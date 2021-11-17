https://ria.ru/20211117/genom-1759485041.html

В России создадут базу геномов

В России создадут базу геномов - РИА Новости, 17.11.2021

В России создадут базу геномов

Первыми добровольными участниками исследований при создании базы геномов в России станут сотрудники "Роснефти", сообщил глава компании Игорь Сечин на совещании... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T15:46

2021-11-17T15:46

2021-11-17T17:22

россия

технологии

игорь сечин

владимир путин

роснефть

генетика

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Первыми добровольными участниками исследований при создании базы геномов в России станут сотрудники "Роснефти", сообщил глава компании Игорь Сечин на совещании по вопросам развития генетических технологий.На нем также присутствовал президент России Владимир Путин."На первом этапе основным результатом станет создание базы данных на 100 тысяч полногеномных последовательностей россиян, расположенной на серверах, находящихся в России. Для этого будет проведено масштабное добровольное популяционное исследование", — заявил Сечин.По его словам, участие сотрудников "Роснефти" позволит определить референсные геномы для разных народов страны.Помимо этого, ученые проанализируют 30 тысяч образцов пациентов с конкретными заболеваниями, чтобы определить генетические маркеры, влияющие на здоровье новорожденных, детей, взрослых и пожилых людей. Это также поможет выработать критерии объективной оценки биологического возраста и найти новые генетические и эпигенетические причины различных заболеваний, добавил Сечин.В изучении примут участие добровольцы, оно будет проходить на базе НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова, НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева и Российского геронтологического научно-клинического центра.Выступая на совещании, Владимир Путин подчеркнул, что в теме геномных исследований есть много спорных моментов, в том числе юридических и этических, они нуждаются в правовом урегулировании. Эта база должна открывать простор для научных поисков в медицине, селекции и других сферах, но при этом она будет четко ограничивать пределы использования такого рода технологий. Он добавил, что законы в этой отрасли должны быть приняты обществом и пользоваться доверием людей.

https://ria.ru/20211117/golikova-1759464237.html

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россия, технологии, игорь сечин, владимир путин, роснефть, генетика