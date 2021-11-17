Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211117/genom-1759485041.html
В России создадут базу геномов
В России создадут базу геномов - РИА Новости, 17.11.2021
В России создадут базу геномов
Первыми добровольными участниками исследований при создании базы геномов в России станут сотрудники "Роснефти", сообщил глава компании Игорь Сечин на совещании... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T15:46
2021-11-17T17:22
россия
технологии
игорь сечин
владимир путин
роснефть
генетика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753142343_0:307:2943:1962_1920x0_80_0_0_df2eaf2349abe1a77a85129b3955fffb.jpg
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Первыми добровольными участниками исследований при создании базы геномов в России станут сотрудники "Роснефти", сообщил глава компании Игорь Сечин на совещании по вопросам развития генетических технологий.На нем также присутствовал президент России Владимир Путин."На первом этапе основным результатом станет создание базы данных на 100 тысяч полногеномных последовательностей россиян, расположенной на серверах, находящихся в России. Для этого будет проведено масштабное добровольное популяционное исследование", — заявил Сечин.По его словам, участие сотрудников "Роснефти" позволит определить референсные геномы для разных народов страны.Помимо этого, ученые проанализируют 30 тысяч образцов пациентов с конкретными заболеваниями, чтобы определить генетические маркеры, влияющие на здоровье новорожденных, детей, взрослых и пожилых людей. Это также поможет выработать критерии объективной оценки биологического возраста и найти новые генетические и эпигенетические причины различных заболеваний, добавил Сечин.В изучении примут участие добровольцы, оно будет проходить на базе НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова, НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева и Российского геронтологического научно-клинического центра.Выступая на совещании, Владимир Путин подчеркнул, что в теме геномных исследований есть много спорных моментов, в том числе юридических и этических, они нуждаются в правовом урегулировании. Эта база должна открывать простор для научных поисков в медицине, селекции и других сферах, но при этом она будет четко ограничивать пределы использования такого рода технологий. Он добавил, что законы в этой отрасли должны быть приняты обществом и пользоваться доверием людей.
https://ria.ru/20211117/golikova-1759464237.html
https://ria.ru/20211117/novorozhdennye-1759446499.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753142343_327:0:2943:1962_1920x0_80_0_0_f1086ee343c797b6b6c49c8edb9efad1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, технологии, игорь сечин, владимир путин, роснефть, генетика
15:46 17.11.2021 (обновлено: 17:22 17.11.2021)
 
В России создадут базу геномов

Глава "Роснефти" Сечин: базу геномов ста тысяч россиян создадут в России

© РИА Новости / Ростислав Нетисов / Перейти в фотобанкРазработка и производство наборов реагентов для диагностики инфекционных заболеваний в лаборатории на предприятии "Медико-биологический Союз" в Новосибирск
Разработка и производство наборов реагентов для диагностики инфекционных заболеваний в лаборатории на предприятии Медико-биологический Союз в Новосибирск - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Ростислав Нетисов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Первыми добровольными участниками исследований при создании базы геномов в России станут сотрудники "Роснефти", сообщил глава компании Игорь Сечин на совещании по вопросам развития генетических технологий.
На нем также присутствовал президент России Владимир Путин.
"На первом этапе основным результатом станет создание базы данных на 100 тысяч полногеномных последовательностей россиян, расположенной на серверах, находящихся в России. Для этого будет проведено масштабное добровольное популяционное исследование", — заявил Сечин.
По его словам, участие сотрудников "Роснефти" позволит определить референсные геномы для разных народов страны.
Помимо этого, ученые проанализируют 30 тысяч образцов пациентов с конкретными заболеваниями, чтобы определить генетические маркеры, влияющие на здоровье новорожденных, детей, взрослых и пожилых людей. Это также поможет выработать критерии объективной оценки биологического возраста и найти новые генетические и эпигенетические причины различных заболеваний, добавил Сечин.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
Вчера, 14:28
Голикова рассказала о диагностическом наборе для анализа мутаций в генах
В изучении примут участие добровольцы, оно будет проходить на базе НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова, НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева и Российского геронтологического научно-клинического центра.
Выступая на совещании, Владимир Путин подчеркнул, что в теме геномных исследований есть много спорных моментов, в том числе юридических и этических, они нуждаются в правовом урегулировании. Эта база должна открывать простор для научных поисков в медицине, селекции и других сферах, но при этом она будет четко ограничивать пределы использования такого рода технологий. Он добавил, что законы в этой отрасли должны быть приняты обществом и пользоваться доверием людей.
Женщина с ребенком - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
Вчера, 13:09
Генетик рассказал о проекте по скринингу новорожденных на СМА
 
РоссияТехнологииИгорь СечинВладимир ПутинРоснефтьгенетика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:33Курильщики тяжелее переносят COVID-19, рассказали в Роспотребнадзоре
03:15Финансист назвал время года для максимальной выгодной сделки с жильем
03:00Юристы рассказали, что может грозить руферам
02:44Украинского дипломата удивила "позорная" реакция Запада на действия России
02:34В Белом доме оценили переговоры Патрушева и Салливана
02:25Диетолог раскрыла простые способы избавления от целлюлита
02:15Врач объяснила, как вернуть обоняние после COVID-19
02:15Эксперт объяснил, как снизить риск обмана в ЖКХ
02:02В США рассказали, при каком условии Украина сможет отобрать Крым у России
01:46В Польше подсказали способ обойти ограничения для "Северного потока — 2"
01:24Небензя рассказал о новых вызовах в Афганистане
01:15Аналитик рассказал, что придет на смену гегемонии доллара
00:42Небензя заявил о риске перелива терроризма из Афганистана в соседние страны
00:39Небензя: Россия выступает за созыв донорской конференции по Афганистану
00:37Вильфанд рассказал о "нерадостной" погоде в Европейской России
00:32Небензя рассказал, без чего невозможно решить проблемы Афганистана
00:29МИД призвал не позволить террористам использовать искусственный интеллект
00:22Небензя рассказал о гуманитарной помощи Афганистану
00:19Глава Пентагона заявил о "беспокоящем поведении" России
00:14Вильфанд предупредил о рекордном снижении атмосферного давления
Лента новостейМолния
Курильщики тяжелее переносят COVID-19, рассказали в РоспотребнадзореФинансист назвал время года для максимальной выгодной сделки с жильемЮристы рассказали, что может грозить руферамУкраинского дипломата удивила "позорная" реакция Запада на действия РоссииВ Белом доме оценили переговоры Патрушева и СалливанаДиетолог раскрыла простые способы избавления от целлюлитаВрач объяснила, как вернуть обоняние после COVID-19Эксперт объяснил, как снизить риск обмана в ЖКХВ США рассказали, при каком условии Украина сможет отобрать Крым у РоссииВ Польше подсказали способ обойти ограничения для "Северного потока — 2"Небензя рассказал о новых вызовах в АфганистанеАналитик рассказал, что придет на смену гегемонии доллараНебензя заявил о риске перелива терроризма из Афганистана в соседние страныНебензя: Россия выступает за созыв донорской конференции по АфганистануВильфанд рассказал о "нерадостной" погоде в Европейской РоссииНебензя рассказал, без чего невозможно решить проблемы АфганистанаМИД призвал не позволить террористам использовать искусственный интеллектНебензя рассказал о гуманитарной помощи АфганистануГлава Пентагона заявил о "беспокоящем поведении" РоссииВильфанд предупредил о рекордном снижении атмосферного давления