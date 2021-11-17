https://ria.ru/20211117/gosduma-1759498066.html
В Госдуме рекомендовали принять проект, расширяющий полномочия полиции
В Госдуме рекомендовали принять проект, расширяющий полномочия полиции - РИА Новости, 17.11.2021
В Госдуме рекомендовали принять проект, расширяющий полномочия полиции
Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал поддержать во втором чтении проект, расширяющий полномочия полиции. РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T16:29
2021-11-17T16:29
2021-11-17T16:29
общество
оружие
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
госдума рф
россия
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал поддержать во втором чтении проект, расширяющий полномочия полиции.Законопроект был принят ГД в первом чтении в декабре 2020 года. На сегодняшний день сотрудники полиции имеют право применить огнестрельное оружие, "если задерживаемый пытается приблизиться к сотруднику полиции, сократив при этом указанное им расстояние, или прикоснуться к его оружию". Поправку, предлагающую установить, что полицейский могут применять оружие и в случаях, когда задерживаемый пытается "совершить иные действия, дающие основание расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции", отклонили.Законопроектом, в частности, предлагается дать право полицейским проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания, а также оцеплять строения, жилые помещения и территории.
https://ria.ru/20211117/oruzhie-1759418086.html
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общество, оружие, министерство внутренних дел рф (мвд россии), госдума рф, россия
В Госдуме рекомендовали принять проект, расширяющий полномочия полиции
Комитет Госдумы рекомендовал принять во II чтении проект, расширяющий полномочия полиции