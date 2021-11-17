10:23 17.11.2021 (обновлено: 10:57 17.11.2021)
В Азербайджане рассказали о потерях в результате боев на границе с Арменией
Минобороны Азербайджана заявило о семи погибших и 10 раненых военных в боях на границе
© AP Photo / Sergei GritsАзербайджанские военные на границе с Арменией
© AP Photo / Sergei Grits
БАКУ, 17 ноя – РИА Новости. Минобороны Азербайджана сообщило, что в боях на границе с Арменией погибли семь азербайджанских солдат и десять ранены, сейчас ситуация стабильная.
"В боях погибли семеро азербайджанских военнослужащих, десять ранены", — говорится в сообщении.
Азербайджанское военное ведомство заявляет о стабильной ситуации на границе. Также ведомство обнародовало список погибших.
Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело после гибели семерых и ранения 10 азербайджанских военных.
"Уголовное дело было возбуждено по статьям... убийство с целью возбуждения национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды и... покушение на убийство с целью возбуждения национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды УК Азербайджана. Органы прокуратуры Азербайджанской Республики ведут необходимую документацию и собирают доказательства для обеспечения того, чтобы военнослужащие вооруженных сил Армении, совершившие различные преступления, были привлечены к ответственности и наказаны в соответствии с международным правом", — говорится в заявлении.
Во вторник в МИД Армении заявили, что вооруженные силы Азербайджана вторглись на территорию страны. По данным минобороны Армении, в результате боев с армянской стороны есть погибшие и раненые. Также известно о потере армянской стороной двух боевых позиций. В тот же день минобороны Азербайджана сообщило, что ситуация на границе с Арменией остается напряженной, продолжаются боевые операции. К концу дня Минобороны РФ сообщило, что в результате телефонных переговоров российского военного министра Сергея Шойгу с его армянским и азербайджанским коллегами стороны прекратили бои у пограничной горы Килисали.