https://ria.ru/20211117/gosduma-1759441835.html

Госдума приняла закон, позволяющий заключать трудовой договор удаленно

Госдума приняла закон, позволяющий заключать трудовой договор удаленно - РИА Новости, 17.11.2021

Госдума приняла закон, позволяющий заключать трудовой договор удаленно

Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем окончательном чтении законопроект, позволяющий заключать трудовой договор между сотрудником и... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T12:56

2021-11-17T12:56

2021-11-17T13:09

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем окончательном чтении законопроект, позволяющий заключать трудовой договор между сотрудником и работодателем дистанционно.Документ был подготовлен группой сенаторов - Николаем Журавлевым, Инной Святенко, Ириной Рукавишниковой - и депутатов - Сергеем Неверовым, Андреем Исаевым, Михаилом Тарасенко. Как отмечается в пояснительной записке, законопроект подготовлен в целях оптимизации взаимодействия между работодателями и работниками, он закрепляет возможность и механизмы ведения и использования документов, связанных с работой, в электронном виде без дублирования на бумажном носителе с целью создания больших возможностей для удаленного трудоустройства. По мнению авторов инициативы, с принятием документа соискатель сможет подобрать себе работодателя из другого региона, дистанционно пройти собеседование и заключить трудовой договор.Предоставление возможности ведения электронного документооборота повысит оперативность оформления официальных трудовых отношений, полагают законодатели. Так, работники смогут без посещения кадровой службы подписывать документы электронной подписью, оперативно получать государственные, муниципальные, банковские и иные услуги, где требуется предоставление данных от работодателя. Необходимые сведения можно будет запросить через информационную систему.Также уточняется, что данные требования применяются только в отношении документов, оформление которых в письменном виде или ознакомление с которыми под роспись работника прямо предусмотрено трудовым законодательством РФ.При этом о переходе на электронный кадровый документооборот работодатель уведомляет работников, которые в свою очередь вправе отказаться от этого.Ко второму чтению законопроекта комитет одобрил 15 поправок, согласно одной из которых Трудовой кодекс РФ, помимо ранее предложенной авторами инициативы новой статьи 22.1 "Электронный документооборот в сфере трудовых отношений", дополняется статьями 22.2 "Порядок организации перехода на электронный документооборот и приема на работу к работодателю, использующему электронный документооборот в сфере трудовых отношений" и 22.3 "Взаимодействие работодателя и работника посредством электронного документооборота в сфере трудовых отношений".Кроме того, поправкой уточняется, что установленные статьями нормы применяются к документам, в отношении которых трудовым законодательством РФ предусмотрено их оформление на бумажном носителе и (или) ознакомление с ними работника или лица, поступающего на работу, в письменной форме, в том числе под роспись, за исключением "трудовых книжек и формируемых в соответствии с трудовым законодательством в электронном виде сведений о трудовой деятельности работников, акта о несчастном случае на производстве по форме Н-1, приказа (распоряжения) об увольнении работника, инструктажей по охране труда".Также авторы поправки уточняют, что электронный документооборот может осуществляться работодателем посредством единой цифровой платформы в сфере трудовых отношений "Работа в России", включая взаимодействие через портал госуслуг и муниципальных услуг, или информационной системой работодателя, соответствующей требованиям ТК РФ.Документом предполагается использовать усиленную квалифицированную электронную подпись или усиленную неквалифицированную электронную подпись при подписании электронных документов. Отмечается, что при заключении трудовых договоров, договоров о материальной ответственности, подписании заявления об увольнении, уведомлении об изменении условий трудового договора работодателем используется только усиленная квалифицированная электронная подпись, при этом работник может использовать в таких случаях неквалифицированную электронную подпись. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что принятие изменений в Трудовой кодекс упростит жизнь работникам и работодателям, сэкономит их время и силы. "К примеру, для тех, кто работает удаленно, в других субъектах, не будет необходимости оформлять дополнительные командировки. Соискатели же смогут подобрать работодателя из другого региона, дистанционно пройти собеседование и заключить трудовой договор", - добавил он.Также парламентарий напомнил, что ранее было принято решение о постепенной замене бумажных трудовых книжек электронными. "Кроме того, вступили в силу изменения в Трудовой кодекс о дистанционной работе и поправки в отраслевой закон о создании единой цифровой платформы в сфере занятости", - уточнил Володин

https://ria.ru/20211109/dogovor-1758312239.html

https://ria.ru/20211001/rabota-1752634280.html

https://ria.ru/20211108/zanyatost-1758016522.html

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общество, госдума рф, ирина рукавишникова , инна святенко, россия