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Минфин США раскрыл данные об американских облигациях в российском портфеле
Минфин США раскрыл данные об американских облигациях в российском портфеле - РИА Новости, 17.11.2021
Минфин США раскрыл данные об американских облигациях в российском портфеле
Россия в сентябре располагала государственными ценными бумагами США на сумму 3,918 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американского министерства... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T04:09
2021-11-17T09:24
экономика
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япония
министерство финансов сша
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ВАШИНГТОН, 17 ноя — РИА Новости. Россия в сентябре располагала государственными ценными бумагами США на сумму 3,918 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американского министерства финансов.Вложения сокращаются; так, в августе они насчитывали 4,004 миллиарда.Долгосрочные облигации составили в российском портфеле 204 миллиона долларов, а краткосрочные — 3,714 миллиарда долларов.Россия не входит в число крупнейших держателей американского долга — вложения в размере 96 миллиардов долларов стали резко уменьшаться в 2018 году.Больше всего облигаций казначейства США на руках у Японии и Китая. В сентябре в портфеле этих двух стран находились госбумаги на 1,299 и 1,047 триллиона долларов соответственно.
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экономика, в мире, сша, вашингтон (город), япония, министерство финансов сша, россия
04:09 17.11.2021 (обновлено: 09:24 17.11.2021)
 
Минфин США раскрыл данные об американских облигациях в российском портфеле

Минфин США сообщил о сокращении Россией вложений в госбумаги до 3,9 миллиарда долларов

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкАмериканские доллары
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ВАШИНГТОН, 17 ноя — РИА Новости. Россия в сентябре располагала государственными ценными бумагами США на сумму 3,918 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американского министерства финансов.
Вложения сокращаются; так, в августе они насчитывали 4,004 миллиарда.
Долгосрочные облигации составили в российском портфеле 204 миллиона долларов, а краткосрочные — 3,714 миллиарда долларов.
Россия не входит в число крупнейших держателей американского долга — вложения в размере 96 миллиардов долларов стали резко уменьшаться в 2018 году.
Больше всего облигаций казначейства США на руках у Японии и Китая. В сентябре в портфеле этих двух стран находились госбумаги на 1,299 и 1,047 триллиона долларов соответственно.
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
17 июля, 07:01
Россия сократила вложения в американский госдолг
 
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