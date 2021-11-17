https://ria.ru/20211117/gosbumagi-1759389717.html
Минфин США раскрыл данные об американских облигациях в российском портфеле
Минфин США раскрыл данные об американских облигациях в российском портфеле - РИА Новости, 17.11.2021
Минфин США раскрыл данные об американских облигациях в российском портфеле
Россия в сентябре располагала государственными ценными бумагами США на сумму 3,918 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американского министерства... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T04:09
2021-11-17T04:09
2021-11-17T09:24
экономика
в мире
сша
вашингтон (город)
япония
министерство финансов сша
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564225361_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_46e3d4b30bda5dbea18dd475d585518f.jpg
ВАШИНГТОН, 17 ноя — РИА Новости. Россия в сентябре располагала государственными ценными бумагами США на сумму 3,918 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американского министерства финансов.Вложения сокращаются; так, в августе они насчитывали 4,004 миллиарда.Долгосрочные облигации составили в российском портфеле 204 миллиона долларов, а краткосрочные — 3,714 миллиарда долларов.Россия не входит в число крупнейших держателей американского долга — вложения в размере 96 миллиардов долларов стали резко уменьшаться в 2018 году.Больше всего облигаций казначейства США на руках у Японии и Китая. В сентябре в портфеле этих двух стран находились госбумаги на 1,299 и 1,047 триллиона долларов соответственно.
https://ria.ru/20210717/dolg-1741635471.html
сша
вашингтон (город)
япония
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564225361_154:0:2883:2047_1920x0_80_0_0_d2da0bee668a489644ce892b248dd71e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, в мире, сша, вашингтон (город), япония, министерство финансов сша, россия
04:09 17.11.2021 (обновлено: 09:24 17.11.2021)
Минфин США раскрыл данные об американских облигациях в российском портфеле
Минфин США сообщил о сокращении Россией вложений в госбумаги до 3,9 миллиарда долларов