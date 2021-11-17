https://ria.ru/20211117/gosduma-1759438081.html
Госдума приняла закон о повышении до 10% объема ликвидных средств ФНБ
Госдума приняла закон о повышении до 10% объема ликвидных средств ФНБ - РИА Новости, 17.11.2021
Госдума приняла закон о повышении до 10% объема ликвидных средств ФНБ
Госдума приняла закон, предусматривающий повышение с 7% до 10% ВВП объема ликвидных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), при превышении которого их РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T12:40
2021-11-17T12:40
2021-11-17T12:41
экономика
владимир путин
министерство финансов рф (минфин россии)
госдума рф
антон силуанов
усть-луга
алексей лавров
россия
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Госдума приняла закон, предусматривающий повышение с 7% до 10% ВВП объема ликвидных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), при превышении которого их можно инвестировать в различные активы.По действующему Бюджетному кодексу (БК) до достижения объема ФНБ, равного 7% ВВП, средства фонда могут размещаться лишь на депозитах и банковских счетах в Банке России. В иные финансовые активы инвестировать можно лишь те средства, которые поступят в ФНБ сверх этого порога.Закон повышает этот порог до 10% ВВП, что позволить увеличить ликвидную часть ФНБ на случай неблагоприятных изменений ценовой конъюнктуры, пояснял ранее замглавы Минфина Алексей Лавров. Документ был разработан правительством по поручению президента Владимира Путина. По оценке Минфина, новый порог будет достигнут фондом только к 2024 году.Исключение предусмотрено для инвестиций на 2,5 триллиона рублей в самоокупаемые инфраструктурные проекты из утвержденного правительством перечня. Софинансирование этих проектов из ФНБ будет осуществлено даже до достижения объема ликвидной части фонда порога в 10% ВВП. Указанные средства, согласно принятому закону, по решению кабмина могут размещаться на субординированных депозитах в ВЭБе.Власти РФ сейчас формируют перечень инфраструктурных проектов, которые получат деньги из ФНБ. Министр финансов Антон Силуанов в сентябре говорил, что лимит финансирования проектов из ФНБ на 2021-2024 годы составляет 1,6 триллиона рублей, при этом сверх лимита планируется выделить 900 миллиардов рублей на проект в Усть-Луге.
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экономика, владимир путин, министерство финансов рф (минфин россии), госдума рф, антон силуанов, усть-луга, алексей лавров, россия
12:40 17.11.2021 (обновлено: 12:41 17.11.2021)
Госдума приняла закон о повышении до 10% объема ликвидных средств ФНБ
Госдума приняла закон о повышении с 7% до 10% порога объема ликвидных средств ФНБ