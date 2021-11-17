https://ria.ru/20211117/gosbumagi-1759389717.html

Минфин США раскрыл данные об американских облигациях в российском портфеле

Минфин США раскрыл данные об американских облигациях в российском портфеле - РИА Новости, 17.11.2021

Минфин США раскрыл данные об американских облигациях в российском портфеле

Россия в сентябре располагала государственными ценными бумагами США на сумму 3,918 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американского министерства... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T04:09

2021-11-17T04:09

2021-11-17T09:24

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россия

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ВАШИНГТОН, 17 ноя — РИА Новости. Россия в сентябре располагала государственными ценными бумагами США на сумму 3,918 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американского министерства финансов.Вложения сокращаются; так, в августе они насчитывали 4,004 миллиарда.Долгосрочные облигации составили в российском портфеле 204 миллиона долларов, а краткосрочные — 3,714 миллиарда долларов.Россия не входит в число крупнейших держателей американского долга — вложения в размере 96 миллиардов долларов стали резко уменьшаться в 2018 году.Больше всего облигаций казначейства США на руках у Японии и Китая. В сентябре в портфеле этих двух стран находились госбумаги на 1,299 и 1,047 триллиона долларов соответственно.

https://ria.ru/20210717/dolg-1741635471.html

сша

вашингтон (город)

япония

россия

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экономика, в мире, сша, вашингтон (город), япония, министерство финансов сша, россия