. По данным минобороны Армении, в результате боев с армянской стороны есть погибшие и раненые. Также известно о потере армянской стороной двух боевых позиций. В тот же день минобороны Азербайджана сообщило, что ситуация на границе с Арменией остается напряженной, продолжаются боевые операции. К концу дня Минобороны РФ сообщило, что в результате телефонных переговоров российского военного министра Сергея Шойгу с его армянским и азербайджанским коллегами стороны прекратили бои у пограничной горы Килисали.
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РИА Новости
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в мире, армения, азербайджан, минобороны азербайджана, ситуация на армяно-азербайджанской границе
10:23 17.11.2021 (обновлено: 10:57 17.11.2021)
 
В Азербайджане рассказали о потерях в результате боев на границе с Арменией

Минобороны Азербайджана заявило о семи погибших и 10 раненых военных в боях на границе

© AP Photo / Sergei GritsАзербайджанские военные на границе с Арменией
Азербайджанские военные на границе с Арменией - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© AP Photo / Sergei Grits
Читать ria.ru в
БАКУ, 17 ноя – РИА Новости. Минобороны Азербайджана сообщило, что в боях на границе с Арменией погибли семь азербайджанских солдат и десять ранены, сейчас ситуация стабильная.

"В боях погибли семеро азербайджанских военнослужащих, десять ранены", — говорится в сообщении.

Азербайджанское военное ведомство заявляет о стабильной ситуации на границе. Также ведомство обнародовало список погибших.
Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело после гибели семерых и ранения 10 азербайджанских военных.
"Уголовное дело было возбуждено по статьям... убийство с целью возбуждения национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды и... покушение на убийство с целью возбуждения национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды УК Азербайджана. Органы прокуратуры Азербайджанской Республики ведут необходимую документацию и собирают доказательства для обеспечения того, чтобы военнослужащие вооруженных сил Армении, совершившие различные преступления, были привлечены к ответственности и наказаны в соответствии с международным правом", — говорится в заявлении.
Во вторник в МИД Армении заявили, что вооруженные силы Азербайджана вторглись на территорию страны. По данным минобороны Армении, в результате боев с армянской стороны есть погибшие и раненые. Также известно о потере армянской стороной двух боевых позиций. В тот же день минобороны Азербайджана сообщило, что ситуация на границе с Арменией остается напряженной, продолжаются боевые операции. К концу дня Минобороны РФ сообщило, что в результате телефонных переговоров российского военного министра Сергея Шойгу с его армянским и азербайджанским коллегами стороны прекратили бои у пограничной горы Килисали.
Бои на границе Армении и Азербайджана
16 ноября, 19:48Инфографика
Вооруженные столкновения на границе Армении и Азербайджана
Инфографика
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В миреАрменияАзербайджанМинобороны АзербайджанаСитуация на армяно-азербайджанской границе
 
 
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